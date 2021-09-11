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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
10' Желтая карточка
Дем Янник
10' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
25' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
1:0
39' Гол
Керк Себастьян
57' Желтая карточка
Аремю Афииз
74' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
86' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
90'+4
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
8
Франц
Майк
11
Майна
Линтон
10
Эрнст
Себастьян
29
Ондуа
Гаэль
17
Хинтерзеер
Лукас
14
Бейер
Максимилиан
22
Василь
Никола
32
Виекхофф
Яннес
18
Медич
Яков
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
20
Беккер
Финн
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Макиенок
Симон
Ганновер 96
4-1-3-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
Керк Себастьян
Франц Майк
 
10'
Дем Янник
 
10'
 
Бургшталлер Гвидо
25'
Ондуа Гаэль
 
39'
Керк Себастьян
(Хинтерзеер Лукас)
1:0
46'
 
Бенателли Рико
Макиенок Симон
57'
 
Аремю Афииз
63'
 
Ирвайн Джексон
Аремю Афииз
63'
 
Бухтманн Кристофер
Беккер Финн
72'
Штольце Себастьян
Бейер Максимилиан
 
74'
Эрнст Себастьян
 
78'
 
Диттген Макс
Пакарада Леарт
84'
Окс Филипп
Майна Линтон
 
85'
Крайнц Лука
Хульт Никлас
 
86'
 
Киере Даниэль-Кофи

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.17
2. Керк Себастьян 1 0.17
3. Вайдандт Хендрик 1 0.17
4. Хинтерзеер Лукас 0 0
5. Муроя Сэй 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 4 0.67
2. Макиенок Симон 2 0.33
3. Киере Даниэль-Кофи 1 0.17
4. Беккер Финн 1 0.17
5. Пакарада Леарт 1 0.17
6. Диттген Макс 0 0
7. Медич Яков 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Бёрнер Юлиан 2 0
2. Дукш Марвин 2 0
3. Эрнст Себастьян 2 0
4. Дем Янник 2 0
5. Кайзер Доминик 1 0
6. Франке Марсель 1 0
7. Ондуа Гаэль 1 0
8. Окс Филипп 1 0
9. Муроя Сэй 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Бургшталлер Гвидо 2 0
2. Смит Эрик 2 0
3. Цирайс Филипп 0 1
4. Джигала Адам 1 0
5. Пакарада Леарт 1 0
6. Киере Даниэль-Кофи 1 0
7. Медич Яков 1 0
8. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Санкт-Паули 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Паули 2:0 Ян Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:4 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Падерборн 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
9. Шальке 04 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
11. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
12. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Фортуна 5 1 1 3 7 - 10 4
15. Ганза 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Ганза 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Фортуна 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
18. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
3. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
4. Дармштадт Карич Эмир 3 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 3 0
Весь список
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