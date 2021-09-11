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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2625
Эстерсунд
0'
18' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
1:0
30' Гол
Куаку Кристиан
73' Желтая карточка
Менса Самуэль
79' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
84' Желтая карточка
Хелльборг Адам
90'+5
35
Свейер
Густав
17
Штоль
Адам
6
Матисен
Маркус
22
Нвадике
Патрик
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
18
Шабани
Лаорент
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
13
Фрицсон
Людвиг
88
Селларс
Джерелл
28
Вейманс
Марко
9
Йно-Батист
Фрэнсис
Сириус
4-3-1-2
Эстерсунд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 8 (1) 0.44
2. Ортмарк Якоб 3 0.17
3. Матисен Маркус 1 0.06
4. Карлссон Йохан 1 0.06
5. Саид Мохаммед 1 0.06
6. Шабани Лаорент 1 0.06
7. Булут Экин 1 0.06
8. Зейдан Мустафа 1 0.06
9. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
10. Ларсон Карл 0 0
11. Бьорнстрем Аксель 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.28
2. Кпозо Патрик 2 0.11
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.11
4. Мукийби Рональд 2 0.11
5. Кроон Симон 1 0.06
6. Авад Ахмед 1 0.06
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.06
8. Хёрберг Феликс 1 0.06
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.06
10. Фрицсон Людвиг 0 0
11. Перри Небию 0 0
12. Бельман Хенрик 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 8 0
2. Ортмарк Якоб 5 0
3. Нетабай Нахом Гирмай 4 0
4. Матисен Маркус 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Видгрен Деннис 1 0
11. Сугита Юкия 1 0
12. Куаку Кристиан III 1 0
13. Силисуфай Эди 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0
15. Колли Джозеф 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Менса Самуэль 4 0
3. Тёрготт Блэйр 3 0
4. Сонко-Сундберг Ноа 3 0
5. Хауган Эйрик 3 0
6. Фрицсон Людвиг 3 0
7. Хёрберг Феликс 3 0
8. Досис Николаос 3 0
9. Ссеванкамбо Исак 2 0
10. Бельман Хенрик 2 0
11. Вейманс Марко 2 0
12. Кроон Симон 1 0
13. Кейта Али II 1 0
14. Кпозо Патрик 1 0
15. Селларс Джерелл 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0
18. Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Эстерсунд 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сириус 1:0 Юргорден Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК
Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг
Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд

Последние игры между собой

Сириус: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Эстерсунд: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Эстерсунд 3:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден Заявка 17 10 4 3 26 - 13 34
3. Мальмё Заявка 18 10 4 4 38 - 22 34
4. Эльфсборг Заявка 17 10 3 4 29 - 15 33
5. Хаммарбю Заявка 17 7 6 4 29 - 22 27
6. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
7. Кальмар Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Сириус Заявка 18 6 5 7 18 - 27 23
10. Хеккен Заявка 17 6 4 7 27 - 25 22
11. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
12. Гётеборг Заявка 17 4 7 6 21 - 23 19
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
4. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
5. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
9. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
10. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
11. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
12. Кальмар Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 9 0 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 8 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Куаку Кристиан III бьет в цель!
  • 24'
    Patrick Nwadike уходит с поля. Колли Джозеф выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Нетабай Нахом Гирмай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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