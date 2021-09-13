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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
АИК
0'
5' Желтая карточка
Милошевич Александер
6'
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
12
Лёфквист
Дэвид
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
9
Стефанелли
Николас
Мьельбю
3-5-2
АИК
4-4-2

Ход матча

5'
 
Милошевич Александер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.17
2. Моро Мамудо 3 0.17
3. Сарр Амин 3 0.17
4. Нильссон Джоэл 2 0.11
5. Ходжич Кадир 1 0.06
6. Бьёркандер Эрик 1 0.06
7. Лёфквист Дэвид 0 0
8. Аду Энох 0 0
9. Блумквист Андреас 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.28
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.17
3. Милошевич Александер 3 0.17
4. Бауи Набиль 3 0.17
5. Радулович Боян 3 0.17
6. Гойтом Хенок 2 0.11
7. Юлятупа Саку 1 0.06
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
9. Рогич Филип 1 0.06
10. Хуссейн Билаль 1 0.06
11. Страннегорд Том 1 0.06
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 6 0
2. Густавссон Йеспер 5 0
3. Лёфквист Дэвид 4 0
4. Аду Энох 2 1
5. Ватсон Макс 3 0
6. Ходжич Кадир 2 0
7. Моро Мамудо 2 0
8. Густафссон Виктор 2 0
9. Бергстрем Якоб 2 0
10. Эрикссон Карлйохан 1 0
11. Нильссон Джоэл 1 0
12. Карлиус Людвиг 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)
 АИК 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден
Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК
Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
АИК 2:2 Мьельбю Аллсвенскан АИК 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:1 АИК Аллсвенскан Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 18 11 4 3 26 - 14 37
2. Юргорден Заявка 18 11 4 3 30 - 14 37
3. Мальмё Заявка 18 10 4 4 38 - 22 34
4. Эльфсборг 0:1 Заявка 18 10 3 5 29 - 16 33
5. Кальмар Заявка 18 7 6 5 20 - 20 27
6. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
7. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
8. Хеккен 1:0 Заявка 18 7 4 7 28 - 25 25
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 23 24
10. Сириус Заявка 18 6 5 7 18 - 27 23
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад Заявка 18 4 8 6 13 - 16 20
13. Дегерфорс Заявка 18 5 3 10 18 - 33 18
14. Мьельбю 0:0 Заявка 18 3 7 8 13 - 19 16
15. Эребру 0:0 Заявка 18 3 5 10 12 - 31 14
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
4. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
5. Эльфсборг 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
10. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
11. Хеккен 1:0 Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
14. Мьельбю 0:0 Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
15. Эребру 0:0 Заявка 9 1 5 3 6 - 11 8
16. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Хеккен 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
6. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
7. АИК 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
9. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
10. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру 0:0 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 9 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
АИК
3.61
3.30
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 АИК онлайн




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