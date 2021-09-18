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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
ФКСБ
0'
33' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
37'
1
Sorin
Mogosanu
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
88
Марке
Франсуа
51
Сидибе
Секу
9
Claudiu
Cristian
Balan
27
Ондан
Терелл
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
23
Попеску
Овидиу
9
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
22
Георге
Валентин
Университатя Крайова
ФКСБ

Ход матча

33'
Radu Alexandru Negru
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густаво Важенин 3 0.18
2. Маркович Йован 3 0.18
3. William Baeten 2 0.12
4. Claudiu Cristian Balan 2 0.12
5. Кымпану Георге 1 0.06
6. Бауса Хуан 1 0.06
7. Виейра Угу 1 0.06
8. Кольич Элвир 1 0.06
9. Иван Андрей 1 0.06
10. Сидибе Секу 1 0.06
11. Баярам Штефан 1 0.06
12. Constantin Albu 0 0
13. Матею Александру 0 0
14. Нистор Дан 0 0
15. Асамоа Самуэль 0 0
16. Ковачич Доминик 0 0
17. Банку Никусор 0 0
18. Влэдою Штефан 0 0
19. Константин Василе 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попеску Октавиан 3 0.33
2. Кордя Андрей 2 (1) 0.22
3. Тэнасе Флорин 2 (1) 0.22
4. Стойка Янис 2 0.22
5. Кешерю Клаудиу 1 0.11
6. Винисиус Пауло 1 0.11
7. Мирон Джордже 1 0.11
8. Георге Валентин 1 0.11
9. Моруцан Олимпиу 1 0.11
10. Олару Дариус 0 0
11. Кристя Юлиан 0 0
12. Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Jeremy Huyghebaert 4 0
2. Вынэ Йонуц 3 0
3. Банку Никусор 3 0
4. Маркович Йован 3 0
5. Ковачич Доминик 2 0
6. Гремсль Армин 2 0
7. Влэдою Штефан 2 0
8. Скречу Владимир 2 0
9. Constantin Albu 2 0
10. Vlad Pop 2 0
11. Radu Alexandru Negru 2 0
12. Мариус Марсел Константин 1 0
13. Виейра Угу 1 0
14. Нистор Дан 1 0
15. Бушу Сорин 1 0
16. Офусу Риги 1 0
17. Бэлаша Михай 1 0
18. Феделе Маттео 1 0
19. Кольич Элвир 1 0
20. Густаво Важенин 1 0
21. Ван Дурмен Бенжамен 1 0
22. Иванов Антоний 1 0
23. Сидибе Секу 1 0
24. Константин Василе 1 0
25. Баярам Штефан 1 0
26. Pedro Machado 1 0
27. Alexandru Raicea 1 0
28. William Baeten 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Крецу Валентин 3 0
2. Шербан Сорин 1 1
3. Радунович Ристо 2 0
4. Коман Флоринел 2 0
5. Моруцан Олимпиу 2 0
6. Кешерю Клаудиу 1 0
7. Тэнасе Флорин 1 0
8. Мирон Джордже 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Кордя Андрей 1 0
11. Alexandru Marian Musi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 0 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)
 ФКСБ 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ФКСБ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:0 Университатя Крайова Первая лига
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 17 6 4 7 17 - 18 22
2. ЧФР Клуж 8 7 0 1 13 - 5 21
3. Рапид Бухарест 9 5 2 2 11 - 6 17
4. Ботошани 8 5 2 1 8 - 5 17
5. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Волунтари 9 5 0 4 13 - 12 15
7. Вииторул Констанца 9 4 3 2 12 - 4 15
8. ФКСБ 0:0 9 3 4 2 15 - 9 13
9. Киндия Тырговиште 9 3 3 3 8 - 7 12
10. Арджеш 8 3 1 4 7 - 6 10
11. Миовени 9 3 1 5 5 - 11 10
12. Сепси 8 1 4 3 7 - 9 7
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 8 2 0 6 6 - 17 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 9 4 4 1 9 - 4 16
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
4. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
5. ФКСБ 0:0 4 3 1 0 13 - 3 10
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Рапид Бухарест 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 5 2 1 2 4 - 7 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 0:0 8 2 0 6 8 - 14 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
13. ФКСБ 0:0 5 0 3 2 2 - 6 3
14. Академика Клинчени 5 0 1 4 3 - 13 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
4. Университатя Крайова Густаво Важенин 3 0 2
5. Волунтари Немец Адам 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 4 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 5 0
4. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
5. Рапид Бухарест Сэпунару Кристиан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
ФКСБ
5.75
3.62
1.90
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