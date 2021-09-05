Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато Парана
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
22' Желтая карточкаLautaro Geminiani
45' Желтая карточкаМендез Начо
61' Желтая карточкаAngelo Martino
67' Красная карточкаОхеда Серхио
75' Желтая карточкаCarlos Auzqui
83' Желтая карточкаMatias Pardo
90' Вторая желтая карточкаMatias Pardo
66
Охеда
Серхио
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
20
Junior
Arias
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Martin Garay
-
-
27 Juan Guasone
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
45'
61'
67'
75'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.2
|2.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.1
|3.
|Марин Леандро
|1
|0.1
|4.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.1
|5.
|Franco Leys
|1
|0.1
|6.
|Junior Arias
|1
|0.1
|7.
|Brian Nievas
|1
|0.1
|8.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|9.
|Rolando Garcia
|0
|0
|10.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|11.
|Matias Pardo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|3
|0.3
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0.3
|3.
|Майкл Сантос
|2
|0.2
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.1
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.1
|6.
|Mateo Retegui
|1
|0.1
|7.
|Angelo Martino
|1
|0.1
|8.
|Julian Malatini
|1
|0.1
|9.
|Мендез Начо
|0
|0
|10.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|11.
|Nahuel Tenaglia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matias Pardo
|3
|1
|2.
|Lautaro Geminiani
|3
|0
|3.
|Tiago Banega
|3
|0
|4.
|Brian Nievas
|3
|0
|5.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|6.
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|7.
|Rolando Garcia
|2
|0
|8.
|Gabriel Gudino
|2
|0
|9.
|Охеда Серхио
|0
|1
|10.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|11.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|12.
|Facundo Cobos
|1
|0
|13.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|14.
|Hugo Magallanes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Auzqui
|3
|0
|2.
|Francis Mac Allister
|3
|0
|3.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|5.
|Рафа II
|2
|0
|6.
|Комар Хуан
|2
|0
|7.
|Мендез Начо
|2
|0
|8.
|Diego Valoyes
|2
|0
|9.
|Angelo Martino
|2
|0
|10.
|Julian Malatini
|2
|0
|11.
|Mateo Retegui
|1
|0
|12.
|Federico Navarro
|1
|0
|13.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато Парана
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Тальерес Кордоба
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек
Последние игры между собой
Патронато Парана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|2.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Годой Крус
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|18.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|5.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|8.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|9.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|11.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|13.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|14.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|6
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Патронато Парана
|Matias Pardo
|3
|2
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|3.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0