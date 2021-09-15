Аргентина: Лига професьональ 2021
Банфилд
1:0
Первый тайм: 32'
Росарио Сентраль
1:0
9' ГолJuan Manuel Cruz
18' Желтая карточкаPedro Ojeda
24' Желтая карточкаEmanuel Coronel
31' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
15
Lautaro
Rios
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусНападающий
- Нападающий
-
11 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
9'
18'
24'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Manuel Cruz
|3
|0.27
|2.
|Датоло Хесус
|2
|0.18
|3.
|Luciano Pons
|1
|0.09
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.09
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0.09
|6.
|Joel Sonora
|0
|0
|7.
|Juan Alvarez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.27
|2.
|Рубен Марко
|3
|0.27
|3.
|Gaston Avilla
|3
|0.27
|4.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.09
|5.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.09
|6.
|Каральо Милтон
|1
|0.09
|7.
|Facundo Almada
|1
|0.09
|8.
|Russo Cordero
|1
|0.09
|9.
|Michael Covea
|0
|0
|10.
|Diego Zabala
|0
|0
|11.
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|12.
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|13.
|Lautaro Blanco
|0
|0
|14.
|Luca Martinez Dupuy
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|3
|1
|3.
|Лолло Лусиано
|2
|0
|4.
|Emanuel Coronel
|2
|0
|5.
|Franco Quinteros
|2
|0
|6.
|Ramiro Enrique
|2
|0
|7.
|Alexis Sosa
|0
|1
|8.
|Датоло Хесус
|1
|0
|9.
|Valentin Barbero
|1
|0
|10.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|11.
|Урси Агустин
|1
|0
|12.
|Juan Alvarez2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|2.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|3.
|Emiliano Vecchio
|2
|0
|4.
|Diego Zabala
|2
|0
|5.
|Fernando Torrent
|2
|0
|6.
|Facundo Almada
|2
|0
|7.
|Ricardo Garay
|2
|0
|8.
|Gaston Avilla
|2
|0
|9.
|Michael Covea
|1
|0
|10.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|11.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|12.
|Gino Infantino
|1
|0
|13.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|14.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|15.
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Росарио Сентраль
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =9 -6Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль
Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|20.
|Банфилд
|1:0
|11
|2
|6
|3
|8 - 11
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Росарио Сентраль
|0:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 14
|10
|25.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|0:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Банфилд
|1:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|18.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|19.
|Росарио Сентраль
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0