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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Вильярреал
0' 40'
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
3
Оливан
Бриан
18
Коста
Хауме
17
Кубо
Такефуса
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
23
Дьедью
Амат
26
Ниньо
Фер
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
6
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
15
Данджума
Арно
Мальорка
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

38'
Састре Хуан
Маффео Пабло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Даниэль 1 0.2
2. Оливан Бриан 1 0.2
3. Ниньо Фер 1 0.2
4. Сальва Севилья 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тригерос Мануэль 1 0.25
2. Данджума Арно 1 0.25
3. Пино Йереми 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Седлар Александр 2 0
2. Родригес Даниэль 1 0
3. Фебас Алейкс 1 0
4. Маффео Пабло 1 0
5. Оливан Бриан 1 0
6. Дьедью Амат 1 0
7. Баба Иддрису 1 0
8. Кубо Такефуса 1 0
9. Гарсия Луис 1 0
10. Ниньо Фер 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Фойт Хуан 1 1
2. Капу Этьен 2 0
3. Морено Херард 2 0
4. Манди Аисса 1 0
5. Гомес Мойсес 1 0
6. Морено Альберто 1 0
7. Рульи Херонимо 1 0
8. Раба Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 Вильярреал 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис
Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго
Вильярреал Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Вильярреал 1:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 3:1 Вильярреал Ла Лига Мальорка 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Мальорка Примера
Мальорка 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Мальорка Примера Вильярреал 1:1 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Мальорка 0:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
7. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
9. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Вильярреал 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Мальорка 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Мальорка 11.1% (16)
X 23.6% (34)
Вильярреал 65.3% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Вильярреал
4.20
3.42
2.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Вильярреал

Исход игры
Мальорка
11.1% (16)
Ничья
23.6% (34)
Вильярреал
65.3% (94)
Тотал 2.5
Больше
45.77% (65)
Меньше
54.23% (77)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
36.1% (52)
0:1 Вильярреал
21.5% (31)
1:1 Ничья
20.8% (30)
1:0 Мальорка
5.6% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
4.2% (6)
1:3 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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