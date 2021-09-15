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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
1:0
Первый тайм: 32'
Росарио Сентраль
0'
1:0
9' Гол
Juan Manuel Cruz
18' Желтая карточка
Pedro Ojeda
24' Желтая карточка
Emanuel Coronel
31' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
32'
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
22
Juan
Alvarez2
15
Lautaro
Rios
8
Giuliano
Galoppo
10
Датоло
Хесус
9
Juan
Manuel
Cruz
11
Урси
Агустин
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
10
Emiliano
Vecchio
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Банфилд
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

9'
Juan Manuel Cruz
(Emanuel Coronel)
1:0
18'
 
Pedro Ojeda
24'
Emanuel Coronel
 
31'
Giuliano Galoppo
 

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Manuel Cruz 3 0.27
2. Датоло Хесус 2 0.18
3. Luciano Pons 1 0.09
4. Giuliano Galoppo 1 0.09
5. Ramiro Enrique 1 0.09
6. Joel Sonora 0 0
7. Juan Alvarez2 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Emanuel Gamba 3 0.27
2. Рубен Марко 3 0.27
3. Gaston Avilla 3 0.27
4. Emiliano Vecchio 1 0.09
5. Damian Alberto Martinez 1 0.09
6. Каральо Милтон 1 0.09
7. Facundo Almada 1 0.09
8. Russo Cordero 1 0.09
9. Michael Covea 0 0
10. Diego Zabala 0 0
11. Nicolas Ferreyra 0 0
12. Luciano Ferreyra 0 0
13. Lautaro Blanco 0 0
14. Luca Martinez Dupuy 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 5 0
2. Alexis Maldonado 3 1
3. Лолло Лусиано 2 0
4. Emanuel Coronel 2 0
5. Franco Quinteros 2 0
6. Ramiro Enrique 2 0
7. Alexis Sosa 0 1
8. Датоло Хесус 1 0
9. Valentin Barbero 1 0
10. Giuliano Galoppo 1 0
11. Урси Агустин 1 0
12. Juan Alvarez2 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Damian Alberto Martinez 3 0
2. Rodrigo Villagra 1 1
3. Emiliano Vecchio 2 0
4. Diego Zabala 2 0
5. Fernando Torrent 2 0
6. Facundo Almada 2 0
7. Ricardo Garay 2 0
8. Gaston Avilla 2 0
9. Michael Covea 1 0
10. Pedro Ojeda 1 0
11. Francesco Lo Celso 1 0
12. Gino Infantino 1 0
13. Lautaro Blanco 1 0
14. Rafael Sangiovani 1 0
15. Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Росарио Сентраль 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль
Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Лига професиональ Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Кубок Диего Марадоны Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Кубок Диего Марадоны Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Суперлига
Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
4. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
8. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
20. Банфилд 1:0 11 2 6 3 8 - 11 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Росарио Сентраль 0:1 11 3 1 7 14 - 14 10
25. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 0:1 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
5. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 1:0 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
18. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
19. Росарио Сентраль 0:1 6 1 1 4 6 - 8 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Росарио Сентраль
2.38
4.44
6.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 1:0 Росарио Сентраль онлайн




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