Первый тайм

39' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Маффео Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом

34' Мальорка выполняет удар от ворот.

33' Вильярреал выполняет удар от ворот.

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Родригес Даниэль из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Диа Булайе имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

29' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игрок из команды Вильярреал совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

27' Маффео Пабло из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

25' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок Вальент Мартин из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Данджума Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Фернандо Ниньо мяч отрикошетил от ворот

24' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Отличный пас сделал Гомес Мойсес из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Игрок Диа Булайе из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Мальорка выполняет удар от ворот.

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Мальорка выполняет удар от ворот.

11' Фернандо Ниньо из команды Мальорка в офсайде

8' Матч возобновлен

7' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

3' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Коклен Франсис из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля