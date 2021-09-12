Сейчас в составе "Осасуны" будут произведены замены. Сразу несколько футболистов переодевается. Судя по всему, наставник памплонцев целиком и полностью будет пытаться изменить игру.

Свистят болельщики, потому как им совсем не нравится все то, что прямо сейчас происходит на стадионе. Игра складывается не в пользу памплонцев.

Авилья вместо Ибаньеса на поле появился в составе "Осасуны". Очередная замена в нашем поединке.

Торрес вместо Торро в составе памплонцев также появляется. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Стартовала вторая половина встречи! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Дуро вместо Гайя на поле появился в составе "Валенсии". Вторая ротация в стане "летучих мышей" произошла.

Спокойно стартовали команды. Перекатывают они попеременно сферу в районе центрального круга, практически не развивая атаки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЭДЕШ! 1:2! Невероятно! Выходит вперед "Валенсия" в начале второго тайма. Входит в чужую штрафную с левого края игрок "Валенсии", который выполняет подачу на дальнюю штангу. Сфера срезается с ноги и влетает прямо в дальнюю штангу, ударившись о которую мяч влетает в ворота!

Весьма курьезный мяч удается забить "Валенсии", и становится совсем уж мрачным настроение не только игроков, но и болельщиков "Осасуны".

Вот теперь действительно сложно будет играть "Осасуне", поскольку надо забивать ей, как минимум, один мяч и не пропускать. Получится ли?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЭДЕШ! 1:3! Оформляет сейчас игрок "Валенсии" дубль в ворота соперника! Оказался он справа на острие, после чего нанес прицельный выстрел в дальний угол, и от рук вратаря сфера влетела в сетку!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья!

45' Фулкье вместо Черышева на поле появился. Пожелаем Денису выздоровления.

45' Какие-то проблемы с коленом у Черышева. Как бы не пришлось наставнику "Валенсии" менять Дениса. Эх, а так хорошо он начал этот сезон...

45' Продолжают соперники искать ключики к воротам друг друга. Судя по всему, основные события в матче произойдут во втором тайме.

44' Гуэдеш попытался пробить со штрафного, сумел он перебросить "стенку", выстроенную из игроков соперника, но, вместе с тем, перебросил он и ворота.

43' Гуэдеш получил удар по ногам от игрока соперника. В руках судьи могла появиться карточка желтого цвета, но не стал рефери на этот раз применять жесткие санкции к игроку.

41' Гудят трибуны, обсуждая предыдущий эпизод. Явно не понравилось фанатам то, что судья не принял сторону их любимого коллектива.

40' 5 минут остается играть до конца основного времени первого тайма остается. Судья фиксирует фол со стороны Брашанаца. Завалил он защитника на газон.

39' Оба наставника пребывают на ногах. Гонят они своих подопечных вперед. Времени на то, чтобы показать себя в первом тайме, остается немного.

37' Штрафной удар на левом фланге заработали футболисты "Осасуны". После подачи Гарсии Кике подыграл себе рукой на дальней штанге.

36' Хочется, чтобы соперники ни за что не останавливались и шли вперед, сломя голову. Все-таки отлично играет в первом тайме каждый из коллективов, и два забитых гола по такому поединку - слишком скудный результат.

35' Последние 10 минут идут в первом тайме. В атаке пребывает "Осасуна", которая продолжает искать ключики к обороне соперника, но пока подобрать их не получается.

34' Лукас Торро в центре поля совершил нарушение правил. Судья снова вступил в игру, показав очередную карточку желтого цвета. 1:1 по этому показателю у нас.

33' Угловой сейчас подали футболисты "Осасуны", но не удалось памплонцам ничего из стандартного положения выжать. Потеря в итоге случилась.

32' Перерыв на водопой у нас тем временем возник. В Испании по-прежнему жарко, хотя уже не так, как было еще в середине августа, когда чемпионат только стартовал.

30' Солер в рискованном подкате сейчас играл против соперника, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Рефери начал вспоминать, кто он есть на самом деле.

29' И как-то совсем подутих стадион после того, как гости сравняли счет в матче. Ошарашил Гомес их забитым мячом. Памплонцы также обескуражены.

28' Интересно развиваются события на футбольном поле. Стоит отметить, что проснулись игроки "Валенсии" в последние минуты матча и стали действовать активнее.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОМЕС! 1:1!

А вот это уже очень интересно! Прострел с фланга прошел сейчас в штрафную "Осасуны", и Гомес успел сыграть на опережении, отправив сферу в сетку рамки противника!

