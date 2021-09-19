Испания: Ла Лига 2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Вильярреал
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
26
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматНападающий
-
26 Ниньо ФерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
-
25 Хопп МэттьюНападающий
-
29 Josep Gaya
-
28 Marc Carmona
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Даниэль
|1
|0.2
|2.
|Оливан Бриан
|1
|0.2
|3.
|Ниньо Фер
|1
|0.2
|4.
|Сальва Севилья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.25
|2.
|Данджума Арно
|1
|0.25
|3.
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Седлар Александр
|2
|0
|2.
|Родригес Даниэль
|1
|0
|3.
|Фебас Алейкс
|1
|0
|4.
|Маффео Пабло
|1
|0
|5.
|Оливан Бриан
|1
|0
|6.
|Дьедью Амат
|1
|0
|7.
|Баба Иддрису
|1
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|9.
|Гарсия Луис
|1
|0
|10.
|Ниньо Фер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фойт Хуан
|1
|1
|2.
|Капу Этьен
|2
|0
|3.
|Морено Херард
|2
|0
|4.
|Манди Аисса
|1
|0
|5.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|6.
|Морено Альберто
|1
|0
|7.
|Рульи Херонимо
|1
|0
|8.
|Раба Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Вильярреал
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +13 =3 -4Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис
Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго
Вильярреал Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Вильярреал
Исход игры
Мальорка
11.1% (16)
Ничья
23.6% (34)
Вильярреал
65.3% (94)
Тотал 2.5
Больше
45.77% (65)
Меньше
54.23% (77)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
36.1% (52)
0:1 Вильярреал
21.5% (31)
1:1 Ничья
20.8% (30)
1:0 Мальорка
5.6% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
4.2% (6)
1:3 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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