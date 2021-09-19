Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 23757
Севилья
20' Желтая карточкаРакитич Иван
0:0
27' Не забитый пенальтиОярсабаль Микель
45' Желтая карточкаЛамела Эрик
61' Желтая карточкаМуньос Айхен
72' Желтая карточкаЯнузай Аднан
12
Муньос
Айхен
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
18
Делани
Томас
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Ход матча
20'
27'
0:0
45'
61'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.8
|2.
|Барренечеа Андер
|1
|0.2
|3.
|Лобете Хулен
|1
|0.2
|4.
|Сильва Давид
|0
|0
|5.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|3
|0.75
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2 (1)
|0.5
|3.
|Акунья Маркос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|2
|0
|2.
|Муньос Айхен
|2
|0
|3.
|Горосабел Андони
|1
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|5.
|Исак Александр
|1
|0
|6.
|Субименди Мартин
|1
|0
|7.
|Пачеко Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракитич Иван
|1
|0
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0
|3.
|Фернандо Режес
|1
|0
|4.
|Ламела Эрик
|1
|0
|5.
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|Севилья
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Севилья
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
18.5% (27)
Ничья
55.5% (81)
Севилья
26% (38)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
85.42% (123)
Нет
14.58% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (71)
1:2 Севилья
17.1% (25)
2:1 Реал Сосьедад
9.6% (14)
1:0 Реал Сосьедад
6.2% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Севилья
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Севилья
2.1% (3)
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