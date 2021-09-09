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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 1
2. Суарес Луис 1 0.33
3. Ньигес Сауль 0 0
4. Лемар Тома 0 0
5. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Серхи Гомес 1 1
2. Морено Висенте 2 0
3. Гори 1 0
4. Кабрера Леандро 1 0
5. Вадильо Альваро 1 0
6. Рауль де Томас 1 0
7. Баре Кейди 1 0
8. Ману Морланес 1 0
9. Рибаудо Нико 1 0
10. Хиль Оскар II 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Эрмосо Марио 1 1
2. Суарес Луис 2 0
3. Кондогбия Жоффрей 2 0
4. Лемар Тома 2 0
5. Де Пауль Родриго 1 0
6. Корреа Анхель 1 0
7. Карраско Янник 1 0
8. Хименес Хосе 1 0
9. Льоренте Маркос 1 0
10. Диего Симеоне 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 0 0 0 0 0 0
 Атлетико М 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол
Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Фуэнлабрада Кастельон 1:3 Эспаньол
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М
Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эспаньол 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:1 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера
Атлетико М 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Эспаньол 0% (0)
    X 3.5% (2)
    Атлетико М 96.5% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Атлетико М
    4.64
    3.54
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эспаньол - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Эспаньол - Атлетико М

    Исход игры
    Эспаньол
    0% (0)
    Ничья
    3.5% (2)
    Атлетико М
    96.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (23)
    Меньше
    59.65% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (25)
    Нет
    56.14% (32)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетико М
    36.8% (21)
    1:2 Атлетико М
    35.1% (20)
    0:2 Атлетико М
    19.3% (11)
    1:3 Атлетико М
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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