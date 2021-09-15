Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
53' Желтая карточкаAgustin Sandez
81' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
38
Luis
Vazquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Luis VazquezНападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Eros Mancuso
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Battaglia
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Vazquez
|2
|0.18
|2.
|Павон Кристиан
|1
|0.09
|3.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.09
|4.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.09
|5.
|Agustin Obando
|1
|0.09
|6.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|7.
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|8.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|9.
|Agustin Sandez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|3
|0.27
|2.
|Барриос Лукас
|2
|0.18
|3.
|Gabriel Hachen
|2
|0.18
|4.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.18
|5.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.09
|6.
|Walter Bou
|1
|0.09
|7.
|Miguel Merentiel
|1
|0.09
|8.
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|9.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|10.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рохо Маркос
|3
|0
|2.
|Кампусано Хорман
|3
|0
|3.
|Agustin Sandez
|3
|0
|4.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|5.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|6.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|7.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|8.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|9.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|10.
|Israel Escalante
|1
|0
|11.
|Alan Varela
|1
|0
|12.
|Valentin Barco
|1
|0
|13.
|Gabriel Aranda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|2.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|3.
|Adonis Frias
|3
|0
|4.
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|5.
|Кардона Томас
|2
|0
|6.
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|7.
|Сото Алексис
|2
|0
|8.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|9.
|Braian Rivero
|1
|0
|10.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|11.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|12.
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|13.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|14.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|15.
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Дефенса и Хустисия
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|6.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|7.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1