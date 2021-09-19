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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион: Зрители: 23757
Севилья
0'
20' Желтая карточка
Ракитич Иван
0:0
27' Не забитый пенальти
Оярсабаль Микель
45' Желтая карточка
Ламела Эрик
61' Желтая карточка
Муньос Айхен
72' Желтая карточка
Янузай Аднан
74'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
18
Делани
Томас
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
Реал Сосьедад
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

20'
 
Ракитич Иван
27'
Оярсабаль Микель
0:0
39'
Янузай Аднан
Исак Александр
 
45'
 
Ламела Эрик
46'
 
Окампос Лукас
Ракитич Иван
46'
 
Оскар Родригес
Ламела Эрик
58'
Лобете Хулен
Оярсабаль Микель
 
60'
 
Хордан Хоан
Делани Томас
61'
Муньос Айхен
 
70'
 
Мир Рафа
Эн-Несири Юссеф
72'
Янузай Аднан
 
74'
Валера Херман
Сорлот Александр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 4 (2) 0.8
2. Барренечеа Андер 1 0.2
3. Лобете Хулен 1 0.2
4. Сильва Давид 0 0
5. Ариц Элустондо 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 0.75
2. Эн-Несири Юссеф 2 (1) 0.5
3. Акунья Маркос 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Муньос Айхен 2 0
3. Горосабел Андони 1 0
4. Ариц Элустондо 1 0
5. Исак Александр 1 0
6. Субименди Мартин 1 0
7. Пачеко Хон 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Ракитич Иван 1 0
2. Гомес Алехандро 1 0
3. Фернандо Режес 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3)
 Севилья 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Севилья 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Севилья 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    74'
    Жюль Кунде получает удар по ногам на правом фланге от Микеля Мерино - штрафной назначен, а жёлтая отсутствует. 
  • Судья
    73'
    Янузай дошёл до штрафной площади на правом фланге, а потом упал после борьбы с Диего Карлосом - Антонио Матеу Лаос показал, что всё было чисто. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Муньос остановил Окампоса на левом фланге, но сделал это при помощи фола. Нужно быть аккуратнее Айхену, так как он уже на жёлтой. 
  • Травма, повреждение
    71'
    Хесус Навас оказывается на газоне в своей штрафной площадке, досталось ему после борьбы с Александром Сорлотом. 
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Севильи". Вместо Эн-Несири выходит Мир. 
  • 69'
    Такое ощущение, что команды поменялись формой. Теперь "Реал Сосьедад" и не думает идти в атаку, подолгу разыгрывая мяч у своих ворот. А "Севилья" действует первым номером и стремится забить. 
  • 68'
    "Реал Сосьедад" добрался до штрафной площади соперника по левому флангу, но не сумел найти вариантов для обострения и вынужден был отойти назад. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Маркос Акунья переусердствовал в отборе мяча, в результате чего нарушил правила около штрафной площади соперника. 
  • 66'
    Оскар Родригес получил мяч на левом крае штрафной площадки, сместился в центр и пробил по воротам, но попал в соперника. 
  • 64'
    Позиционная атака хозяев завершилась дальним и неточным ударом Микеля Мерино, рядом с левой штангой пролетел мяч. 
  • Угловой
    63'
    Два корнера подряд исполнили гости. Второй завершился ударом Хордана с подбора, но мимо цели. 
  • Желтая карточка
    62'
    Айхен Муньос нарушает правила на левом фланге и видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Севильи". Выходит Хордан вместо Делани. 
  • 60'
    Навас выполняет подачу с правого фланга на Окампоса, который пробивает головой и отправляет мяч выше перекладины. 
  • Замена
    59'
    Замена в составе хозяев. Вместо Оярсабаля выходит Лобете Хулен. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Айхен Муньос грубо встретил Лукаса Окампоса, ударив соперника сзади по ногам. 
  • 57'
    Сорлот совершил рывок по правому флангу, чтобы добраться до мяча после передачи с центра, но его опередил Диего Карлос, поставив корпус. 
  • 56'
    Во втором тайме "Севилья" смогла выровнять игру, но это сказалось на зрелищности - отсутствуют опасные моменты, да и просто удары. 
  • 54'
