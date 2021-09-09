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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 1 (1) 0.33
2. Гарсия Давид III 1 0.33
3. Кике Гарсия 1 (1) 0.33
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 1
2. Гуэдеш Гонсалу 1 0.33
3. Васс Даниэль 1 0.33
4. Черышев Денис 0 0
5. Макси Гомес 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 1 0
2. Торрес Роберто 1 0
3. Ойер Санхурхо 1 0
4. Унаи Гарсия 1 0
5. Санчес Мануэль 1 0
6. Барха Энрике 1 0
7. Монкайола Хон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 2 0
2. Гильямон Уго 0 1
3. Васс Даниэль 1 0
4. Гайя Хосе 1 0
5. Джейсон 1 0
6. Дьякаби Муктар 1 0
7. Солер Карлос 1 0
8. Макси Гомес 1 0
9. Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Валенсия 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол
Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Осасуна Ла Лига Валенсия 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига
Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Осасуна 7.3% (4)
    X 29.1% (16)
    Валенсия 63.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Валенсия
    2.55
    3.34
    3.26
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Осасуна - Валенсия

    Исход игры
    Осасуна
    7.3% (4)
    Ничья
    29.1% (16)
    Валенсия
    63.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    40% (22)
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    0:1 Валенсия
    18.2% (10)
    1:0 Осасуна
    5.5% (3)
    0:2 Валенсия
    3.6% (2)
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