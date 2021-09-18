Первый тайм

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' ФКСБ выполняет удар от ворот.

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' ФКСБ выполняет удар от ворот.

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Матч приостановлен из-за петард на поле

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Sorin Mogosanu взял и забрал мяч на выходе

21' ФКСБ выполняет удар от ворот.

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кордя Андрей нанес удар, мяч был парирован, но Sorin Mogosanu не удержал его в руках.

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игрок Кордя Андрей из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

6' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Octavian Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ондан Терелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля