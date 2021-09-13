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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
8' Гол
Экполо Годсвилл
17'
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
4
Маквей
Кристофер
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
11
Хейнтс
Тобиас
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Экполо Годсвилл
(Валемарк Патрик)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндионе Мароки 5 (1) 0.28
2. Фрик Пер 4 0.22
3. Бернхардссон Александер 4 0.22
4. Оккельс Йеппе 4 0.22
5. Альм Расмус 2 0.11
6. Вяйсянен Лео 2 0.11
7. Гояни Роберт 1 0.06
8. Хольст Фредерик 1 0.06
9. Рёмер Андре 1 (1) 0.06
10. Ларссон Йохан 1 0.06
11. Ондрейка Якоб 1 0.06
12. Ольссон Симон 1 0.06
13. Мауду 1 0.06
14. Странд Симон 0 0
15. Касем Ахмед 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 8 (5) 0.44
2. Хейнтс Тобиас 3 0.17
3. Валемарк Патрик 3 0.17
4. Бенгтссон Лео 3 0.17
5. Траоре Бени 2 0.11
6. Ирандуст Далехо 2 0.11
7. Юссеф Али 2 0.11
8. Ольссон Мартин 1 0.06
9. Экполо Годсвилл 1 0.06
10. Линдгрен Расмус 1 0.06
11. Берггрен Густав 0 0
12. Фрайберг Эрик 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 5 0
2. Ндионе Мароки 4 0
3. Холмен Самуэль 3 0
4. Хольст Фредерик 3 0
5. Фрик Пер 3 0
6. Альм Расмус 3 0
7. Гояни Роберт 2 0
8. Вяйсянен Лео 2 0
9. Маквей Кристофер 2 0
10. Странд Симон 2 0
11. Роннинг Тим 2 0
12. Ларссон Йохан 1 0
13. Оккельс Йеппе 1 0
14. Окуму Джозеф 1 0
15. Мауду 1 0
16. Седерберг Ноа 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 5 0
2. Хаммар Юхан 5 0
3. Берггрен Густав 4 0
4. Бенгтссон Лео 4 0
5. Ольссон Мартин 2 1
6. Линдгрен Расмус 3 0
7. Фрайберг Эрик 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Ирандуст Далехо 2 0
13. Валемарк Патрик 2 0
14. Карлссон Тобиас III 1 0
15. Тойвио Йоона 1 0
16. Экполо Годсвилл 1 0
17. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 35.71% (10) 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Хеккен 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 11.54% (3) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг
Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен
Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 0:3 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кубок Эльфсборг 1:0 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 18 11 4 3 26 - 14 37
2. Юргорден Заявка 18 11 4 3 30 - 14 37
3. Мальмё Заявка 18 10 4 4 38 - 22 34
4. Эльфсборг 0:1 Заявка 18 10 3 5 29 - 16 33
5. Кальмар Заявка 18 7 6 5 20 - 20 27
6. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
7. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
8. Хеккен 1:0 Заявка 18 7 4 7 28 - 25 25
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 23 24
10. Сириус Заявка 18 6 5 7 18 - 27 23
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад Заявка 18 4 8 6 13 - 16 20
13. Дегерфорс Заявка 18 5 3 10 18 - 33 18
14. Мьельбю 0:0 Заявка 18 3 7 8 13 - 19 16
15. Эребру 0:0 Заявка 18 3 5 10 12 - 31 14
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
4. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
5. Эльфсборг 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
10. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
11. Хеккен 1:0 Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
14. Мьельбю 0:0 Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
15. Эребру 0:0 Заявка 9 1 5 3 6 - 11 8
16. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Хеккен 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
6. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
7. АИК 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
9. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
10. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру 0:0 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 9 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
1.92
3.81
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 0:1 Хеккен онлайн




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