Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Патронато Парана
7' Желтая карточкаLucas Villalba
0:1
7' ПенальтиJunior Arias
11' Желтая карточкаBrian Nievas
22' Желтая карточкаLautaro Geminiani
51' Желтая карточкаGabriel Gudino
1:1
70' ГолNicolas Reniero
86' Желтая карточкаLuciano Gomez
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Martin Garay
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
7'
0:1
11'
51'
70'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|3
|0.27
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.09
|3.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.09
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.09
|5.
|Lucas Villalba
|1
|0.09
|6.
|Matias Romero1
|1
|0.09
|7.
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.18
|2.
|Junior Arias
|2 (1)
|0.18
|3.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.09
|4.
|Марин Леандро
|1
|0.09
|5.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.09
|6.
|Franco Leys
|1
|0.09
|7.
|Brian Nievas
|1
|0.09
|8.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|9.
|Rolando Garcia
|0
|0
|10.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|11.
|Matias Pardo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|5
|0
|2.
|Kevin Mac Allister
|4
|0
|3.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|4.
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|5.
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|6.
|Luciano Gomez
|2
|0
|7.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|8.
|Cesar Florentin
|2
|0
|9.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|10.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|11.
|Elias Gomez
|1
|0
|12.
|Franco Moyano
|1
|0
|13.
|Matias Romero1
|1
|0
|14.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|15.
|Lautro Ovando
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matias Pardo
|3
|1
|2.
|Lautaro Geminiani
|4
|0
|3.
|Brian Nievas
|4
|0
|4.
|Gabriel Gudino
|3
|0
|5.
|Tiago Banega
|3
|0
|6.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|7.
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|8.
|Rolando Garcia
|2
|0
|9.
|Охеда Серхио
|0
|1
|10.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|11.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|12.
|Facundo Cobos
|1
|0
|13.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|14.
|Hugo Magallanes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|Патронато Парана
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =4 -7Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана
Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Патронато Парана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|20.
|Банфилд
|1:0
|11
|2
|6
|3
|8 - 11
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Росарио Сентраль
|0:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 14
|10
|25.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|0:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Банфилд
|1:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|18.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|19.
|Росарио Сентраль
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0