    Оскар Родригес получил мяч на левом фланге, столкнулся с сопротивлением нескольких оппонентов и заработал аут. 
  • 53'
    Микель Оярсабаль завершил атаку дальним ударом, после которого мяч встретился с футболистом "Севильи". 
  • Фол, нарушение
    52'
    Хозяева отбились от углового соперника, потом Янузай попытался убежать в контратаку, но его остановил Гомес с нарушением правил. 
  • Угловой
    51'
    Хесус Навас подключился к атаке правым флангом, дошёл до лицевой линии и навесил - мяч от ноги Муньоса ушёл на угловой. 
  • 50'
    После перерыва "Севилья" активнее идёт в атаку, но пока без опасных моментов. Не отсиживается в обороне и "Реал Сосьедад", который мог вести в счёте, но в первом тайме не реализовал пенальти. 
  • 49'
    Айхен Муньос выполнил подачу с левого фланга, с которой без малейшего труда справился Яссин Буну. 
  • 48'
    Затяжную атаку провела "Севилья", выполнив несколько подач в штрафную площадь, но адресатов они не нашли. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Севильи" произошла двойная замена. Вместо Ракитича и Ламелы вышли Окампос и Родригес. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Реал Сосьедад" и "Севилья" начинают вторую 45-минутку. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Раздаётся свисток Антонио Матеу Лаоса, сообщая о завершении первого тайма, который голами нас не порадовал. 
  • Опасный момент
    45'
    Янузай теперь берётся за исполнение штрафного, метров с сорока - в створ попадает, но реагирует Буну, отбивая перед собой, а на подборе партнёры. 
  • 45'
    Очередное наступление хозяев ничем опасным не завершилось. Гости перехватили игровой снаряд и неспешно им владеют. 
  • 45'
    Микель Оярсабаль откликнулся на передачу Алехандро Ремиро на левом фланге, а вот выполнить точную скидку не сумел. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • 44'
    Иван Ракитич принимает мяч перед штрафной площадкой и наносит удар - попадает в створ, но отправляет мяч прямо в Алехандро Ремиро. Первый удар в створ для гостей. 
  • 43'
    И снова активен на правом фланге Аднан Янузай, но на сей раз мяч до него не доходит, так как на перехвате успешно действует Маркос Акунья. 
  • 42'
    Янузай предложил себя на правом фланге, получил мяч и выполнил подачу, но попал в соперника. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Сорлот отвоевал мяч на левом фланге, потом получил по ногам и оказался на газоне. Арбитр находился рядом и фол зафиксировал. 
  • Замена
    40'
    Александр Исак получил повреждение, которое несовместимо с игрой, вместо него появляется Аднан Янузай. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Наш поединок ставится на паузу, так как дискомфорт испытывает Александр Исак и оказывается на газоне. Врачи уже появились на поле. 
  • 38'
    Активно разминается Лукас Окампос, который вполне может появиться на поле сразу после перерыва, так как пока "Севилья" и атака понятия несовместимы. 
  • Угловой
    36'
    Угловой удар хозяев не стал проблемой для футболистов "Севильи" - они без проблем выиграли воздух. 
  • Опасный момент
    35'
    Александр Исак цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам, но реагирует Яссин Буну, переводя игровой снаряд на угловой. 
  • 34'
    Нервничает Хулен Лопетеги, выражая недовольство после того, как его подопечные в простой ситуации лишились мяча, отправив его в аут. 
  • 33'
    Статистику ударов по воротам нам показали. Несмотря на явный перевес хозяев, они трижды ударили и раз попали. Что касается гостей, то у них один удар, и тот не в створ. 
  • Судья
    32'
    Алехандро Гомес врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает, но никакого криминала главный арбитр встречи не замечает. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Хозяева продолжают коллекционировать стандарты. Сейчас с правого фланга пробил по воротам Оярсабаль, отправив мяч в руки Буну. 
  • 29'
    Ещё один стандарт исполнил "Реал Сосьедад", штрафной с левого фланга, но довести дело до удара по воротам не получилось. 
  • 28'
    Прекрасную возможность упускают хозяева, чтобы выйти вперёд, а гости должны встрепенуться, так как были очень близки к первому пропущенному голу. 
  • Не забитый пенальти
