Испания: Ла Лига 2021-2022
7' Undefined phrase: football_event_Гильямон Уго
1:0
8' ГолМонкайола Хон
1:1
26' ГолМакси Гомес
28' Желтая карточкаСолер Карлос
33' Желтая карточкаТорро Лукас
1:2
50' Гол в свои воротаЭрнандес Аридане
1:3
55' ГолГуэдеш Гонсалу
57' Желтая карточкаГарсия Давид
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
8'
1:0
26'
1:1
28'
33'
50'
1:2
55'
1:3
57'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|1 (1)
|0.25
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0.25
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0.25
|4.
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.25
|5.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.75
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.25
|3.
|Макси Гомес
|1
|0.25
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|5.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|2.
|Торрес Роберто
|1
|0
|3.
|Торро Лукас
|1
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|5.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|6.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|7.
|Барха Энрике
|1
|0
|8.
|Монкайола Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Солер Карлос
|2
|0
|2.
|Альдерете Омар
|2
|0
|3.
|Гильямон Уго
|0
|1
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Джейсон
|1
|0
|7.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|8.
|Макси Гомес
|1
|0
|9.
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Валенсия
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол
Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Осасуна
|1:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Осасуна
|1:3 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Осасуна
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|2.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|1
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|3.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Валенсия
Исход игры
Осасуна
11.1% (16)
Ничья
40.3% (58)
Валенсия
48.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
73.61% (106)
Нет
26.39% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (54)
1:2 Валенсия
31.9% (46)
0:1 Валенсия
13.9% (20)
1:0 Осасуна
8.3% (12)
0:2 Валенсия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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