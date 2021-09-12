Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Мадрид
3:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Сельта
0:1
4' ГолМина Сантьяго
1:1
24' ГолБензема Карим
1:2
31' ГолСерви Франко
32' Желтая карточкаНачо Фернандес
43' Желтая карточкаМурильо Джейсон
2:2
46' ГолБензема Карим
3:2
55' ГолВинисиус Жуниор
55' Желтая карточкаВинисиус Жуниор
63' Желтая карточкаАраухо Нестор
64' Желтая карточкаСолари Аугусто
10
Модрич
Лука
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Ход матча
4'
0:1
24'
31'
1:2
32'
43'
46'
55'
3:2
55'
63'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|1
|2.
|Винисиус Жуниор
|4
|1
|3.
|Бэйл Гарет
|1
|0.25
|4.
|Начо Фернандес
|1
|0.25
|5.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.25
|6.
|Модрич Лука
|0
|0
|7.
|Азар Эден
|0
|0
|8.
|Алаба Давид
|0
|0
|9.
|Каземиро Карлос
|0
|0
|10.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|11.
|Вальверде Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.25
|2.
|Мина Сантьяго
|1
|0.25
|3.
|Серви Франко
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|2.
|Азар Эден
|1
|0
|3.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|4.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|5.
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|6.
|Начо Фернандес
|1
|0
|7.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
|9.
|Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|1
|1
|2.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|3.
|Аспас Яго
|1
|0
|4.
|Нолито Агудо
|1
|0
|5.
|Денис Суарес
|1
|0
|6.
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|7.
|Солари Аугусто
|1
|0
|8.
|Тапия Ренато
|1
|0
|9.
|Браис Мендес
|1
|0
|10.
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Сельта
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан
Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|3:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Сельта
|2:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|3:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|2:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Сельта
|2:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4
|0
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|3.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|3
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:2 Сельта
Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (64)
Меньше
55.24% (79)
Обе команды забьют
Да
39.16% (56)
Нет
60.84% (87)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48.3% (70)
2:1 Реал Мадрид
21.4% (31)
3:1 Реал Мадрид
13.8% (20)
3:0 Реал Мадрид
6.2% (9)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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