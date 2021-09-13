Швеция: Аллсвенскан 2021
Мьельбю
0:0
Конец матча
Стадион: Страндваллен
АИК
5' Желтая карточкаМилошевич Александер
34' Желтая карточкаСарр Амин
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
26 Перссон НоаНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
34'
63'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергстрем Якоб
|3
|0.17
|2.
|Моро Мамудо
|3
|0.17
|3.
|Сарр Амин
|3
|0.17
|4.
|Нильссон Джоэл
|2
|0.11
|5.
|Ходжич Кадир
|1
|0.06
|6.
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.06
|7.
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|8.
|Аду Энох
|0
|0
|9.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.28
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.17
|3.
|Милошевич Александер
|3
|0.17
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0.17
|5.
|Радулович Боян
|3
|0.17
|6.
|Гойтом Хенок
|2
|0.11
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.06
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|9.
|Рогич Филип
|1
|0.06
|10.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|11.
|Страннегорд Том
|1
|0.06
|12.
|Оума Эрик
|0
|0
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|6
|0
|2.
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|3.
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|4.
|Аду Энох
|2
|1
|5.
|Ватсон Макс
|3
|0
|6.
|Ходжич Кадир
|2
|0
|7.
|Моро Мамудо
|2
|0
|8.
|Густафссон Виктор
|2
|0
|9.
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|10.
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|11.
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|12.
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|13.
|Сарр Амин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Милошевич Александер
|2
|0
|5.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|6.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|7.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|9.
|Карлссон Пер
|1
|0
|10.
|Бауи Набиль
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|АИК
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден
Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 14
|37
|2.
|Юргорден
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 17
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 22
|34
|5.
|Кальмар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 20
|27
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 19
|27
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 27
|23
|10.
|Хеккен
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 29
|22
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 16
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 33
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|13 - 19
|16
|15.
|Эребру
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 34
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|6.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|7.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|10
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|9
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0