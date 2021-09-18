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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
0:0
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
36' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
41' Желтая карточка
Густафссон Виктор
43' Желтая карточка
Андерссон Элиас
47' Желтая карточка
Грасия Карлос
58' Желтая карточка
Ходжич Кадир
90'+6
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
22
Карлссон
Тобиас
III
17
Берггрен
Густав
23
Валемарк
Патрик
10
Туоминен
Яссе
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Андерссон
Элиас
12
Лёфквист
Дэвид
5
Ходжич
Кадир
16
Бергстрем
Якоб
11
Сарр
Амин
Хеккен
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

36'
Карлссон Тобиас
 
41'
 
Густафссон Виктор
43'
 
Андерссон Элиас
46'
 
Нильссон Джоэл
Густафссон Виктор
47'
 
Грасия Карлос
58'
 
Ходжич Кадир
65'
 
Блумквист Андреас
Лёфквист Дэвид
65'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Экполо Годсвилл
 
71'
Траоре Бени
Туоминен Яссе
 
81'
 
Перссон Ноа
Ходжич Кадир
81'
 
Аду Энох
Андерссон Элиас
90'
 
Magnus Woerts
Густавссон Йеспер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 9 (5) 0.47
2. Валемарк Патрик 3 0.16
3. Хейнтс Тобиас 3 0.16
4. Бенгтссон Лео 3 0.16
5. Траоре Бени 2 0.11
6. Экполо Годсвилл 2 0.11
7. Ирандуст Далехо 2 0.11
8. Юссеф Али 2 0.11
9. Ольссон Мартин 1 0.05
10. Линдгрен Расмус 1 0.05
11. Берггрен Густав 0 0
12. Фрайберг Эрик 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.16
2. Моро Мамудо 3 0.16
3. Сарр Амин 3 0.16
4. Нильссон Джоэл 2 0.11
5. Ходжич Кадир 1 0.05
6. Бьёркандер Эрик 1 0.05
7. Лёфквист Дэвид 0 0
8. Аду Энох 0 0
9. Блумквист Андреас 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 6 0
2. Хаммар Юхан 5 0
3. Фрайберг Эрик 4 0
4. Берггрен Густав 4 0
5. Бенгтссон Лео 4 0
6. Ольссон Мартин 2 1
7. Линдгрен Расмус 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Карлссон Тобиас III 2 0
10. Еремеефф Александер 2 0
11. Дальберг Понтус 2 0
12. Хейнтс Тобиас 2 0
13. Экполо Годсвилл 2 0
14. Ирандуст Далехо 2 0
15. Валемарк Патрик 2 0
16. Тойвио Йоона 1 0
17. Траоре Бени 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 6 0
2. Густавссон Йеспер 5 0
3. Лёфквист Дэвид 4 0
4. Аду Энох 2 1
5. Ватсон Макс 3 0
6. Ходжич Кадир 3 0
7. Густафссон Виктор 3 0
8. Моро Мамудо 2 0
9. Бергстрем Якоб 2 0
10. Эрикссон Карлйохан 1 0
11. Андерссон Элиас 1 0
12. Нильссон Джоэл 1 0
13. Грасия Карлос 1 0
14. Карлиус Людвиг 1 0
15. Сарр Амин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 32.14% (9) 10.71% (3) 10.71% (3)
Мьельбю 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен
Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен
Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Швеции
Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 19 11 5 3 31 - 15 38
2. АИК Заявка 18 11 4 3 26 - 14 37
3. Эльфсборг Заявка 18 11 3 4 33 - 17 36
4. Мальмё Заявка 19 10 5 4 39 - 23 35
5. Кальмар Заявка 18 7 6 5 20 - 20 27
6. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
7. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
8. Варберг БоИС Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
9. Сириус Заявка 19 7 5 7 20 - 28 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад Заявка 18 4 8 6 13 - 16 20
13. Дегерфорс Заявка 19 5 3 11 19 - 35 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 18 3 4 11 12 - 34 13
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
4. Эльфсборг Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
5. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
9. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
10. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
14. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 9 1 4 4 6 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Варберг БоИС Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Карлссон Тобиас III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хеккен 0:0 Мьельбю онлайн




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