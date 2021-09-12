Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Реал Сосьедад
17' Желтая карточкаНегредо Альваро
42' Желтая карточкаАльфонсо Луис
55' Желтая карточкаКала Хуан
0:1
71' ГолОярсабаль Микель
16
Кала
Хуан
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
42'
55'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.5
|2.
|Альфонсо Луис
|1
|0.25
|3.
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.25
|4.
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.5
|2.
|Барренечеа Андер
|1
|0.25
|3.
|Лобете Хулен
|1
|0.25
|4.
|Сильва Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|0
|3.
|Кала Хуан
|1
|0
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0
|5.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|6.
|Хименес Фали
|1
|0
|7.
|Аларкон Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|2
|0
|2.
|Горосабел Андони
|1
|0
|3.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|4.
|Исак Александр
|1
|0
|5.
|Муньос Айхен
|1
|0
|6.
|Субименди Мартин
|1
|0
|7.
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Реал Сосьедад
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис
Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна
Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кадис
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|3.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|3
|0
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Кадис
7.4% (10)
Ничья
17% (23)
Реал Сосьедад
75.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
35.6% (48)
0:1 Реал Сосьедад
30.4% (41)
1:1 Ничья
15.6% (21)
2:1 Кадис
5.2% (7)
0:2 Реал Сосьедад
4.4% (6)
1:3 Реал Сосьедад
2.2% (3)
1:0 Кадис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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