26' Угловой удар сейчас заработала "Валенсия", но не смогла она ничего интересного извлечь из стандартного положения. Соперники вынесли сферу за пределы футбольного поля.

25' Сегодня с посещаемостью на стадионе, кстати говоря, все просто здорово. Фанаты отлично поддерживают "Осасуну" и гонят своих любимцев вперед.

24' Подутихли в последние минуты страсти на футбольном поле. Очевидно, что соперники взяли небольшую паузу для того, чтобы немного передохнуть и набраться сил.

22' МОМЕНТ! Гарсия! Отвечает Рубен на атаку соперника. Получает он мяч на левой штанге после подачи с правого края и наносит удар в касание по рамке противника, однако сфера улетает несколько выше цели! Вот это невезение!

21' ВАСС! Опасный удар по рамке противника Даниэль нанес, и мяч просвистел буквально рядом с правой "девяткой". Был очень близок к забитому голу футболист!

20' 20 минут отыграли соперники. Честно говоря, время летит очень быстро у нас, и уже столько событий в этой встрече произошло. Интересная встреча нас ждет дальше.

19' Лукас Торро переместился на левый фланг, откуда попытался выполнить прострел в штрафную "Валенсии", но "летучие мыши" уверенно сыграли на опережении.

18' Пока, кстати говоря, судья не показал в этой встрече ни одной желтой карточки, хотя, прямо скажем, предпосылки у него к этому уже были.

17' Как-то неуверенно после подачи углового действовал в рамке голкипер "Осасуны", который кулаками отбил мяч на ногу Черышеву, однако Денису не удалось сориентироваться и отправить мяч, по сути, в пустые ворота.

15' Угловой после прострела Гомеса зарабатывает сейчас "Валенсия". Корнер будет подаваться с правого фланга. По идее, должно получиться опасно.

14' В итоге нанес удар по воротам соперника Эрнандес, который направил сферу рядом с правой стойкой. Было весьма опасно, но немного не повезло игроку атакующего коллектива.

13' Бегут вперед памплонцы, и благодаря своей активности зарабатывают угловой удар на левом фланге. Рубен Гарсия будет выполнять навесную подачу. Смотрим.

12' Еще одна передача в адрес Монкайолы, который с левого фланга выполнил прострельный пас в район 11-метровой отметки, но там никого из партнеров не оказалось.

11' Вот так, знатно разозлились игроки "Осасуны", когда рефери принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота соперника. Тут же они провели свою атаку, которая стала голевой.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОНКАЙОЛА! 1:0!

Не с пенальти, так с игры! Буквально тут же памплонцы устремились в отбор и смогли забрать сферу у "летучих мышей". Монтайола получил сферу в центре, на линии штрафной, после чего направил хлестким ударом мяч точно под левую стойку!

9' Вот это да! Принимает решение отменить пенальти судья! Его обсуждать уже нельзя. Стало быть, и счет открыт пока в этом матче не будет. У болельщиков "Валенсии" сейчас знатно отлегло.

8' Но вперва, как и полагается, судья Бенгоэчеа пойдет смотреть "кино". Видимо, у его видеоассистентов возникли какие-то вопросы к решению главного рефери указать на "точку".

7' Гильямон, кстати говоря, срубил оппонента на газон. Получает "Осасуна" идеальную возможность забить быстрый гол, пусть и посредством 11-метрового удара.

6' Монкайола выполнил передачу на левый фланг. Оттуда последовал прострел в центр штрафной, где кто-то из игроков "Валенсии" сбил Рубена Гарсию. Судья тут же указал на "точку"! Это 11-метровый удар!

5' Не удивлюсь, если в сегодняшнем поединке соперники получат огромное количество предупреждение. Приучили команды в последнее время, что в очных встречах они показывают крайне жесткий футбол.

4' Черышев теперь нарушил правила в районе центрального круга, хотя тут и Денису досталось. Что интересно, именно падение Черышева привело к свистку, но фол судья зафиксировал со стороны россиянина.

3' Оказался один из игроков "Осасуны" сейчас на газоне. Макси Гомес нарушил против него правила, едва не получив за свои деяния карточку желтого цвета. Нужно быть аккуратным игрокам "Валенсии". Сегодня на матче работает очень жесткий судья.

2' Футболисты "Осасуны" сегодня предстали на поле в своем традиционном красно-черном обмундировании, тогда как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон во всем белом. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.