Хесус Навас оказывается на газоне в своей штрафной площадке, досталось ему после борьбы с Александром Сорлотом.

Муньос остановил Окампоса на левом фланге, но сделал это при помощи фола. Нужно быть аккуратнее Айхену, так как он уже на жёлтой.

Янузай дошёл до штрафной площади на правом фланге, а потом упал после борьбы с Диего Карлосом - Антонио Матеу Лаос показал, что всё было чисто.

Жюль Кунде получает удар по ногам на правом фланге от Микеля Мерино - штрафной назначен, а жёлтая отсутствует.

В перерыве в составе "Севильи" произошла двойная замена. Вместо Ракитича и Ламелы вышли Окампос и Родригес.

Затяжную атаку провела "Севилья", выполнив несколько подач в штрафную площадь, но адресатов они не нашли.

Айхен Муньос выполнил подачу с левого фланга, с которой без малейшего труда справился Яссин Буну.

После перерыва "Севилья" активнее идёт в атаку, но пока без опасных моментов. Не отсиживается в обороне и "Реал Сосьедад", который мог вести в счёте, но в первом тайме не реализовал пенальти.

Хесус Навас подключился к атаке правым флангом, дошёл до лицевой линии и навесил - мяч от ноги Муньоса ушёл на угловой.

Хозяева отбились от углового соперника, потом Янузай попытался убежать в контратаку, но его остановил Гомес с нарушением правил.

Микель Оярсабаль завершил атаку дальним ударом, после которого мяч встретился с футболистом "Севильи".

Оскар Родригес получил мяч на левом фланге, столкнулся с сопротивлением нескольких оппонентов и заработал аут.

Во втором тайме "Севилья" смогла выровнять игру, но это сказалось на зрелищности - отсутствуют опасные моменты, да и просто удары.

Сорлот совершил рывок по правому флангу, чтобы добраться до мяча после передачи с центра, но его опередил Диего Карлос, поставив корпус.

Навас выполняет подачу с правого фланга на Окампоса, который пробивает головой и отправляет мяч выше перекладины.

Айхен Муньос нарушает правила на левом фланге и видит перед собой карточку жёлтого цвета.

Два корнера подряд исполнили гости. Второй завершился ударом Хордана с подбора, но мимо цели.

Позиционная атака хозяев завершилась дальним и неточным ударом Микеля Мерино, рядом с левой штангой пролетел мяч.

Оскар Родригес получил мяч на левом крае штрафной площадки, сместился в центр и пробил по воротам, но попал в соперника.

Маркос Акунья переусердствовал в отборе мяча, в результате чего нарушил правила около штрафной площади соперника.

"Реал Сосьедад" добрался до штрафной площади соперника по левому флангу, но не сумел найти вариантов для обострения и вынужден был отойти назад.

Такое ощущение, что команды поменялись формой. Теперь "Реал Сосьедад" и не думает идти в атаку, подолгу разыгрывая мяч у своих ворот. А "Севилья" действует первым номером и стремится забить.

Первый тайм

— Раздаётся свисток Антонио Матеу Лаоса, сообщая о завершении первого тайма, который голами нас не порадовал.

45' Янузай теперь берётся за исполнение штрафного, метров с сорока - в створ попадает, но реагирует Буну, отбивая перед собой, а на подборе партнёры.

45' Очередное наступление хозяев ничем опасным не завершилось. Гости перехватили игровой снаряд и неспешно им владеют.

45' Микель Оярсабаль откликнулся на передачу Алехандро Ремиро на левом фланге, а вот выполнить точную скидку не сумел.

45' +3 минуты.

44' Иван Ракитич принимает мяч перед штрафной площадкой и наносит удар - попадает в створ, но отправляет мяч прямо в Алехандро Ремиро. Первый удар в створ для гостей.

43' И снова активен на правом фланге Аднан Янузай, но на сей раз мяч до него не доходит, так как на перехвате успешно действует Маркос Акунья.

42' Янузай предложил себя на правом фланге, получил мяч и выполнил подачу, но попал в соперника.

41' Сорлот отвоевал мяч на левом фланге, потом получил по ногам и оказался на газоне. Арбитр находился рядом и фол зафиксировал.

40' Александр Исак получил повреждение, которое несовместимо с игрой, вместо него появляется Аднан Янузай.

39' Наш поединок ставится на паузу, так как дискомфорт испытывает Александр Исак и оказывается на газоне. Врачи уже появились на поле.

38' Активно разминается Лукас Окампос, который вполне может появиться на поле сразу после перерыва, так как пока "Севилья" и атака понятия несовместимы.

