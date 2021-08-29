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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
2:4
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
15' Гол
Gaston Avilla
0:2
26' Гол
Рубен Марко
44' Желтая карточка
Alejandro Maciel
1:2
53' Гол
Milton Gimenez
56' Желтая карточка
Pablo Arganaraz
74' Вторая желтая карточка
Alejandro Maciel
1:3
74' Гол
Facundo Almada
75' Желтая карточка
Ригамонти Сесар
2:3
86' Гол
Рибас Себастьян
86' Желтая карточка
Gaston Avilla
2:4
90' Гол
Рубен Марко
90' Желтая карточка
Carlo Lattanzio
90'+6
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
4
Oscar
Salomon
12
Jonathan
Bay
21
Lucas
Brochero
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
28
Pablo
Arganaraz
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
30
Michael
Covea
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Росарио Сентраль
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 5 (2) 0.56
2. Мартинес Алекс 2 0.22
3. Рибас Себастьян 1 0.11
4. Matias Mier 0 0
5. Gonzalo Bettini 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Emanuel Gamba 3 0.33
2. Рубен Марко 3 0.33
3. Gaston Avilla 2 0.22
4. Emiliano Vecchio 1 0.11
5. Damian Alberto Martinez 1 0.11
6. Каральо Милтон 1 0.11
7. Facundo Almada 1 0.11
8. Russo Cordero 1 0.11
9. Michael Covea 0 0
10. Diego Zabala 0 0
11. Nicolas Ferreyra 0 0
12. Luciano Ferreyra 0 0
13. Lautaro Blanco 0 0
14. Luca Martinez Dupuy 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 3 1
2. Milton Gimenez 4 0
3. Oscar Salomon 4 0
4. Cristian Vega 3 0
5. Federico Andueza 3 0
6. Gonzalo Bettini 2 0
7. Jonathan Bay 2 0
8. Hernan Lopez 0 1
9. Ригамонти Сесар 1 0
10. Jesus Soraire 1 0
11. Carlo Lattanzio 1 0
12. Juan Daniel Galeano 1 0
13. Juan Cruz III 1 0
14. Pablo Arganaraz 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Emiliano Vecchio 2 0
3. Diego Zabala 2 0
4. Damian Alberto Martinez 2 0
5. Fernando Torrent 2 0
6. Facundo Almada 2 0
7. Ricardo Garay 2 0
8. Gaston Avilla 2 0
9. Michael Covea 1 0
10. Pedro Ojeda 1 0
11. Francesco Lo Celso 1 0
12. Gino Infantino 1 0
13. Lautaro Blanco 1 0
14. Rafael Sangiovani 1 0
15. Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба Росарио 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Росарио Сентраль 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе
Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба Росарио: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Росарио Сентраль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Росарио Лига професиональ Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Росарио Сентраль Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 0:0 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
18. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
19. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
20. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
21. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
22. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
23. Велес Сарсфилд 0:0 9 1 5 3 6 - 6 8
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Велес Сарсфилд 0:0 5 1 3 1 5 - 2 6
19. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
20. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Годой Крус 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Кристиан Вега уходит с поля. Матео Монтенегро выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Гастон Авилья бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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