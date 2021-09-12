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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:3
Второй тайм: 61'

Стадион:
Валенсия
0'
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Гильямон Уго
1:0
8' Гол
Монкайола Хон
1:1
26' Гол
Макси Гомес
28' Желтая карточка
Солер Карлос
33' Желтая карточка
Торро Лукас
1:2
50' Гол в свои ворота
Эрнандес Аридане
1:3
55' Гол
Гуэдеш Гонсалу
57' Желтая карточка
Гарсия Давид
61'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
22
Ибаньес
Роберт
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
17
Черышев
Денис
9
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
Осасуна
4-1-4-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

7'
 
Гильямон Уго
8'
Монкайола Хон
(Брашанац Дарко)
1:0
26'
1:1
Макси Гомес
(Солер Карлос)
28'
 
Солер Карлос
33'
Торро Лукас
 
45'
 
Фулкье Димитри
Черышев Денис
46'
 
Дуро Уго
Гайя Хосе
50'
1:2
Эрнандес Аридане
55'
1:3
Гуэдеш Гонсалу
(Васс Даниэль)
57'
Гарсия Давид
 
59'
Авила Эсекьель
Ибаньес Роберт
 
59'
Торрес Роберто
Торро Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 1 (1) 0.25
2. Гарсия Давид III 1 0.25
3. Монкайола Хон 1 0.25
4. Кике Гарсия 1 (1) 0.25
5. Брашанац Дарко 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 0.75
2. Гуэдеш Гонсалу 1 0.25
3. Макси Гомес 1 0.25
4. Васс Даниэль 1 0.25
5. Черышев Денис 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 1 0
2. Торрес Роберто 1 0
3. Торро Лукас 1 0
4. Ойер Санхурхо 1 0
5. Унаи Гарсия 1 0
6. Санчес Мануэль 1 0
7. Барха Энрике 1 0
8. Монкайола Хон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Солер Карлос 2 0
2. Альдерете Омар 2 0
3. Гильямон Уго 0 1
4. Васс Даниэль 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Джейсон 1 0
7. Дьякаби Муктар 1 0
8. Макси Гомес 1 0
9. Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Валенсия 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол
Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Осасуна Ла Лига Валенсия 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига
Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Осасуна 1:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
13. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия 3:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Осасуна 1:3 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия 3:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Осасуна 1:3 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Валенсия Солер Карлос 3 2 1
3. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
4. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
2. Хетафе Кабако Эрик 2 1
3. Эспаньол Морено Висенте 3 0
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
5. Эльче Верду Гонсало 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    60'
    Торрес вместо Торро в составе памплонцев также появляется. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • Замена
    59'
    Авилья вместо Ибаньеса на поле появился в составе "Осасуны". Очередная замена в нашем поединке.
  • Желтая карточка
    57'
    Гарсия за грубый фол против соперника получает карточку желтого цвета.
  • 56'
    Свистят болельщики, потому как им совсем не нравится все то, что прямо сейчас происходит на стадионе. Игра складывается не в пользу памплонцев.
  • 55'
    Сейчас в составе "Осасуны" будут произведены замены. Сразу несколько футболистов переодевается. Судя по всему, наставник памплонцев целиком и полностью будет пытаться изменить игру.
  • 2 гола - дубль!
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЭДЕШ! 1:3!
    Оформляет сейчас игрок "Валенсии" дубль в ворота соперника! Оказался он справа на острие, после чего нанес прицельный выстрел в дальний угол, и от рук вратаря сфера влетела в сетку!
  • 52'
    Вот теперь действительно сложно будет играть "Осасуне", поскольку надо забивать ей, как минимум, один мяч и не пропускать. Получится ли?
  • 51'
    Весьма курьезный мяч удается забить "Валенсии", и становится совсем уж мрачным настроение не только игроков, но и болельщиков "Осасуны".
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЭДЕШ! 1:2!
    Невероятно! Выходит вперед "Валенсия" в начале второго тайма. Входит в чужую штрафную с левого края игрок "Валенсии", который выполняет подачу на дальнюю штангу. Сфера срезается с ноги и влетает прямо в дальнюю штангу, ударившись о которую мяч влетает в ворота!
  • 48'
    Спокойно стартовали команды. Перекатывают они попеременно сферу в районе центрального круга, практически не развивая атаки.
  • Замена
    47'
    Дуро вместо Гайя на поле появился в составе "Валенсии". Вторая ротация в стане "летучих мышей" произошла.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья!
  • Замена
    45'
    Фулкье вместо Черышева на поле появился. Пожелаем Денису выздоровления.
  • Травма, повреждение
    45'
    Какие-то проблемы с коленом у Черышева. Как бы не пришлось наставнику "Валенсии" менять Дениса. Эх, а так хорошо он начал этот сезон...
  • 45'
    Продолжают соперники искать ключики к воротам друг друга. Судя по всему, основные события в матче произойдут во втором тайме.
  • 44'
    Гуэдеш попытался пробить со штрафного, сумел он перебросить "стенку", выстроенную из игроков соперника, но, вместе с тем, перебросил он и ворота.
  • Фол, нарушение
    43'
    Гуэдеш получил удар по ногам от игрока соперника. В руках судьи могла появиться карточка желтого цвета, но не стал рефери на этот раз применять жесткие санкции к игроку.
  • 41'
    Гудят трибуны, обсуждая предыдущий эпизод. Явно не понравилось фанатам то, что судья не принял сторону их любимого коллектива.
  • Судья
    40'
    5 минут остается играть до конца основного времени первого тайма остается. Судья фиксирует фол со стороны Брашанаца. Завалил он защитника на газон.
  • 39'
    Оба наставника пребывают на ногах. Гонят они своих подопечных вперед. Времени на то, чтобы показать себя в первом тайме, остается немного.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар на левом фланге заработали футболисты "Осасуны". После подачи Гарсии Кике подыграл себе рукой на дальней штанге.
  • 36'
    Хочется, чтобы соперники ни за что не останавливались и шли вперед, сломя голову. Все-таки отлично играет в первом тайме каждый из коллективов, и два забитых гола по такому поединку - слишком скудный результат.
  • 35'
    Последние 10 минут идут в первом тайме. В атаке пребывает "Осасуна", которая продолжает искать ключики к обороне соперника, но пока подобрать их не получается.
  • Желтая карточка
    34'
    Лукас Торро в центре поля совершил нарушение правил. Судья снова вступил в игру, показав очередную карточку желтого цвета. 1:1 по этому показателю у нас.
  • Угловой
    33'
    Угловой сейчас подали футболисты "Осасуны", но не удалось памплонцам ничего из стандартного положения выжать. Потеря в итоге случилась.
  • 32'
    Перерыв на водопой у нас тем временем возник. В Испании по-прежнему жарко, хотя уже не так, как было еще в середине августа, когда чемпионат только стартовал.
  • Желтая карточка
    30'
    Солер в рискованном подкате сейчас играл против соперника, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Рефери начал вспоминать, кто он есть на самом деле.
  • 29'
    И как-то совсем подутих стадион после того, как гости сравняли счет в матче. Ошарашил Гомес их забитым мячом. Памплонцы также обескуражены.
  • 28'
    Интересно развиваются события на футбольном поле. Стоит отметить, что проснулись игроки "Валенсии" в последние минуты матча и стали действовать активнее.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОМЕС! 1:1!
    А вот это уже очень интересно! Прострел с фланга прошел сейчас в штрафную "Осасуны", и Гомес успел сыграть на опережении, отправив сферу в сетку рамки противника!
  • Угловой
    26'
    Угловой удар сейчас заработала "Валенсия", но не смогла она ничего интересного извлечь из стандартного положения. Соперники вынесли сферу за пределы футбольного поля.
  • 25'
    Сегодня с посещаемостью на стадионе, кстати говоря, все просто здорово. Фанаты отлично поддерживают "Осасуну" и гонят своих любимцев вперед.
  • 24'
    Подутихли в последние минуты страсти на футбольном поле. Очевидно, что соперники взяли небольшую паузу для того, чтобы немного передохнуть и набраться сил.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! Гарсия! Отвечает Рубен на атаку соперника. Получает он мяч на левой штанге после подачи с правого края и наносит удар в касание по рамке противника, однако сфера улетает несколько выше цели! Вот это невезение!
