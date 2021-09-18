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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
2:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
40' Гол
Попа Даньел
55' Желтая карточка
Артян Андрей
69' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
2:0
84' Гол
Попа Даньел
90' Желтая карточка
Якоб Паул
90'+4
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
17
Сербан
Марьян
91
Кантав
Микаэль
19
Попа
Даньел
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
2
Раду
Бобок
18
Артян
Андрей
52
Пирес
Ромарио
30
Пурече
Флориан
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 3 0.33
2. Флоря Даниэль 2 0.22
3. Попадюк Дору 2 0.22
4. Керкез Кристиан 1 0.11
5. Кэпушэ Тибериу 0 0
6. Дулка Марко 0 0
7. Сербан Марьян 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бетанкор Хефте 7 (1) 0.78
2. Петре Адриан 3 (1) 0.33
3. Ганя Джордже 1 0.11
4. Enes Sali 1 0.11
5. Дюссо Дамьен 0 0
6. Де Нойер Брадлей 0 0
7. Артян Андрей 0 0
8. Раду Бобок 0 0
9. Питу Алекси 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Флоря Даниэль 3 0
2. Дулка Марко 3 0
3. Попадюк Дору 2 0
4. Кэпушэ Тибериу 2 0
5. Попа Даньел 2 0
6. Корбу Лауренциу 2 0
7. Дину Корнел 2 0
8. Коцич Милан 1 0
9. Кантав Микаэль 1 0
10. Сербан Марьян 1 0
11. Якоб Паул 1 0
12. Негуц Кристиан 1 0
13. Daniel Celea 1 0
14. Баксеванос Николаос 1 0
15. Матич Рэзван 1 0
16. Emil Sandoi 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Де Нойер Брадлей 3 0
2. Добросавлевичи Алин 3 0
3. Дюссо Дамьен 1 1
4. Младен Себастьян 2 0
5. Артян Андрей 2 0
6. Пирес Ромарио 2 0
7. Ларие Йонуц 1 0
8. Кастанеда Хосе 1 0
9. Чобану Андрей 1 0
10. Питу Алекси 1 0
11. Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Вииторул Констанца 16.67% (2) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Миовени 0:1 Киндия Тырговиште Волунтари 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест
ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Liga I ECL Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Первая лига
Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 7 0 1 13 - 5 21
2. Университатя Крайова 16 6 3 7 17 - 18 21
3. Рапид Бухарест 9 5 2 2 11 - 6 17
4. Ботошани 8 5 2 1 8 - 5 17
5. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Волунтари 9 5 0 4 13 - 12 15
7. Вииторул Констанца 9 4 3 2 12 - 4 15
8. ФКСБ 8 3 3 2 15 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 3 3 8 - 7 12
10. Арджеш 8 3 1 4 7 - 6 10
11. Миовени 9 3 1 5 5 - 11 10
12. Сепси 8 1 4 3 7 - 9 7
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 8 2 0 6 6 - 17 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 4 3 1 9 - 4 15
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
4. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
5. ФКСБ 4 3 1 0 13 - 3 10
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Рапид Бухарест 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 5 2 1 2 4 - 7 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 8 2 0 6 8 - 14 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
13. ФКСБ 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Академика Клинчени 5 0 1 4 3 - 13 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
4. Университатя Крайова Густаво Важенин 3 0 2
5. Волунтари Немец Адам 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 4 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 5 0
4. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
5. Рапид Бухарест Сэпунару Кристиан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 2:0 Вииторул Констанца онлайн




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