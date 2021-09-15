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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
0:2
Конец матча
Эстудиантес Касерос
0'
0:1
20' Гол
Кастро Мануэль
23' Желтая карточка
Cristian Insaurralde
0:2
24' Гол
Gustavo Del Prete
68' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
78' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
83' Желтая карточка
Emanuel Britez
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
6
Гисси
Дилан
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
28
Juan
Portillo
10
Martin
Ezequiel
Canete
37
Lucas
Esquivel
32
Marco
Borgnino
20
Nicolas
Cordero
7
Cristian
Insaurralde
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
17
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
16
Juan
Apaolaza
10
Gustavo
Del
Prete
Унион Санта-Фе
3-4-3
Эстудиантес Касерос
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.18
2. Nicolas Cordero 2 (1) 0.18
3. Juan Manuel Garcia 1 0.09
4. Martin Ezequiel Canete 1 0.09
5. Cristian Insaurralde 1 0.09
6. Emanuel Britez 1 0.09
7. Lucas Esquivel 1 0.09
8. Federico Vera 0 0
9. Juan Ignacio Nardoni 0 0
10. Gaston Gonzalez2 0 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 6 0.55
2. Juan Apaolaza 3 0.27
3. Gustavo Del Prete 2 0.18
4. Ногера Фабьян 2 0.18
5. Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.18
6. Leonardo Godoy 1 0.09
7. Паскини Николас 1 0.09
8. Leandro Diaz III 1 0.09
9. Сукуи Фернандо 0 0
10. Санчес-Миньо Хуан 0 0
11. Эстевес Науэль 0 0
12. Jorge Rodriguez I 0 0
13. Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Emanuel Britez 2 1
2. Корвалан Клаудио 3 0
3. Juan Portillo 3 0
4. Martin Ezequiel Canete 3 0
5. Lucas Esquivel 1 1
6. Franco Calderon 0 1
7. Nicolas Penailillo 1 0
8. Cristian Insaurralde 1 0
9. Juan Manuel Garcia 1 0
10. Marco Borgnino 1 0
11. Nicolas Cordero 1 0
12. Daniel Juarez 1 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Сукуи Фернандо 4 0
2. Ногера Фабьян 3 0
3. Juan Apaolaza 3 0
4. Айови Хайме 2 0
5. Санчес-Миньо Хуан 2 0
6. Паскини Николас 2 0
7. Пеллегрини Матиас 2 0
8. Leonardo Godoy 1 0
9. Jorge Rodriguez I 1 0
10. Gustavo Del Prete 1 0
11. Рохель Агустин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3)
 Эстудиантес Касерос 11.11% (2) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Эстудиантес Касерос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Эстудиантес Касерос 3:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Суперлига Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Касерос Кубок Унион Санта-Фе 1:1 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 2:2 Унион Санта-Фе Примера Эстудиантес Касерос 2:0 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
4. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Патронато Парана 1:0 11 4 4 3 9 - 9 16
8. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
10. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
11. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
12. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
13. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
15. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
16. Аргентинос Хуниорс 0:1 11 3 4 4 8 - 8 13
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
20. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
22. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Патронато Парана 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
20. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
21. Аргентинос Хуниорс 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
5. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Патронато Парана 1:0 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос онлайн




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