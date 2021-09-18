Второй тайм

94' Вииторул Констанца владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' После штрафного удара,который нанес Бетанкор Хефте мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

93' Якоб Паул получил желтую карточку от судьи

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Добросавлевичи Алин из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Сербан Марьян уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает с правой ноги!

83' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Cristian Negut возвращается на поле.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

72' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Добросавлевичи Алин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

61' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

59' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште

57' Отличные скиллы показывает Добросавлевичи Алин , обводя своих соперников

55' Артян Андрей получил желтую карточку от судьи

53' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Раду Бобок наказан за толчок Cornel Dinu

50' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ганя Джордже пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля