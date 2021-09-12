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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
3:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Сельта
0'
0:1
4' Гол
Мина Сантьяго
1:1
24' Гол
Бензема Карим
1:2
31' Гол
Серви Франко
32' Желтая карточка
Начо Фернандес
43' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
2:2
46' Гол
Бензема Карим
3:2
55' Гол
Винисиус Жуниор
55' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
63' Желтая карточка
Араухо Нестор
64' Желтая карточка
Солари Аугусто
69'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
35
Гутьеррес
Мигель
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
15
Вальверде
Федерико
7
Азар
Эден
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Реал Мадрид
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

4'
0:1
Мина Сантьяго
(Аспас Яго)
24'
Бензема Карим
(Вальверде Федерико)
1:1
31'
1:2
Серви Франко
32'
Начо Фернандес
 
43'
 
Мурильо Джейсон
46'
 
Пейнадо Франсиско
Тапия Ренато
46'
Бензема Карим
(Гутьеррес Мигель)
2:2
52'
 
Солари Аугусто
Браис Мендес
55'
Винисиус Жуниор
(Бензема Карим)
3:2
55'
Винисиус Жуниор
 
63'
 
Араухо Нестор
63'
 
Нолито Агудо
Серви Франко
63'
 
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго
64'
 
Солари Аугусто
66'
Камавинга Эдуардо
Азар Эден
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 1
2. Винисиус Жуниор 4 1
3. Бэйл Гарет 1 0.25
4. Начо Фернандес 1 0.25
5. Карвахаль Даниэль 1 0.25
6. Модрич Лука 0 0
7. Азар Эден 0 0
8. Алаба Давид 0 0
9. Каземиро Карлос 0 0
10. Гутьеррес Мигель 0 0
11. Вальверде Федерико 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 (1) 0.25
2. Мина Сантьяго 1 0.25
3. Серви Франко 1 0.25

