Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Реал Сосьедад имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Кадис

44' Исак Александр не смог попасть в створ ударом издали

43' Оярсабаль Микель пробил со штрафного прямо в стенку

42' Альфонсо Луис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

37' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

36' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Санчес Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Мауро Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Кадис

27' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Негредо Альваро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Кадис

14' Как он промахнулся? Оярсабаль Микель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Плохо сыграл Мауро Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Алекс Фернандес пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола