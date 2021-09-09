Испания: Ла Лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|1 (1)
|0.33
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0.33
|3.
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|1
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.33
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.33
|4.
|Черышев Денис
|0
|0
|5.
|Макси Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|2.
|Торрес Роберто
|1
|0
|3.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|4.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|5.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|6.
|Барха Энрике
|1
|0
|7.
|Монкайола Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|2
|0
|2.
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0
|4.
|Гайя Хосе
|1
|0
|5.
|Джейсон
|1
|0
|6.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|7.
|Солер Карлос
|1
|0
|8.
|Макси Гомес
|1
|0
|9.
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Валенсия
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол
Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|2.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Осасуна - Валенсия
Исход игры
Осасуна
7.3% (4)
Ничья
29.1% (16)
Валенсия
63.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
70.91% (39)
Нет
29.09% (16)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
40% (22)
1:1 Ничья
25.5% (14)
0:1 Валенсия
18.2% (10)
1:0 Осасуна
5.5% (3)
0:2 Валенсия
3.6% (2)
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