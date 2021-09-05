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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
22' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
45' Желтая карточка
Мендез Начо
61' Желтая карточка
Angelo Martino
67' Красная карточка
Охеда Серхио
75' Желтая карточка
Carlos Auzqui
83' Желтая карточка
Matias Pardo
90' Вторая желтая карточка
Matias Pardo
90'+6
12
Ибанес
Матиас
4
Lautaro
Geminiani
66
Охеда
Серхио
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
8
Мендез
Начо
10
Hector
Fertoli
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
23
Mateo
Retegui
Патронато Парана
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.2
2. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.1
3. Марин Леандро 1 0.1
4. Oliver Paz Benitez 1 0.1
5. Franco Leys 1 0.1
6. Junior Arias 1 0.1
7. Brian Nievas 1 0.1
8. Кантерос Гектор 0 0
9. Rolando Garcia 0 0
10. Gabriel Gudino 0 0
11. Matias Pardo 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 3 0.3
2. Enzo Hernan Diaz 3 0.3
3. Майкл Сантос 2 0.2
4. Hector Fertoli 1 0.1
5. Diego Valoyes 1 0.1
6. Mateo Retegui 1 0.1
7. Angelo Martino 1 0.1
8. Julian Malatini 1 0.1
9. Мендез Начо 0 0
10. Diego Garcia VI 0 0
11. Nahuel Tenaglia 0 0

Карточки

Патронато Парана
# Игрок      
1. Matias Pardo 3 1
2. Lautaro Geminiani 3 0
3. Tiago Banega 3 0
4. Brian Nievas 3 0
5. Oliver Paz Benitez 2 0
6. Lucas Kruspzky 2 0
7. Rolando Garcia 2 0
8. Gabriel Gudino 2 0
9. Охеда Серхио 0 1
10. Кантерос Гектор 1 0
11. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
12. Facundo Cobos 1 0
13. Sebastian Sosa II 1 0
14. Hugo Magallanes 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Carlos Auzqui 3 0
2. Francis Mac Allister 3 0
3. Nahuel Tenaglia 3 0
4. Enzo Hernan Diaz 3 0
5. Рафа II 2 0
6. Комар Хуан 2 0
7. Мендез Начо 2 0
8. Diego Valoyes 2 0
9. Angelo Martino 2 0
10. Julian Malatini 2 0
11. Mateo Retegui 1 0
12. Federico Navarro 1 0
13. Rodrigo Villagra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато Парана 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Тальерес Кордоба 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек

Последние игры между собой

Патронато Парана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба 1:0 Патронато Парана Лига професиональ Патронато Парана 3:2 Тальерес Кордоба Суперлига Патронато Парана 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 1:0 Патронато Парана Суперлига
Тальерес Кордоба 1:0 Патронато Парана Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
2. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Годой Крус 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
15. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
16. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
17. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
18. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
19. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
5. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
8. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
9. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
11. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
12. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
13. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
14. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
15. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
16. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
2. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
14. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
15. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 6 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Патронато Парана Matias Pardo 3 2
2. Уракан Jonathan Galvan 6 0
3. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Мендез Начо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Лаутаро Геминиани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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