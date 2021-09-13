Швеция: Аллсвенскан 2021
Эльфсборг
4:2
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Хеккен
0:1
8' ГолЭкполо Годсвилл
21' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
31' Желтая карточкаФрайберг Эрик
33' Желтая карточкаЛарссон Йохан
1:1
38' ГолФрик Пер
1:2
53' ГолЕремеефф Александер
2:2
60' ГолФрик Пер
3:2
62' ГолЛарссон Йохан
65' Желтая карточкаСтранд Симон
71' Желтая карточкаФальцетас Александр
79' Желтая карточкаФрик Пер
4:2
90' ГолГудьонсен Свейнн
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
8'
21'
31'
33'
38'
53'
60'
2:2
62'
3:2
65'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|6
|0.33
|2.
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.28
|3.
|Бернхардссон Александер
|4
|0.22
|4.
|Оккельс Йеппе
|4
|0.22
|5.
|Ларссон Йохан
|2
|0.11
|6.
|Альм Расмус
|2
|0.11
|7.
|Вяйсянен Лео
|2
|0.11
|8.
|Гояни Роберт
|1
|0.06
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|10.
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.06
|11.
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|12.
|Ондрейка Якоб
|1
|0.06
|13.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|14.
|Мауду
|1
|0.06
|15.
|Странд Симон
|0
|0
|16.
|Касем Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|9 (5)
|0.5
|2.
|Валемарк Патрик
|3
|0.17
|3.
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.17
|4.
|Бенгтссон Лео
|3
|0.17
|5.
|Траоре Бени
|2
|0.11
|6.
|Экполо Годсвилл
|2
|0.11
|7.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.11
|8.
|Юссеф Али
|2
|0.11
|9.
|Ольссон Мартин
|1
|0.06
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.06
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|12.
|Фрайберг Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|5
|0
|2.
|Фрик Пер
|4
|0
|3.
|Ндионе Мароки
|4
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|3
|0
|5.
|Хольст Фредерик
|3
|0
|6.
|Альм Расмус
|3
|0
|7.
|Странд Симон
|3
|0
|8.
|Ларссон Йохан
|2
|0
|9.
|Гояни Роберт
|2
|0
|10.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|11.
|Маквей Кристофер
|2
|0
|12.
|Роннинг Тим
|2
|0
|13.
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|15.
|Мауду
|1
|0
|16.
|Седерберг Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|6
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|4.
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|7.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|13.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|14.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|15.
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|16.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|31.25% (10)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|Хеккен
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг
Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен
Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кубок Эльфсборг 1:0 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 14
|37
|2.
|Юргорден
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 17
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 22
|34
|5.
|Кальмар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 20
|27
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 19
|27
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 27
|23
|10.
|Хеккен
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 29
|22
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 16
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 33
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|13 - 19
|16
|15.
|Эребру
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 34
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|6.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|7.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|10
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|9
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0