36' Угловой удар хозяев не стал проблемой для футболистов "Севильи" - они без проблем выиграли воздух.

35' Александр Исак цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам, но реагирует Яссин Буну, переводя игровой снаряд на угловой.

34' Нервничает Хулен Лопетеги, выражая недовольство после того, как его подопечные в простой ситуации лишились мяча, отправив его в аут.

33' Статистику ударов по воротам нам показали. Несмотря на явный перевес хозяев, они трижды ударили и раз попали. Что касается гостей, то у них один удар, и тот не в створ.

32' Алехандро Гомес врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает, но никакого криминала главный арбитр встречи не замечает.

30' Хозяева продолжают коллекционировать стандарты. Сейчас с правого фланга пробил по воротам Оярсабаль, отправив мяч в руки Буну.

29' Ещё один стандарт исполнил "Реал Сосьедад", штрафной с левого фланга, но довести дело до удара по воротам не получилось.

28' Прекрасную возможность упускают хозяева, чтобы выйти вперёд, а гости должны встрепенуться, так как были очень близки к первому пропущенному голу.

27' Не забивает Оярсабаль, пробивая по центру - Буну заваливается вправо, но отражает мяч ногой.

26' Диего Карлос играет рукой в своей штрафной площадке и Антонио Матеу Лаос указывает на "точку" после просмотра повтора.

25' Микель Мерино перестарался в отборе мяча на чужой половине поля, в результате чего нарушил правила.

24' Такое ощущение, что "Севилья" не знает о существовании ворот соперника. Как только получает мяч, так сразу же начинает катать его у своей штрафной площади.

23' Томас Делани получил по ногам от Мартина Субименди. Антонио Матеу Лаос штрафной удар в пользу "Севильи" назначил, а вот жёлтую решил пока не показывать.

22' Кристиан Порту получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной площади, но перебить игровой снаряд через Томаса Делани не смог.

21' Иван Ракитич нарушает правила на левом фланге, грубо встречая Микеля Мерино - жёлтая карточка показана хорвату.

20' Маркос Акунья прерывает атаку соперников левым флангом, прерывая передачу Микеля Оярсабаля.

18' И сразу же ещё одно стандартное положение исполняют хозяева, с левого фланга, но Оярсабаль слишком высоко поднимает мяч и партнёров не находит.

17' Оярсабаль выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч в район ближней штанги, а там дежурит Ракитич, разряжая обстановку.

16' Высокий прессинг хозяев приводит к тому, что гости ошибаются и отправляют мяч за лицевую линию.

15' Поднят флажок лайнсмена, а это значит, что было положение "вне игры" - в нём оказался Юссеф Эн-Несири.

14' Эн-Несири получил мяч на правом фланге, попытался сместиться в центр, но безуспешно - потерял мяч, не сумев обыграть Элустондо.

13' Порту оказал давление на Буну, но Яссин разобрался в ситуации, обыграв Кристиана на замахе, а потом выполнил короткий пас.

12' "Севилья" малыми силами пошла в атаку и ничего опасного создать не смогла, более того, даже до штрафной площади не добралась, так как на правом фланге правила нарушил Эн-Несири.

11' Александр Сорлот получает мяч около левого угла штрафной площадки и выполняет подачу, но партнёров не находит.

10' Микель Мерино получает мяч на дуге штрафной площадки и пробивает по воротам, попадая в одного из защитников "Севильи".

9' Алехандро Гомес протащил мяч по левому флангу и отдал в центр на Ламелу, который вошёл в штрафную площадь и пробил выше цели.

8' Томас Делани выиграл борьбу на втором этаже в центральном круге, а вот выполнить точную скидку не сумел, соперникам подарил мяч.

7' Высокий прессинг пробуют использовать Эн-Несири и Гомес, но "Реал Сосьедад" справляется, выходя из-под давления при помощи коротких передач.

6' На правах хозяев футболисты "Реала Сосьедад" действуют первым номером, а "Севилья" вынуждена работать без мяча, в обороне.

5' Микель Мерино решает организовать атаку левым флангом и выполняет передачу вперёд, но ошибается, отправляя мяч за боковую линию.

4' Александр Исак входит в штрафную площадку и падает после контакта с Кунде, но Антонио Матеу Лаос показывает, что нужно вставать.

3' А теперь в игру вступает и Алехандро Ремиро, забирая мяч после подачи Кунде с правого фланга.

2' Активно начинают хозяева и уже исполняют первый в матче угловой, с которым справляется Яссин Буну, успешно играя на выходе.