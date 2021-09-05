Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 79'
Банфилд
66' Желтая карточкаЛисандро Лопес
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.2
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.1
|3.
|Javier Correa
|1
|0.1
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.1
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.1
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.1
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Matias Rojas II
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|10.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Датоло Хесус
|2
|0.2
|2.
|Juan Manuel Cruz
|2
|0.2
|3.
|Luciano Pons
|1
|0.1
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.1
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0.1
|6.
|Joel Sonora
|0
|0
|7.
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|3.
|Чанкалай Томас
|2
|0
|4.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|5.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|6.
|Javier Correa
|1
|0
|7.
|Ариас Габриэль
|1
|0
|8.
|Matias Rojas II
|1
|0
|9.
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|10.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|11.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|12.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|3
|1
|3.
|Лолло Лусиано
|2
|0
|4.
|Emanuel Coronel
|2
|0
|5.
|Franco Quinteros
|2
|0
|6.
|Alexis Sosa
|0
|1
|7.
|Датоло Хесус
|1
|0
|8.
|Valentin Barbero
|1
|0
|9.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|10.
|Урси Агустин
|1
|0
|11.
|Juan Alvarez2
|1
|0
|12.
|Ramiro Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Банфилд
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =8 -6Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Банфилд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда Примера Банфилд 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера Расинг Авельянеда 1:2 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:3 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Банфилд 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|2.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|6.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Годой Крус
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|18.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|0:0
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|5.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|8.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|10.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|14.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|6
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1