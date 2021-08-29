Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
3:0
Конец матча
Годой Крус
1:0
45' ГолМанкуэльо Федерико
63' Желтая карточкаGonzalo Abrego
75' Желтая карточкаОртега Франсиско
2:0
81' Гол в свои воротаNestor Breitenbruch
3:0
82' ГолAgustin Bouzat
12
Lucas
Hoyos
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
20
Alan
Cantero
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan CanteroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
45'
63'
75'
81'
82'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Bouzat
|2
|0.22
|2.
|Thiago Almada
|1
|0.11
|3.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.11
|4.
|Ортега Франсиско
|1
|0.11
|5.
|Адриан Рикардо
|1
|0.11
|6.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.11
|7.
|Luca Orellano
|1
|0.11
|8.
|Дженсон Лукас
|0
|0
|9.
|Поблет Херонимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|4 (1)
|0.44
|2.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0.22
|3.
|Ezequiel Bullaude
|2
|0.22
|4.
|Matias Ramirez
|1
|0.11
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.11
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|5.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|6.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|7.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|8.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|9.
|Ортега Франсиско
|1
|0
|10.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|11.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|12.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|2.
|Bruno Sosa
|3
|0
|3.
|Перес Дамиан
|2
|0
|4.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|5.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|6.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|7.
|Matias Ramirez
|1
|0
|8.
|Juan Espinola
|1
|0
|9.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|10.
|Manuel Llano
|1
|0
|11.
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Годой Крус
|10% (1)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон
Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Годой Крус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Годой Крус 3:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 2:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|17.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|19.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|21.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|22.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|23.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|24.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|15.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|16.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|18.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|19.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|22.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1