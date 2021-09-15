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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
53' Желтая карточка
Agustin Sandez
81' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
90'+7
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
37
Agustin
Sandez
23
Diego
Gonzalez
VI
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
16
Aaron
Molinas
29
Бриаско-Балекян
Норберто
38
Luis
Vazquez
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
14
Nicolas
Tripicchio
13
Сото
Алексис
6
Nazareno
Colombo
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
29
Пиццини
Франсиско
33
Rodrigo
Contreras
7
Walter
Bou
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Дефенса и Хустисия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Vazquez 2 0.18
2. Павон Кристиан 1 0.09
3. Diego Gonzalez VI 1 0.09
4. Бриаско-Балекян Норберто 1 0.09
5. Agustin Obando 1 0.09
6. Кампусано Хорман 0 0
7. Искиэрдос Карлос 0 0
8. Exequiel Zeballos 0 0
9. Agustin Sandez 0 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 3 0.27
2. Барриос Лукас 2 0.18
3. Gabriel Hachen 2 0.18
4. Rodrigo Contreras 2 0.18
5. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.09
6. Walter Bou 1 0.09
7. Miguel Merentiel 1 0.09
8. Matías Rodríguez I 0 0
9. Hugo Ezequiel Silva 0 0
10. Facundo Gutierrez 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Рохо Маркос 3 0
2. Кампусано Хорман 3 0
3. Agustin Sandez 3 0
4. Кардона Эдвин 1 1
5. Искиэрдос Карлос 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Nicolas Orsini 1 0
8. Эстебан Ролон 1 0
9. Вейгандт Марсело 1 0
10. Israel Escalante 1 0
11. Alan Varela 1 0
12. Valentin Barco 1 0
13. Gabriel Aranda 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nicolas Tripicchio 4 0
2. Matías Rodríguez I 3 0
3. Adonis Frias 3 0
4. Rodrigo Contreras 2 0
5. Кардона Томас 2 0
6. Hugo Ezequiel Silva 2 0
7. Сото Алексис 2 0
8. Gabriel Hachen 1 0
9. Braian Rivero 1 0
10. Miguel Merentiel 1 0
11. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
12. Facundo Gutierrez 1 0
13. Hugo Fernandez 1 0
14. Lautaro Tomas Escalante 1 0
15. Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Дефенса и Хустисия 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Лига професиональ Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига
Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Бока Хуниорс 2:0 Дефенса и Хустисия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
8. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
22. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
20. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
21. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
7. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия онлайн




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