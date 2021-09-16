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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 4 (2) 1
2. Барренечеа Андер 1 0.25
3. Лобете Хулен 1 0.25
4. Сильва Давид 0 0
5. Ариц Элустондо 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 1
2. Эн-Несири Юссеф 2 (1) 0.67
3. Акунья Маркос 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Ариц Элустондо 1 0
4. Исак Александр 1 0
5. Муньос Айхен 1 0
6. Субименди Мартин 1 0
7. Пачеко Хон 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гомес Алехандро 1 0
2. Фернандо Режес 1 0
3. Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3)
 Севилья 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Сосьедад 22% (11)
    X 44% (22)
    Севилья 34% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Севилья
    2.70
    3.39
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    22% (11)
    Ничья
    44% (22)
    Севилья
    34% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (21)
    1:2 Севилья
    26% (13)
    2:1 Реал Сосьедад
    12% (6)
    1:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    1:3 Севилья
    4% (2)
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