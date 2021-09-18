Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ион Облеменко
ФКСБ
33' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
23
Бушу
Сорин
51
Сидибе
Секу
27
Ондан
Терелл
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
27 Ондан ТереллНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Marko Gajic1
-
16 Vlad Pop
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густаво Важенин
|3
|0.18
|2.
|Маркович Йован
|3
|0.18
|3.
|William Baeten
|2
|0.12
|4.
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.12
|5.
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|6.
|Бауса Хуан
|1
|0.06
|7.
|Виейра Угу
|1
|0.06
|8.
|Кольич Элвир
|1
|0.06
|9.
|Иван Андрей
|1
|0.06
|10.
|Сидибе Секу
|1
|0.06
|11.
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|12.
|Constantin Albu
|0
|0
|13.
|Матею Александру
|0
|0
|14.
|Нистор Дан
|0
|0
|15.
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|16.
|Ковачич Доминик
|0
|0
|17.
|Банку Никусор
|0
|0
|18.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|19.
|Константин Василе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попеску Октавиан
|3
|0.33
|2.
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.22
|3.
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.22
|4.
|Стойка Янис
|2
|0.22
|5.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.11
|6.
|Винисиус Пауло
|1
|0.11
|7.
|Мирон Джордже
|1
|0.11
|8.
|Георге Валентин
|1
|0.11
|9.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.11
|10.
|Олару Дариус
|0
|0
|11.
|Кристя Юлиан
|0
|0
|12.
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|2.
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|3.
|Банку Никусор
|3
|0
|4.
|Маркович Йован
|3
|0
|5.
|Ковачич Доминик
|2
|0
|6.
|Гремсль Армин
|2
|0
|7.
|Влэдою Штефан
|2
|0
|8.
|Скречу Владимир
|2
|0
|9.
|Constantin Albu
|2
|0
|10.
|Vlad Pop
|2
|0
|11.
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|12.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|13.
|Виейра Угу
|1
|0
|14.
|Нистор Дан
|1
|0
|15.
|Бушу Сорин
|1
|0
|16.
|Офусу Риги
|1
|0
|17.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|18.
|Феделе Маттео
|1
|0
|19.
|Кольич Элвир
|1
|0
|20.
|Густаво Важенин
|1
|0
|21.
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|22.
|Иванов Антоний
|1
|0
|23.
|Сидибе Секу
|1
|0
|24.
|Константин Василе
|1
|0
|25.
|Баярам Штефан
|1
|0
|26.
|Pedro Machado
|1
|0
|27.
|Alexandru Raicea
|1
|0
|28.
|William Baeten
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крецу Валентин
|3
|0
|2.
|Шербан Сорин
|1
|1
|3.
|Радунович Ристо
|2
|0
|4.
|Коман Флоринел
|2
|0
|5.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|6.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|7.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|8.
|Мирон Джордже
|1
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|10.
|Кордя Андрей
|1
|0
|11.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|ФКСБ
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =4 -9Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ФКСБ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|17
|6
|4
|7
|17 - 18
|22
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|7
|0
|1
|13 - 5
|21
|3.
|Рапид Бухарест
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|4.
|Ботошани
|8
|5
|2
|1
|8 - 5
|17
|5.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Волунтари
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Вииторул Констанца
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|8.
|ФКСБ
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|10.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|7 - 6
|10
|11.
|Миовени
|9
|3
|1
|5
|5 - 11
|10
|12.
|Сепси
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|9
|4
|4
|1
|9 - 4
|16
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|4.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|ФКСБ
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Рапид Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|0:0
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|ФКСБ
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|3
|0
|2
|5.
|Волунтари
|Немец Адам
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|4
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|5
|0
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Сэпунару Кристиан
|4
|0