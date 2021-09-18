Румыния: Первая лига 2021-2022
Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Илие Оана
Вииторул Констанца
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
12
Айоани
Михай
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|2
|0.25
|2.
|Попадюк Дору
|2
|0.25
|3.
|Попа Даньел
|1
|0.13
|4.
|Керкез Кристиан
|1
|0.13
|5.
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|6.
|Дулка Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бетанкор Хефте
|7 (1)
|0.88
|2.
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.38
|3.
|Ганя Джордже
|1
|0.13
|4.
|Enes Sali
|1
|0.13
|5.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|6.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|7.
|Артян Андрей
|0
|0
|8.
|Раду Бобок
|0
|0
|9.
|Питу Алекси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флоря Даниэль
|3
|0
|2.
|Дулка Марко
|3
|0
|3.
|Попадюк Дору
|2
|0
|4.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|5.
|Попа Даньел
|2
|0
|6.
|Корбу Лауренциу
|2
|0
|7.
|Дину Корнел
|2
|0
|8.
|Коцич Милан
|1
|0
|9.
|Кантав Микаэль
|1
|0
|10.
|Сербан Марьян
|1
|0
|11.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|12.
|Daniel Celea
|1
|0
|13.
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|14.
|Матич Рэзван
|1
|0
|15.
|Emil Sandoi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|2.
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|3.
|Младен Себастьян
|2
|0
|4.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|5.
|Пирес Ромарио
|2
|0
|6.
|Ларие Йонуц
|1
|0
|7.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|8.
|Чобану Андрей
|1
|0
|9.
|Артян Андрей
|1
|0
|10.
|Питу Алекси
|1
|0
|11.
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Вииторул Констанца
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6Миовени 0:1 Киндия Тырговиште Волунтари 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест
ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|7
|0
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Университатя Крайова
|16
|6
|3
|7
|17 - 18
|21
|3.
|Рапид Бухарест
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|4.
|Ботошани
|8
|5
|2
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 2
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Волунтари
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|8.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|7 - 6
|10
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|Миовени
|9
|3
|1
|5
|5 - 11
|10
|12.
|Сепси
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|4.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|ФКСБ
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Рапид Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|ФКСБ
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Академика Клинчени
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|3
|0
|2
|5.
|Волунтари
|Немец Адам
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|4
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|5
|0
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Сэпунару Кристиан
|4
|0