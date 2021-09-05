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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 79'
Банфилд
0'
66' Желтая карточка
Лисандро Лопес
79'
25
Gaston
Gomez
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
29
Морено
Анибал
24
Julian
Alejo
Lopez
28
Чанкалай
Томас
11
Пиатти
Игнасио
34
Ловера
Максимилиано
27
Javier
Correa
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
8
Giuliano
Galoppo
15
Lautaro
Rios
10
Датоло
Хесус
22
Juan
Alvarez2
9
Juan
Manuel
Cruz
11
Урси
Агустин
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Банфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.2
2. Цвитанич Дарио 1 0.1
3. Javier Correa 1 0.1
4. Пиатти Игнасио 1 0.1
5. Гарре Бенжамин 1 0.1
6. Fabricio Dominguez 1 0.1
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Matias Rojas II 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
10. Juan Caceres 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Датоло Хесус 2 0.2
2. Juan Manuel Cruz 2 0.2
3. Luciano Pons 1 0.1
4. Giuliano Galoppo 1 0.1
5. Ramiro Enrique 1 0.1
6. Joel Sonora 0 0
7. Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Мартинес Маурисио 2 0
3. Чанкалай Томас 2 0
4. Сигали Леонардо 1 0
5. Leonel Ariel Miranda 1 0
6. Javier Correa 1 0
7. Ариас Габриэль 1 0
8. Matias Rojas II 1 0
9. Ловера Максимилиано 1 0
10. Fabricio Dominguez 1 0
11. Carlos Alcaraz 1 0
12. Juan Caceres 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 5 0
2. Alexis Maldonado 3 1
3. Лолло Лусиано 2 0
4. Emanuel Coronel 2 0
5. Franco Quinteros 2 0
6. Alexis Sosa 0 1
7. Датоло Хесус 1 0
8. Valentin Barbero 1 0
9. Giuliano Galoppo 1 0
10. Урси Агустин 1 0
11. Juan Alvarez2 1 0
12. Ramiro Enrique 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Банфилд 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Банфилд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Лига професиональ Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Суперлига Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Суперлига
Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда Примера Банфилд 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера Расинг Авельянеда 1:2 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:3 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Банфилд 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
2. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Расинг Авельянеда 0:0 10 4 5 1 8 - 1 17
6. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Годой Крус 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
15. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
16. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
17. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
18. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
19. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 0:0 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
5. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
8. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
9. Расинг Авельянеда 0:0 5 2 3 0 3 - 0 9
10. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
11. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
12. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
13. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
16. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
2. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Расинг Авельянеда 0:0 5 2 2 1 5 - 1 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
14. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
15. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 6 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Банфилд
5.25
3.15
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд онлайн




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