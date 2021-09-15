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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
0:1
Первый тайм: 35'
Патронато Парана
0'
7' Желтая карточка
Lucas Villalba
0:1
7' Пенальти
Junior Arias
11' Желтая карточка
Brian Nievas
22' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
35'
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
32
Nicolas
Reniero
10
Cesar
Florentin
27
Ауче
Габриэль
12
Ибанес
Матиас
4
Lautaro
Geminiani
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
Аргентинос Хуниорс
3-4-2-1
Патронато Парана
4-4-2

Ход матча

7'
Lucas Villalba
 
7'
0:1
Junior Arias
11'
 
Brian Nievas
22'
 
Lautaro Geminiani

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.18
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.09
3. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.09
4. Jonathan David Gomez 1 0.09
5. Lucas Villalba 1 0.09
6. Matias Romero1 1 0.09
7. Cesar Florentin 1 (1) 0.09
Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.18
2. Junior Arias 2 (1) 0.18
3. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.09
4. Марин Леандро 1 0.09
5. Oliver Paz Benitez 1 0.09
6. Franco Leys 1 0.09
7. Brian Nievas 1 0.09
8. Кантерос Гектор 0 0
9. Rolando Garcia 0 0
10. Gabriel Gudino 0 0
11. Matias Pardo 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Lucas Villalba 5 0
2. Kevin Mac Allister 4 0
3. Jonathan David Gomez 3 0
4. Кабрера Хавьер 1 1
5. Miguel Angel Torren 2 0
6. Nicolas Reniero 2 0
7. Cesar Florentin 2 0
8. Ауче Габриэль 1 0
9. Gabriel Carabajal 1 0
10. Elias Gomez 1 0
11. Luciano Gomez 1 0
12. Franco Moyano 1 0
13. Matias Romero1 1 0
14. Marco Di Cesare 1 0
15. Lautro Ovando 1 0
Патронато Парана
# Игрок      
1. Matias Pardo 3 1
2. Lautaro Geminiani 4 0
3. Brian Nievas 4 0
4. Tiago Banega 3 0
5. Oliver Paz Benitez 2 0
6. Lucas Kruspzky 2 0
7. Rolando Garcia 2 0
8. Gabriel Gudino 2 0
9. Охеда Серхио 0 1
10. Кантерос Гектор 1 0
11. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
12. Facundo Cobos 1 0
13. Sebastian Sosa II 1 0
14. Hugo Magallanes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
Патронато Парана 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана
Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Патронато Парана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Суперлига Патронато Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Патронато Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
4. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Патронато Парана 1:0 11 4 4 3 9 - 9 16
8. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
10. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
11. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
12. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
13. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
15. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
16. Аргентинос Хуниорс 0:1 11 3 4 4 8 - 8 13
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
20. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
22. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Патронато Парана 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
20. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
21. Аргентинос Хуниорс 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
5. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Патронато Парана 1:0 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Патронато Парана
2.06
3.22
4.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана онлайн




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