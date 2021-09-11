Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
1:0
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 2625
Эстерсунд
18' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
1:0
30' ГолКуаку Кристиан
73' Желтая карточкаМенса Самуэль
79' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
84' Желтая карточкаХелльборг Адам
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
30'
1:0
73'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|8 (1)
|0.44
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.17
|3.
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|4.
|Карлссон Йохан
|1
|0.06
|5.
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|7.
|Булут Экин
|1
|0.06
|8.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.06
|9.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|10.
|Ларсон Карл
|0
|0
|11.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.28
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.11
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.11
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.11
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.06
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.06
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.06
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|11.
|Перри Небию
|0
|0
|12.
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|8
|0
|2.
|Ортмарк Якоб
|5
|0
|3.
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|4.
|Матисен Маркус
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Видгрен Деннис
|1
|0
|11.
|Сугита Юкия
|1
|0
|12.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|13.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|14.
|Шабани Лаорент
|1
|0
|15.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Менса Самуэль
|4
|0
|3.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|4.
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|5.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|6.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|7.
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|8.
|Досис Николаос
|3
|0
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|10.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|11.
|Вейманс Марко
|2
|0
|12.
|Кроон Симон
|1
|0
|13.
|Кейта Али II
|1
|0
|14.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|15.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|18.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Эстерсунд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сириус 1:0 Юргорден Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК
Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг
Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд
Последние игры между собой
Сириус: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Эстерсунд: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Сириус 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 13
|34
|3.
|Мальмё
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 22
|34
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 15
|33
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 22
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 19
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Сириус
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 27
|23
|10.
|Хеккен
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|10.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|12.
|Кальмар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|10
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|9
|0
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|8
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|8
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0