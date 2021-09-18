Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
0:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Мьельбю
36' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
41' Желтая карточкаГустафссон Виктор
43' Желтая карточкаАндерссон Элиас
47' Желтая карточкаГрасия Карлос
58' Желтая карточкаХоджич Кадир
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
26 Перссон НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
36'
43'
47'
58'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|9 (5)
|0.47
|2.
|Валемарк Патрик
|3
|0.16
|3.
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.16
|4.
|Бенгтссон Лео
|3
|0.16
|5.
|Траоре Бени
|2
|0.11
|6.
|Экполо Годсвилл
|2
|0.11
|7.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.11
|8.
|Юссеф Али
|2
|0.11
|9.
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.05
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|12.
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергстрем Якоб
|3
|0.16
|2.
|Моро Мамудо
|3
|0.16
|3.
|Сарр Амин
|3
|0.16
|4.
|Нильссон Джоэл
|2
|0.11
|5.
|Ходжич Кадир
|1
|0.05
|6.
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.05
|7.
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|8.
|Аду Энох
|0
|0
|9.
|Блумквист Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|6
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|4.
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|7.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|10.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|11.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|12.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|13.
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|14.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|15.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|16.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|6
|0
|2.
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|3.
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|4.
|Аду Энох
|2
|1
|5.
|Ватсон Макс
|3
|0
|6.
|Ходжич Кадир
|3
|0
|7.
|Густафссон Виктор
|3
|0
|8.
|Моро Мамудо
|2
|0
|9.
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|10.
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|11.
|Андерссон Элиас
|1
|0
|12.
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|13.
|Грасия Карлос
|1
|0
|14.
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|15.
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|Мьельбю
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен
Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен
Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =7 -9Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|31 - 15
|38
|2.
|АИК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 14
|37
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 17
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|5.
|Кальмар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 20
|27
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 19
|27
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 28
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 16
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 35
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 34
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|6.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|7.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|10
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0