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Азар Эден 1 0
3. Куртуа Тибо 1 0
4. Каземиро Карлос 1 0
5. Гутьеррес Мигель 1 0
6. Начо Фернандес 1 0
7. Винисиус Жуниор 1 0
8. Милитао Эдер 1 0
9. Родриго 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 1 1
2. Фонтан Хосе 1 0
3. Аспас Яго 1 0
4. Нолито Агудо 1 0
5. Денис Суарес 1 0
6. Мурильо Джейсон 1 0
7. Солари Аугусто 1 0
8. Тапия Ренато 1 0
9. Браис Мендес 1 0
10. Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 12.5% (1) 0 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)
 Сельта 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан
Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Ла Лига Реал Мадрид 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига
Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид 3:2 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Сельта 2:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта 2:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:2 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Сельта 2:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 4 0 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
2. Хетафе Кабако Эрик 2 1
3. Эспаньол Морено Висенте 3 0
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
5. Валенсия Альдерете Омар 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Получил мяч в чужой штрафной Аспас и пробил с острого угла, но точности ему немного не хватило.
  • Опасный момент
    69'
    Ворвался Винисиус в штрафную после паса от Модрича и пробил низом, но смог Дитуро отбить мяч в сторону ногами.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Реала". Вместо Эдена Азара дебютирует в футболке "сливочных" Эдуардо Камавинга. 
  • 67'
    Прошел Солари по правому флангу и низом прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Серви и Мины свое игровое время получили Нолито и Гальярдо.
  • Желтая карточка
    65'
    Теперь уже Солари прямой ногой заехал в ногу Модричу на фланге. Еще одна желтая карточка в нашей игре.
  • Желтая карточка
    64'
    На фланге Араухо руками уложил на газон Винисиуса. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 63'
    Мальо ушел на скорости от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Куртуа забрал мяч в руки.
  • 62'
    Долго катают мяч в центре поля мадридцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 61'
    Диагональный пас исполнял Пейнадо в штрафную на ход Аспасу, но тому добраться до мяча не позволил Начо.
  • 60'
    В центре поля Аспас подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".
  • Опасный момент
    59'
    Ворвался в штрафную соперника Аспас и пробил по воротам. Отбил перед собой ногами Куртуа, а после справился еще и с добиванием от Солари.
  • Желтая карточка
    58'
    Слишком бурно праздновал забитый гол Винисиус, забежав на трибуну, за что получил желтую карточку.
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Винисиус Жуниор! Поймали соперника на контратаке мадридцы. Отличным пасом Бензема запустил в прорыв Винисиуса, который выскочил один на один с голкипером и легко переиграл Дитуро, пробив в дальний угол.
  • 56'
    Пробивал из пределов штрафной Мина после навеса от Аспаса, но мяч полетел точно в руки Куртуа.
  • Офсайд
    55'
    Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Вальверде, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • Замена
    54'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Браиса Мендеса игру продолжать будет Аугусто Солари.
  • 53'
    Со штрафного навесил Модрич на дальнюю штангу, но здесь Бензема нарушил правила в борьбе против Араухо.
  • 52'
    На фланге Винисиус получил по ногам от Мальо. Судья назначил штрафной удар в пользу мадридцев.
  • 51'
    Убежал в атаку по флангу Карвахаль и навесил в центр штрафной, но здесь мяч головой Араухо вынес в аут.
  • 50'
    Низом отдавал Мальо в штрафную, куда вбегал Аспас, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Милитао.
  • 49'
    Тонко отдавал в штрафную Гутьеррес на ход Винисиусу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • 2 гола - дубль!
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Карим Бензема! Отобрал мяч на фланге Вальверде и скинул на Гутьерреса, который тут же подал в центр штрафной. Здесь выиграл верх Бензема и головой вколотил мяч точно в дальний угол.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Ренато Тапии на второй тайм вышел Франсиско Пейнадо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Со штрафного навесил Модрич в штрафную, но здесь выиграл борьбу за мяч вышедший из ворот Дитуро.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту. 
  • Желтая карточка
    44'
    Откровенно грубо Мурильо снес на фланге Азара, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 43'
    Ворвался в штрафную Аспас и отдал пас назад под удар Мендесу, но выстрел последнего заблокировал в подкате Модрич.
  • 42'
    Устроили небольшую потасовку на фланге Серви и Карвахаль. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
  • 41'
    С фланга навесил Тапия в штрафную на Аспаса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Начо.
  • Офсайд
    40'
    Со штрафного Модрич навесил на ближнюю штангу, где Каземиро головой скинул в центр на Бензема, который вколотил мяч в сетку, но гол отменили из-за офсайда.
  • 39'
    На фланге получил по ногам Гутьеррес от Мальо в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 38'
    Тонким пасом Винисиус нашел в штрафной соперника Бензема, который пробил в дальний угол, но угодил в защитника. 
  • 37'
    На фланге Милитао заехал по ногам Мине. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "кельтов".
  • 36'
    По флангу Мальо отдавал на ход Серви, но тот в борьбе против Гутьерреса выпустил мяч за пределы поля.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Аспас от Модрича. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Желтая карточка
    34'
    В центре поля Начо заехал прямой ногой в ногу Аспасу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Франко Серви! Неожиданно смогли отличиться гости. Зацепился за мяч на фланге Мальо и покатил поперек на Серви, который пробил пяткой. Мяч угодил в штангу и вернулся в поле, где все тот же Серви отправил его уже в пустые ворота.
  • 31'
    Забросил по флангу Мальо на ход Аспасу, но тот проиграл скоростную дуэль Гутьерресу и потерял мяч.
  • 30'
    Прострелил в центр штрафной с левого фланга Модрич, но Дитуро на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 29'
    Отобрал мяч на фланге Азар и отдал в центр на Винисиуса, но тому пробить в силовой борьбе не дал Мурильо.
  • 28'
    Прорвался на скорости Аспас в штрафную и вырезал внешней стороной стопы пас на Мину, но перехватил мяч в подкате Милитао.
  • 27'
    С фланга низом отдавал Винисиус в штрафную на Вальверде, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Араухо.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Карим Бензема! Смогли мадридцы сравнять счет. Догнал мяч у лицевой линии Вальверде и сбросил назад на Бензема, который пробил с лету. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.
  • 25'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Азар, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
  • 24'
    Отдавал в штрафную соперника Вальверде на ход Бензема, но у того мяч в подкате отобрал Араухо.
  • 23'
    Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Куртуа, но вышел Дитуро за пределы штрафной и вынес мяч головой в аут.
  • 22'
    В центре поля Суарес получил по ногам от Милитао. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • Угловой
    21'
    Протащил мяч Мина к штрафной и отдал поперек на Аспаса, но того опередил Милитао и вынес на угловой.
  • 20'
    Убегал по правому флангу Аспас и низом прострелил в штрафную, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • 19'
    Убежал по левому флангу Азар и отдал назад под удар Вальверде, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 18'
    Мягко забросил Вальверде в штрафную на ход Бензема, но тот не смог пробить в борьбе против Мурильо.
  • 17'
    Ворвался на скорости вновь Винисиус в штрафную и упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 16'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Винисиус и отдал под удар Азару, но тот с ходу пробил точно в руки Дитуро.
  • Опасный момент
    15'
    Ворвался в штрафную соперника Бензема, но не стал бить с острого угла, а отдал назад на Каземиро, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • 14'
    Дальний заброс исполнял Мурильо на ход Аспасу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Угловой
    13'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную Бензема, но от ноги защитника мяч отправился на угловой.
  • 12'
    Забросил в штрафную Вальверде на ход Азару, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Араухо.
  • 11'
    С углового навесил Модрич на дальнюю штангу, где пробил с лету Бензема, но мяч застрял в гуще защитников. 
  • Угловой
    10'
    Сместился с фланга на скорости Винисиуси пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 9'
    С правого фланга навесил Карвахаль на дальнюю штангу, где пробил головой Гутьеррес, но мяч рикошетом от защитника полетел в руки Дитуро.
  • 8'
    С углового навесил Модрич в центр штрафной, но здесь выиграл верх Араухо и вынес мяч головой подальше.
  • Опасный момент
    7'
    Со штрафного навесил Модрич на ближнюю штангу, где пробил головой Винисиус, но каким-то чудом смог отбить на угловой Дитуро.
  • 6'
    На фланге Мальо заехал в подкате по ногам Азару. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Санти Мина! Провалилась оборона хозяев. Гутьеррес подарил мяч Мендесу, который вырезал тут же в штрафную на Мину. Форвард выдержал паузу, после чего пробил точно в дальний нижний угол.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Азар от Тапии. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 3'
    С фланга навесил Мальо в центр штрафной, но вышел из ворот Куртуа и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Реала"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 3:2 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:2 Сельта

Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (64)
Меньше
55.24% (79)
Обе команды забьют
Да
39.16% (56)
Нет
60.84% (87)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48.3% (70)
2:1 Реал Мадрид
21.4% (31)
3:1 Реал Мадрид
13.8% (20)
3:0 Реал Мадрид
6.2% (9)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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