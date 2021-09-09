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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 3 1
2. Бензема Карим 2 0.67
3. Бэйл Гарет 1 0.33
4. Начо Фернандес 1 0.33
5. Карвахаль Даниэль 1 0.33
6. Модрич Лука 0 0
7. Азар Эден 0 0
8. Алаба Давид 0 0
9. Каземиро Карлос 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 (1) 0.33

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Азар Эден 1 0
3. Куртуа Тибо 1 0
4. Каземиро Карлос 1 0
5. Гутьеррес Мигель 1 0
6. Милитао Эдер 1 0
7. Родриго 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 1 1
2. Фонтан Хосе 1 0
3. Аспас Яго 1 0
4. Нолито Агудо 1 0
5. Денис Суарес 1 0
6. Солари Аугусто 1 0
7. Тапия Ренато 1 0
8. Браис Мендес 1 0
9. Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 12.5% (1) 0 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)
 Сельта 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан
Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Ла Лига Реал Мадрид 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига
Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 20 часов 13 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Реал Мадрид 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Сельта
    1.39
    5.50
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Сельта онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта

    Исход игры
    Реал Мадрид
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (23)
    Нет
    57.41% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    46.3% (25)
    2:1 Реал Мадрид
    27.8% (15)
    3:1 Реал Мадрид
    11.1% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    3.7% (2)
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