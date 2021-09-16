Испания: Ла Лига 2021-2022
Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.75
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.5
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Макси Гомес
|1
|0.25
|5.
|Альдерете Омар
|1
|0.25
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|5 (1)
|1.25
|2.
|Винисиус Жуниор
|4
|1
|3.
|Бэйл Гарет
|1
|0.25
|4.
|Начо Фернандес
|1
|0.25
|5.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.25
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.25
|7.
|Модрич Лука
|0
|0
|8.
|Азар Эден
|0
|0
|9.
|Алаба Давид
|0
|0
|10.
|Каземиро Карлос
|0
|0
|11.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|12.
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|3
|0
|2.
|Солер Карлос
|2
|0
|3.
|Гильямон Уго
|0
|1
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Джейсон
|1
|0
|7.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|8.
|Макси Гомес
|1
|0
|9.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|2.
|Азар Эден
|1
|0
|3.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|4.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|5.
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|6.
|Начо Фернандес
|1
|0
|7.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
|9.
|Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Реал Мадрид
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|0
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид
Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
2.1% (1)
Ничья
23.4% (11)
Реал Мадрид
74.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
55.3% (26)
1:1 Ничья
14.9% (7)
2:2 Ничья
8.5% (4)
0:1 Реал Мадрид
6.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
6.4% (3)
0:2 Реал Мадрид
4.3% (2)
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