  • Опасный момент
    21'
    ВАСС! Опасный удар по рамке противника Даниэль нанес, и мяч просвистел буквально рядом с правой "девяткой". Был очень близок к забитому голу футболист!
  • 20'
    20 минут отыграли соперники. Честно говоря, время летит очень быстро у нас, и уже столько событий в этой встрече произошло. Интересная встреча нас ждет дальше.
  • 19'
    Лукас Торро переместился на левый фланг, откуда попытался выполнить прострел в штрафную "Валенсии", но "летучие мыши" уверенно сыграли на опережении.
  • 18'
    Пока, кстати говоря, судья не показал в этой встрече ни одной желтой карточки, хотя, прямо скажем, предпосылки у него к этому уже были.
  • 17'
    Как-то неуверенно после подачи углового действовал в рамке голкипер "Осасуны", который кулаками отбил мяч на ногу Черышеву, однако Денису не удалось сориентироваться и отправить мяч, по сути, в пустые ворота.
  • Угловой
    15'
    Угловой после прострела Гомеса зарабатывает сейчас "Валенсия". Корнер будет подаваться с правого фланга. По идее, должно получиться опасно.
  • 14'
    В итоге нанес удар по воротам соперника Эрнандес, который направил сферу рядом с правой стойкой. Было весьма опасно, но немного не повезло игроку атакующего коллектива.
  • Угловой
    13'
    Бегут вперед памплонцы, и благодаря своей активности зарабатывают угловой удар на левом фланге. Рубен Гарсия будет выполнять навесную подачу. Смотрим.
  • 12'
    Еще одна передача в адрес Монкайолы, который с левого фланга выполнил прострельный пас в район 11-метровой отметки, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 11'
    Вот так, знатно разозлились игроки "Осасуны", когда рефери принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота соперника. Тут же они провели свою атаку, которая стала голевой.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОНКАЙОЛА! 1:0!
    Не с пенальти, так с игры! Буквально тут же памплонцы устремились в отбор и смогли забрать сферу у "летучих мышей". Монтайола получил сферу в центре, на линии штрафной, после чего направил хлестким ударом мяч точно под левую стойку!
  • Видеоповтор
    9'
    Вот это да! Принимает решение отменить пенальти судья! Его обсуждать уже нельзя. Стало быть, и счет открыт пока в этом матче не будет. У болельщиков "Валенсии" сейчас знатно отлегло.
  • 8'
    Но вперва, как и полагается, судья Бенгоэчеа пойдет смотреть "кино". Видимо, у его видеоассистентов возникли какие-то вопросы к решению главного рефери указать на "точку".
  • 7'
    Гильямон, кстати говоря, срубил оппонента на газон. Получает "Осасуна" идеальную возможность забить быстрый гол, пусть и посредством 11-метрового удара.
  • Пенальти!
    6'
    Монкайола выполнил передачу на левый фланг. Оттуда последовал прострел в центр штрафной, где кто-то из игроков "Валенсии" сбил Рубена Гарсию. Судья тут же указал на "точку"! Это 11-метровый удар!
  • 5'
    Не удивлюсь, если в сегодняшнем поединке соперники получат огромное количество предупреждение. Приучили команды в последнее время, что в очных встречах они показывают крайне жесткий футбол.
  • Фол, нарушение
    4'
    Черышев теперь нарушил правила в районе центрального круга, хотя тут и Денису досталось. Что интересно, именно падение Черышева привело к свистку, но фол судья зафиксировал со стороны россиянина.
  • Фол, нарушение
    3'
    Оказался один из игроков "Осасуны" сейчас на газоне. Макси Гомес нарушил против него правила, едва не получив за свои деяния карточку желтого цвета. Нужно быть аккуратным игрокам "Валенсии". Сегодня на матче работает очень жесткий судья.
  • 2'
    Футболисты "Осасуны" сегодня предстали на поле в своем традиционном красно-черном обмундировании, тогда как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон во всем белом. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Осасуна 1:3 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Валенсия

Исход игры
Осасуна
11.1% (16)
Ничья
40.3% (58)
Валенсия
48.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
73.61% (106)
Нет
26.39% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (54)
1:2 Валенсия
31.9% (46)
0:1 Валенсия
13.9% (20)
1:0 Осасуна
8.3% (12)
0:2 Валенсия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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