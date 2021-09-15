Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
0:1
Первый тайм: 24'
Эстудиантес Касерос
0:1
20' ГолКастро Мануэль
23' Желтая карточкаCristian Insaurralde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
20'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.18
|2.
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.18
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.09
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.09
|5.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.09
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0.09
|7.
|Lucas Esquivel
|1
|0.09
|8.
|Federico Vera
|0
|0
|9.
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|10.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|5
|0.45
|2.
|Juan Apaolaza
|3
|0.27
|3.
|Ногера Фабьян
|2
|0.18
|4.
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.18
|5.
|Leonardo Godoy
|1
|0.09
|6.
|Gustavo Del Prete
|1
|0.09
|7.
|Паскини Николас
|1
|0.09
|8.
|Leandro Diaz III
|1
|0.09
|9.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|11.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|12.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|13.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|3.
|Emanuel Britez
|1
|1
|4.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|5.
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|6.
|Franco Calderon
|0
|1
|7.
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|8.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|9.
|Marco Borgnino
|1
|0
|10.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|11.
|Daniel Juarez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сукуи Фернандо
|4
|0
|2.
|Ногера Фабьян
|3
|0
|3.
|Juan Apaolaza
|3
|0
|4.
|Айови Хайме
|2
|0
|5.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|6.
|Паскини Николас
|2
|0
|7.
|Leonardo Godoy
|1
|0
|8.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|9.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|10.
|Рохель Агустин
|1
|0
|11.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Эстудиантес Касерос
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +5 =10 -5Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Эстудиантес Касерос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Касерос Кубок Унион Санта-Фе 1:1 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 2:2 Унион Санта-Фе Примера Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|20.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1