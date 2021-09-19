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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
20
Фулкье
Димитри
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
6
Начо
Фернандес
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
20
Винисиус
Жуниор
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Валенсия
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 0.75
2. Гуэдеш Гонсалу 2 0.5
3. Васс Даниэль 1 0.25
4. Макси Гомес 1 0.25
5. Альдерете Омар 1 0.25
6. Черышев Денис 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 5 (1) 1.25
2. Винисиус Жуниор 4 1
3. Бэйл Гарет 1 0.25
4. Начо Фернандес 1 0.25
5. Карвахаль Даниэль 1 0.25
6. Камавинга Эдуардо 1 0.25
7. Модрич Лука 0 0
8. Азар Эден 0 0
9. Алаба Давид 0 0
10. Каземиро Карлос 0 0
11. Гутьеррес Мигель 0 0
12. Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 3 0
2. Солер Карлос 2 0
3. Гильямон Уго 0 1
4. Васс Даниэль 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Джейсон 1 0
7. Дьякаби Муктар 1 0
8. Макси Гомес 1 0
9. Корреа Тьерри 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Азар Эден 1 0
3. Куртуа Тибо 1 0
4. Каземиро Карлос 1 0
5. Гутьеррес Мигель 1 0
6. Начо Фернандес 1 0
7. Винисиус Жуниор 1 0
8. Милитао Эдер 1 0
9. Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Реал Мадрид 7.69% (1) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 30.77% (4) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид
Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 4:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок
Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Валенсия 6.6% (10)
    X 26.5% (40)
    Реал Мадрид 66.9% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.74
    4.16
    1.89
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Валенсия
    6.6% (10)
    Ничья
    26.5% (40)
    Реал Мадрид
    66.9% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (99)
    Меньше
    30.28% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    88.73% (126)
    Нет
    11.27% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    48.3% (73)
    1:1 Ничья
    17.9% (27)
    2:2 Ничья
    7.3% (11)
    0:1 Реал Мадрид
    5.3% (8)
    2:3 Реал Мадрид
    4% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    3.3% (5)
    0:2 Реал Мадрид
    2.6% (4)
    2:1 Валенсия
    2.6% (4)
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