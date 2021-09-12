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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:0
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
31' Желтая карточка
Эрмосо Марио
1:0
40' Гол
Рауль де Томас
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
6
Ману
Морланес
22
Видаль
Алеш
14
Мелендо
Оскар
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
10
Корреа
Анхель
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
Эспаньол
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

Ход матча

31'
 
Эрмосо Марио
40'
Рауль де Томас
(Эмбарба Адриан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 0.75
2. Суарес Луис 1 0.25
3. Ньигес Сауль 0 0
4. Лемар Тома 0 0
5. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Серхи Гомес 1 1
2. Морено Висенте 2 0
3. Гори 1 0
4. Кабрера Леандро 1 0
5. Вадильо Альваро 1 0
6. Рауль де Томас 1 0
7. Баре Кейди 1 0
8. Ману Морланес 1 0
9. Рибаудо Нико 1 0
10. Хиль Оскар II 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Эрмосо Марио 2 1
2. Суарес Луис 2 0
3. Кондогбия Жоффрей 2 0
4. Лемар Тома 2 0
5. Де Пауль Родриго 1 0
6. Корреа Анхель 1 0
7. Карраско Янник 1 0
8. Хименес Хосе 1 0
9. Льоренте Маркос 1 0
10. Диего Симеоне 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 0 0 0 0 0 0
 Атлетико М 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол
Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Фуэнлабрада Кастельон 1:3 Эспаньол
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эспаньол 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:1 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера
Атлетико М 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Атлетико М 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Эспаньол 1:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Эспаньол 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Атлетико М 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Эспаньол 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Эспаньол" - "Атлетико" (Мадрид) - 1:0.
  • 45'
    Суарес справа с дальней дистанции пробил точно в руки Диего Лопесу.
  • 45'
    Видаль по правому флангу не пошёл вперёд.
  • 45'
    "Эспаньол" продолжает действовать увереннее, и раз за разом переводит игру на чужую половину поля.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мунуэра в первом тайме.
  • 44'
    Триппьер слева навесил в центр штрафной площади, где Суарес не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Эспаньола".
  • 43'
    Карраско на левом фланге не смог пройти Ману.
  • 42'
    Карраско после скидки Гризманна с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАУЛЬ ДЕ ТОМАС!!! Эмбарба от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Рауль де Томас сыграл на опережение и переправил мяч головой в дальний угол.
  • Опасный момент
    40'
    Эмбарба слева с двадцати семи метров пробил под перекладину. Облак в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    38'
    Карраско в центре поля сбил Мелендо.
  • 37'
    Эмбарба справа со штрафного навесил на Кабреру, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    36'
    Карраско на фланге нарушил правила.
  • 34'
    Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
  • 33'
    Эмбарба навес справа со штрафного исполнил слабо. Мадридцы спокойно выбили мяч от ворот.
  • Желтая карточка
    32'
    Эрмосо на фланге наступил на ногу Видалю и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Карраско слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч в центр на линию штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • Офсайд
    30'
    Хиль на правом фланге не уследил за линией соперников и оказался в офсайде.
  • Офсайд
    28'
    Триппьер на правом фланге забрался в офсайд.
  • 27'
    "Эспаньолу" удалось провести позиционную атаку. Больше мяч находится на правом фланге.
  • 26'
    Мелендо слева сделал заброс к воротам, где Рауль де Томас при приёме мяча поскользнулся.
  • 25'
    Льоренте на правом фланге упустил мяч за пределы поля.
  • 24'
    "Атлетико" подолгу и без создания моментов владеет мячом на чужой половине поля, а хозяева стараются проводить быстрые атаки с завершающими ударами.
  • 22'
    Корреа справа вывел к воротам Суареса. Уругваец с девяти метров пробил выше ворот.
  • 21'
    Карраско слева между двух соперирков проскочил в штрафную площадь, но на линии мяч у Янника выбили.
  • 20'
    Мелендо с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Офсайд
    19'
    Рауль де Томас забрался в офсайд.
  • 18'
    После серии рикошетов перед воротами хозяев Гризманн головой пробил немного правее ворот.
  • 16'
    Заброс Суареса слева в штрафную площадь прервали защитники "Эспаньола".
  • 15'
    "Эспаньол" правым флангом провёл атаку. Видаль выдал пас в штрафную площадь на Мелендо, который с разворота с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 14'
    Эрмосо на левом фланге сделал неточную передачу вперёд на Карраско. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • 12'
    Постепенно "Атлетико" осваивается на чужой половине поля. Пока всё проходит без ударов по воротам.
  • Угловой
    11'
    Коке от углового флага навесил к воротам, откуда мяч вынес Кабрера.
  • 10'
    Льоренте справа прострелил к воротам, где Суарес не попал ногой по мячу.
  • 8'
    Эрмосо проигнорировал Карраско на левом фланге и сделал перевод направо на Триппьера.
  • 7'
    "Эспаньол" старается высоко выстраивать оборонительные линии, чем затрудняет переход соперников в атаку.
  • Угловой
    6'
    Неудачно хозяева разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч на фланге.
  • Опасный момент
    5'
    Эмбарба воспользовался несогласованною защиты соперников и справа из пределов штрафной площади пробил низом в дальний угол. Облак среагировал и мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    4'
    Видаль в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 3'
    Эрмосо на левом фланге не решился сделать обостряющую передачу вперёд на Карраско.
  • 2'
    "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в сине-красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Корнелья-Эль Прат"!
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Где смотреть матч Эспаньол 1:0 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Атлетико М

Исход игры
Эспаньол
0.7% (1)
Ничья
4.9% (7)
Атлетико М
94.4% (134)
Тотал 2.5
Больше
37.32% (53)
Меньше
62.68% (89)
Обе команды забьют
Да
40.14% (57)
Нет
59.86% (85)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
37.3% (53)
1:2 Атлетико М
29.6% (42)
0:2 Атлетико М
21.1% (30)
1:3 Атлетико М
4.9% (7)
1:1 Ничья
3.5% (5)
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