Испания: Ла Лига 2021-2022
Эспаньол
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Анхель
|3
|1
|2.
|Суарес Луис
|1
|0.33
|3.
|Ньигес Сауль
|0
|0
|4.
|Лемар Тома
|0
|0
|5.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Серхи Гомес
|1
|1
|2.
|Морено Висенте
|2
|0
|3.
|Гори
|1
|0
|4.
|Кабрера Леандро
|1
|0
|5.
|Вадильо Альваро
|1
|0
|6.
|Рауль де Томас
|1
|0
|7.
|Баре Кейди
|1
|0
|8.
|Ману Морланес
|1
|0
|9.
|Рибаудо Нико
|1
|0
|10.
|Хиль Оскар II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрмосо Марио
|1
|1
|2.
|Суарес Луис
|2
|0
|3.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|4.
|Лемар Тома
|2
|0
|5.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0
|7.
|Карраско Янник
|1
|0
|8.
|Хименес Хосе
|1
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|10.
|Диего Симеоне
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Атлетико М
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол
Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Фуэнлабрада Кастельон 1:3 Эспаньол
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетико М 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|2.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Эспаньол - Атлетико М
Исход игры
Эспаньол
0% (0)
Ничья
3.5% (2)
Атлетико М
96.5% (55)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (23)
Меньше
59.65% (34)
Обе команды забьют
Да
43.86% (25)
Нет
56.14% (32)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
36.8% (21)
1:2 Атлетико М
35.1% (20)
0:2 Атлетико М
19.3% (11)
1:3 Атлетико М
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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