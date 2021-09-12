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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
17' Желтая карточка
Негредо Альваро
42' Желтая карточка
Альфонсо Луис
55' Желтая карточка
Кала Хуан
0:1
71' Гол
Оярсабаль Микель
77'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

17'
Негредо Альваро
 
42'
Альфонсо Луис
 
55'
Кала Хуан
 
60'
Хименес Альваро
Негредо Альваро
 
60'
Аларкон Томас
Алекс Фернандес
 
60'
Осмаич Милутин
Йонссон Йенс
 
71'
0:1
Оярсабаль Микель
(Ариц Элустондо)
73'
 
Янузай Аднан
Порту Кристиан
73'
 
Сорлот Александр
Исак Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алекс Фернандес 2 (1) 0.5
2. Альфонсо Луис 1 0.25
3. Негредо Альваро 1 (1) 0.25
4. Санчес Сальвадор 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 2 (1) 0.5
2. Барренечеа Андер 1 0.25
3. Лобете Хулен 1 0.25
4. Сильва Давид 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Альфонсо Луис 2 0
2. Негредо Альваро 1 0
3. Кала Хуан 1 0
4. Лосано Энтони 1 0
5. Ароян Вараздат 1 0
6. Хименес Фали 1 0
7. Аларкон Томас 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Ариц Элустондо 1 0
4. Исак Александр 1 0
5. Муньос Айхен 1 0
6. Субименди Мартин 1 0
7. Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Реал Сосьедад 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис
Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна
Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Ла Лига Кадис 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Кадис 1:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 4:1 Кадис Сегунда
Кадис 2:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Кадис 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кадис 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
3. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
4. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
2. Хетафе Кабако Эрик 2 1
3. Эспаньол Морено Висенте 3 0
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
5. Валенсия Альдерете Омар 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кадис 7.4% (10)
X 17% (23)
Реал Сосьедад 75.6% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Реал Сосьедад
9.25
3.84
2.49
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Кадис
7.4% (10)
Ничья
17% (23)
Реал Сосьедад
75.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
35.6% (48)
0:1 Реал Сосьедад
30.4% (41)
1:1 Ничья
15.6% (21)
2:1 Кадис
5.2% (7)
0:2 Реал Сосьедад
4.4% (6)
1:3 Реал Сосьедад
2.2% (3)
1:0 Кадис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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