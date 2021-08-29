Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
0:2
Второй тайм: 53'
Росарио Сентраль
0:1
15' ГолGaston Avilla
0:2
26' ГолРубен Марко
44' Желтая карточкаAlejandro Maciel
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
15'
0:1
26'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|4 (2)
|0.44
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.22
|3.
|Matias Mier
|0
|0
|4.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.33
|2.
|Рубен Марко
|2
|0.22
|3.
|Gaston Avilla
|2
|0.22
|4.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.11
|5.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.11
|6.
|Каральо Милтон
|1
|0.11
|7.
|Russo Cordero
|1
|0.11
|8.
|Michael Covea
|0
|0
|9.
|Diego Zabala
|0
|0
|10.
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|11.
|Luca Martinez Dupuy
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Milton Gimenez
|4
|0
|2.
|Oscar Salomon
|4
|0
|3.
|Cristian Vega
|3
|0
|4.
|Alejandro Maciel
|3
|0
|5.
|Federico Andueza
|3
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|7.
|Jonathan Bay
|2
|0
|8.
|Hernan Lopez
|0
|1
|9.
|Jesus Soraire
|1
|0
|10.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|11.
|Juan Cruz III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Emiliano Vecchio
|2
|0
|3.
|Diego Zabala
|2
|0
|4.
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|5.
|Fernando Torrent
|2
|0
|6.
|Facundo Almada
|2
|0
|7.
|Ricardo Garay
|2
|0
|8.
|Michael Covea
|1
|0
|9.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|10.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|11.
|Gaston Avilla
|1
|0
|12.
|Gino Infantino
|1
|0
|13.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|14.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|15.
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Росарио Сентраль
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =11 -4Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио
Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Росарио Сентраль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|3:1
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|1:3
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|2:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 9
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|20.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|21.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|22.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|3:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|1:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|3:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Альдосиви
|1:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|4.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1