    27'
    Не забивает Оярсабаль, пробивая по центру - Буну заваливается вправо, но отражает мяч ногой. 
  • Пенальти!
    26'
    Диего Карлос играет рукой в своей штрафной площадке и Антонио Матеу Лаос указывает на "точку" после просмотра повтора. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Микель Мерино перестарался в отборе мяча на чужой половине поля, в результате чего нарушил правила. 
  • 24'
    Такое ощущение, что "Севилья" не знает о существовании ворот соперника. Как только получает мяч, так сразу же начинает катать его у своей штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Томас Делани получил по ногам от Мартина Субименди. Антонио Матеу Лаос штрафной удар в пользу "Севильи" назначил, а вот жёлтую решил пока не показывать. 
  • 22'
    Кристиан Порту получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной площади, но перебить игровой снаряд через Томаса Делани не смог. 
  • Желтая карточка
    21'
    Иван Ракитич нарушает правила на левом фланге, грубо встречая Микеля Мерино - жёлтая карточка показана хорвату. 
  • 20'
    Маркос Акунья прерывает атаку соперников левым флангом, прерывая передачу Микеля Оярсабаля. 
  • Фол, нарушение
    18'
    И сразу же ещё одно стандартное положение исполняют хозяева, с левого фланга, но Оярсабаль слишком высоко поднимает мяч и партнёров не находит. 
  • 17'
    Оярсабаль выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч в район ближней штанги, а там дежурит Ракитич, разряжая обстановку. 
  • Угловой
    16'
    Высокий прессинг хозяев приводит к тому, что гости ошибаются и отправляют мяч за лицевую линию. 
  • Офсайд
    15'
    Поднят флажок лайнсмена, а это значит, что было положение "вне игры" - в нём оказался Юссеф Эн-Несири. 
  • 14'
    Эн-Несири получил мяч на правом фланге, попытался сместиться в центр, но безуспешно - потерял мяч, не сумев обыграть Элустондо. 
  • 13'
    Порту оказал давление на Буну, но Яссин разобрался в ситуации, обыграв Кристиана на замахе, а потом выполнил короткий пас. 
  • Фол, нарушение
    12'
    "Севилья" малыми силами пошла в атаку и ничего опасного создать не смогла, более того, даже до штрафной площади не добралась, так как на правом фланге правила нарушил Эн-Несири. 
  • 11'
    Александр Сорлот получает мяч около левого угла штрафной площадки и выполняет подачу, но партнёров не находит. 
  • 10'
    Микель Мерино получает мяч на дуге штрафной площадки и пробивает по воротам, попадая в одного из защитников "Севильи". 
  • 9'
    Алехандро Гомес протащил мяч по левому флангу и отдал в центр на Ламелу, который вошёл в штрафную площадь и пробил выше цели. 
  • 8'
    Томас Делани выиграл борьбу на втором этаже в центральном круге, а вот выполнить точную скидку не сумел, соперникам подарил мяч. 
  • 7'
    Высокий прессинг пробуют использовать Эн-Несири и Гомес, но "Реал Сосьедад" справляется, выходя из-под давления при помощи коротких передач. 
  • 6'
    На правах хозяев футболисты "Реала Сосьедад" действуют первым номером, а "Севилья" вынуждена работать без мяча, в обороне. 
  • 5'
    Микель Мерино решает организовать атаку левым флангом и выполняет передачу вперёд, но ошибается, отправляя мяч за боковую линию. 
  • Судья
    4'
    Александр Исак входит в штрафную площадку и падает после контакта с Кунде, но Антонио Матеу Лаос показывает, что нужно вставать. 
  • 3'
    А теперь в игру вступает и Алехандро Ремиро, забирая мяч после подачи Кунде с правого фланга. 
  • Угловой
    2'
    Активно начинают хозяева и уже исполняют первый в матче угловой, с которым справляется Яссин Буну, успешно играя на выходе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос даёт свисток - начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья

Исход игры
Реал Сосьедад
18.5% (27)
Ничья
55.5% (81)
Севилья
26% (38)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
85.42% (123)
Нет
14.58% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (71)
1:2 Севилья
17.1% (25)
2:1 Реал Сосьедад
9.6% (14)
1:0 Реал Сосьедад
6.2% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Севилья
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Севилья
2.1% (3)
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