Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Серви и Мины свое игровое время получили Нолито и Гальярдо.

Прошел Солари по правому флангу и низом прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Замена в составе "Реала". Вместо Эдена Азара дебютирует в футболке "сливочных" Эдуардо Камавинга.

Ворвался Винисиус в штрафную после паса от Модрича и пробил низом, но смог Дитуро отбить мяч в сторону ногами.

Получил мяч в чужой штрафной Аспас и пробил с острого угла, но точности ему немного не хватило.

Замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Ренато Тапии на второй тайм вышел Франсиско Пейнадо.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Карим Бензема! Отобрал мяч на фланге Вальверде и скинул на Гутьерреса, который тут же подал в центр штрафной. Здесь выиграл верх Бензема и головой вколотил мяч точно в дальний угол.

Тонко отдавал в штрафную Гутьеррес на ход Винисиусу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Низом отдавал Мальо в штрафную, куда вбегал Аспас, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Милитао.

Убежал в атаку по флангу Карвахаль и навесил в центр штрафной, но здесь мяч головой Араухо вынес в аут.

На фланге Винисиус получил по ногам от Мальо. Судья назначил штрафной удар в пользу мадридцев.

Со штрафного навесил Модрич на дальнюю штангу, но здесь Бензема нарушил правила в борьбе против Араухо.

Замена в составе гостей произошла. Вместо Браиса Мендеса игру продолжать будет Аугусто Солари.

Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Вальверде, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

Пробивал из пределов штрафной Мина после навеса от Аспаса, но мяч полетел точно в руки Куртуа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Винисиус Жуниор! Поймали соперника на контратаке мадридцы. Отличным пасом Бензема запустил в прорыв Винисиуса, который выскочил один на один с голкипером и легко переиграл Дитуро, пробив в дальний угол.

Слишком бурно праздновал забитый гол Винисиус, забежав на трибуну, за что получил желтую карточку.

Ворвался в штрафную соперника Аспас и пробил по воротам. Отбил перед собой ногами Куртуа, а после справился еще и с добиванием от Солари.

В центре поля Аспас подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".

Диагональный пас исполнял Пейнадо в штрафную на ход Аспасу, но тому добраться до мяча не позволил Начо.

Долго катают мяч в центре поля мадридцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

Мальо ушел на скорости от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Куртуа забрал мяч в руки.

На фланге Араухо руками уложил на газон Винисиуса. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Теперь уже Солари прямой ногой заехал в ногу Модричу на фланге. Еще одна желтая карточка в нашей игре.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Со штрафного навесил Модрич в штрафную, но здесь выиграл борьбу за мяч вышедший из ворот Дитуро.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Откровенно грубо Мурильо снес на фланге Азара, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

43' Ворвался в штрафную Аспас и отдал пас назад под удар Мендесу, но выстрел последнего заблокировал в подкате Модрич.

42' Устроили небольшую потасовку на фланге Серви и Карвахаль. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

41' С фланга навесил Тапия в штрафную на Аспаса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Начо.

40' Со штрафного Модрич навесил на ближнюю штангу, где Каземиро головой скинул в центр на Бензема, который вколотил мяч в сетку, но гол отменили из-за офсайда.

39' На фланге получил по ногам Гутьеррес от Мальо в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

38' Тонким пасом Винисиус нашел в штрафной соперника Бензема, который пробил в дальний угол, но угодил в защитника.

37' На фланге Милитао заехал по ногам Мине. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "кельтов".

36' По флангу Мальо отдавал на ход Серви, но тот в борьбе против Гутьерреса выпустил мяч за пределы поля.

35' В центре поля получил по ногам Аспас от Модрича. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

34' В центре поля Начо заехал прямой ногой в ногу Аспасу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Франко Серви! Неожиданно смогли отличиться гости. Зацепился за мяч на фланге Мальо и покатил поперек на Серви, который пробил пяткой. Мяч угодил в штангу и вернулся в поле, где все тот же Серви отправил его уже в пустые ворота.

31' Забросил по флангу Мальо на ход Аспасу, но тот проиграл скоростную дуэль Гутьерресу и потерял мяч.

30' Прострелил в центр штрафной с левого фланга Модрич, но Дитуро на выходе забрал мяч в свои руки.

29' Отобрал мяч на фланге Азар и отдал в центр на Винисиуса, но тому пробить в силовой борьбе не дал Мурильо.

28' Прорвался на скорости Аспас в штрафную и вырезал внешней стороной стопы пас на Мину, но перехватил мяч в подкате Милитао.

27' С фланга низом отдавал Винисиус в штрафную на Вальверде, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Араухо.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Карим Бензема! Смогли мадридцы сравнять счет. Догнал мяч у лицевой линии Вальверде и сбросил назад на Бензема, который пробил с лету. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.

25' Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Азар, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

24' Отдавал в штрафную соперника Вальверде на ход Бензема, но у того мяч в подкате отобрал Араухо.

23' Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Куртуа, но вышел Дитуро за пределы штрафной и вынес мяч головой в аут.

22' В центре поля Суарес получил по ногам от Милитао. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

21' Протащил мяч Мина к штрафной и отдал поперек на Аспаса, но того опередил Милитао и вынес на угловой.

20' Убегал по правому флангу Аспас и низом прострелил в штрафную, но никого из партнеров здесь не оказалось.

19' Убежал по левому флангу Азар и отдал назад под удар Вальверде, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

18' Мягко забросил Вальверде в штрафную на ход Бензема, но тот не смог пробить в борьбе против Мурильо.

17' Ворвался на скорости вновь Винисиус в штрафную и упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

16' Ворвался в штрафную соперника на скорости Винисиус и отдал под удар Азару, но тот с ходу пробил точно в руки Дитуро.

15' Ворвался в штрафную соперника Бензема, но не стал бить с острого угла, а отдал назад на Каземиро, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.

14' Дальний заброс исполнял Мурильо на ход Аспасу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

13' С левого фланга низом прострелил в штрафную Бензема, но от ноги защитника мяч отправился на угловой.

12' Забросил в штрафную Вальверде на ход Азару, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Араухо.

11' С углового навесил Модрич на дальнюю штангу, где пробил с лету Бензема, но мяч застрял в гуще защитников.

10' Сместился с фланга на скорости Винисиуси пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

9' С правого фланга навесил Карвахаль на дальнюю штангу, где пробил головой Гутьеррес, но мяч рикошетом от защитника полетел в руки Дитуро.

8' С углового навесил Модрич в центр штрафной, но здесь выиграл верх Араухо и вынес мяч головой подальше.

7' Со штрафного навесил Модрич на ближнюю штангу, где пробил головой Винисиус, но каким-то чудом смог отбить на угловой Дитуро.

6' На фланге Мальо заехал в подкате по ногам Азару. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".

5' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Санти Мина! Провалилась оборона хозяев. Гутьеррес подарил мяч Мендесу, который вырезал тут же в штрафную на Мину. Форвард выдержал паузу, после чего пробил точно в дальний нижний угол.

4' В центре поля получил по ногам Азар от Тапии. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

3' С фланга навесил Мальо в центр штрафной, но вышел из ворот Куртуа и спокойно забрал мяч в свои руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.