"Эспаньол" продолжает действовать увереннее, и раз за разом переводит игру на чужую половину поля.

Видаль по правому флангу не пошёл вперёд.

Суарес справа с дальней дистанции пробил точно в руки Диего Лопесу.

44' Триппьер слева навесил в центр штрафной площади, где Суарес не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Эспаньола".

43' Карраско на левом фланге не смог пройти Ману.

42' Карраско после скидки Гризманна с пятнадцати метров пробил выше ворот.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РАУЛЬ ДЕ ТОМАС!!! Эмбарба от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Рауль де Томас сыграл на опережение и переправил мяч головой в дальний угол.

40' Эмбарба слева с двадцати семи метров пробил под перекладину. Облак в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

38' Карраско в центре поля сбил Мелендо.

37' Эмбарба справа со штрафного навесил на Кабреру, который головой пробил выше ворот.

36' Карраско на фланге нарушил правила.

34' Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.

33' Эмбарба навес справа со штрафного исполнил слабо. Мадридцы спокойно выбили мяч от ворот.

32' Эрмосо на фланге наступил на ногу Видалю и получил жёлтую карточку.

31' Карраско слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч в центр на линию штрафной площади, где партнёров не оказалось.

30' Хиль на правом фланге не уследил за линией соперников и оказался в офсайде.

28' Триппьер на правом фланге забрался в офсайд.

27' "Эспаньолу" удалось провести позиционную атаку. Больше мяч находится на правом фланге.

26' Мелендо слева сделал заброс к воротам, где Рауль де Томас при приёме мяча поскользнулся.

25' Льоренте на правом фланге упустил мяч за пределы поля.

24' "Атлетико" подолгу и без создания моментов владеет мячом на чужой половине поля, а хозяева стараются проводить быстрые атаки с завершающими ударами.

22' Корреа справа вывел к воротам Суареса. Уругваец с девяти метров пробил выше ворот.

21' Карраско слева между двух соперирков проскочил в штрафную площадь, но на линии мяч у Янника выбили.

20' Мелендо с восемнадцати метров пробил выше ворот.

19' Рауль де Томас забрался в офсайд.

18' После серии рикошетов перед воротами хозяев Гризманн головой пробил немного правее ворот.

16' Заброс Суареса слева в штрафную площадь прервали защитники "Эспаньола".

15' "Эспаньол" правым флангом провёл атаку. Видаль выдал пас в штрафную площадь на Мелендо, который с разворота с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

14' Эрмосо на левом фланге сделал неточную передачу вперёд на Карраско. Мяч оказался за боковой линией поля.

12' Постепенно "Атлетико" осваивается на чужой половине поля. Пока всё проходит без ударов по воротам.

11' Коке от углового флага навесил к воротам, откуда мяч вынес Кабрера.

10' Льоренте справа прострелил к воротам, где Суарес не попал ногой по мячу.

8' Эрмосо проигнорировал Карраско на левом фланге и сделал перевод направо на Триппьера.

7' "Эспаньол" старается высоко выстраивать оборонительные линии, чем затрудняет переход соперников в атаку.

6' Неудачно хозяева разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч на фланге.

5' Эмбарба воспользовался несогласованною защиты соперников и справа из пределов штрафной площади пробил низом в дальний угол. Облак среагировал и мяч отбил.

4' Видаль в чужой штрафной площади нарушил правила.

3' Эрмосо на левом фланге не решился сделать обостряющую передачу вперёд на Карраско.

2' "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в сине-красной форме.