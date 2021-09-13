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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
5' Желтая карточка
Милошевич Александер
34' Желтая карточка
Сарр Амин
90'+5
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
12
Лёфквист
Дэвид
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
9
Стефанелли
Николас
Мьельбю
3-5-2
АИК
4-4-2

Ход матча

5'
 
Милошевич Александер
34'
Сарр Амин
 
59'
 
Радулович Боян
Стефанелли Николас
63'
 
Бауи Набиль
Ринг Эрик
63'
 
Офори Эбенезер
Хуссейн Билаль
69'
Нильссон Джоэл
Густафссон Виктор
 
80'
Моро Мамудо
Сарр Амин
 
80'
Блумквист Андреас
Лёфквист Дэвид
 
87'
 
Страннегорд Том
Zachary Elbouzedi
88'
Аду Энох
Андерссон Элиас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.17
2. Моро Мамудо 3 0.17
3. Сарр Амин 3 0.17
4. Нильссон Джоэл 2 0.11
5. Ходжич Кадир 1 0.06
6. Бьёркандер Эрик 1 0.06
7. Лёфквист Дэвид 0 0
8. Аду Энох 0 0
9. Блумквист Андреас 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.28
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.17
3. Милошевич Александер 3 0.17
4. Бауи Набиль 3 0.17
5. Радулович Боян 3 0.17
6. Гойтом Хенок 2 0.11
7. Юлятупа Саку 1 0.06
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
9. Рогич Филип 1 0.06
10. Хуссейн Билаль 1 0.06
11. Страннегорд Том 1 0.06
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 6 0
2. Густавссон Йеспер 5 0
3. Лёфквист Дэвид 4 0
4. Аду Энох 2 1
5. Ватсон Макс 3 0
6. Ходжич Кадир 2 0
7. Моро Мамудо 2 0
8. Густафссон Виктор 2 0
9. Бергстрем Якоб 2 0
10. Эрикссон Карлйохан 1 0
11. Нильссон Джоэл 1 0
12. Карлиус Людвиг 1 0
13. Сарр Амин 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Милошевич Александер 2 0
5. Яношевич Будимир 2 0
6. Юлятупа Саку 2 0
7. Хуссейн Билаль 2 0
8. Люстиг Микаэль 1 0
9. Карлссон Пер 1 0
10. Бауи Набиль 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)
 АИК 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден
Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК
Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
АИК 2:2 Мьельбю Аллсвенскан АИК 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:1 АИК Аллсвенскан Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 18 11 4 3 26 - 14 37
2. Юргорден Заявка 18 11 4 3 30 - 14 37
3. Эльфсборг Заявка 18 11 3 4 33 - 17 36
4. Мальмё Заявка 18 10 4 4 38 - 22 34
5. Кальмар Заявка 18 7 6 5 20 - 20 27
6. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
7. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
8. Варберг БоИС Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
9. Сириус Заявка 18 6 5 7 18 - 27 23
10. Хеккен Заявка 18 6 4 8 29 - 29 22
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад Заявка 18 4 8 6 13 - 16 20
13. Дегерфорс Заявка 18 5 3 10 18 - 33 18
14. Мьельбю Заявка 18 3 7 8 13 - 19 16
15. Эребру Заявка 18 3 4 11 12 - 34 13
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
4. Эльфсборг Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
5. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
10. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
11. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
14. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 9 1 4 4 6 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Варберг БоИС Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 9 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Сарр Амин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 АИК онлайн




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