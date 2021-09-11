Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганновер 96
1:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Санкт-Паули
10' Желтая карточкаДем Янник
10' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
25' Желтая карточкаОндуа Гаэль
1:0
39' ГолКерк Себастьян
57' Желтая карточкаАремю Афииз
74' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
86' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
11
Майна
Линтон
29
Ондуа
Гаэль
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
20
Беккер
Финн
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
10'
25'
39'
57'
74'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.17
|2.
|Керк Себастьян
|1
|0.17
|3.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.17
|4.
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|5.
|Муроя Сэй
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.67
|2.
|Макиенок Симон
|2
|0.33
|3.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.17
|4.
|Беккер Финн
|1
|0.17
|5.
|Пакарада Леарт
|1
|0.17
|6.
|Диттген Макс
|0
|0
|7.
|Медич Яков
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бёрнер Юлиан
|2
|0
|2.
|Дукш Марвин
|2
|0
|3.
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|4.
|Дем Янник
|2
|0
|5.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|6.
|Франке Марсель
|1
|0
|7.
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|8.
|Окс Филипп
|1
|0
|9.
|Муроя Сэй
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|2.
|Смит Эрик
|2
|0
|3.
|Цирайс Филипп
|0
|1
|4.
|Джигала Адам
|1
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|6.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|7.
|Медич Яков
|1
|0
|8.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Санкт-Паули
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Паули 2:0 Ян Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:4 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Динамо Дрезден
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|9.
|Шальке 04
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|11.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|3.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|4.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0