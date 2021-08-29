  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
3:0
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
45' Гол
Манкуэльо Федерико
63' Желтая карточка
Gonzalo Abrego
75' Желтая карточка
Ортега Франсиско
2:0
81' Гол в свои ворота
Nestor Breitenbruch
3:0
82' Гол
Agustin Bouzat
90'+3
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
30
Манкуэльо
Федерико
35
Касерес
Сантьяго
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
27
Sebastian
Lomonaco
20
Alan
Cantero
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Годой Крус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Bouzat 2 0.22
2. Thiago Almada 1 0.11
3. Манкуэльо Федерико 1 0.11
4. Ортега Франсиско 1 0.11
5. Адриан Рикардо 1 0.11
6. Касерес Сантьяго 1 0.11
7. Luca Orellano 1 0.11
8. Дженсон Лукас 0 0
9. Поблет Херонимо 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 4 (1) 0.44
2. Sebastian Lomonaco 2 0.22
3. Ezequiel Bullaude 2 0.22
4. Matias Ramirez 1 0.11
5. Bruno Sosa 1 0.11
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 3 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Cristian Alberto Tarragona 2 0
5. Манкуэльо Федерико 1 0
6. Juan Martin Lucero 1 0
7. Lucas Hoyos 1 0
8. Matias De los Santos II 1 0
9. Ортега Франсиско 1 0
10. Enzo Martinez3 1 0
11. Miguel Brizuela 1 0
12. Nazareno Romero 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 3 0
2. Bruno Sosa 3 0
3. Перес Дамиан 2 0
4. Guillermo Luis Ortiz 2 0
5. Sebastian Lomonaco 2 0
6. Elias Sebastian Lopez 2 0
7. Matias Ramirez 1 0
8. Juan Espinola 1 0
9. Gianluca Ferrari 1 0
10. Manuel Llano 1 0
11. Gonzalo Abrego 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
 Годой Крус 10% (1) 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон
Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Годой Крус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Кубок Диего Марадоны Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Суперлига
Годой Крус 3:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 2:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
17. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
18. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
19. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
20. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
21. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
22. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
23. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
24. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
11. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
12. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
13. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
14. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
15. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
16. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
18. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
19. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
20. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
22. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
24. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
5. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Манкуэльо Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 