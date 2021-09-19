Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 8'
Арсенал Саранди
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Alex Vigo
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ramiro Luna
-
-
21 Leonel Picco
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Хулиан
|4
|0.33
|2.
|Braian Romero
|4
|0.33
|3.
|Де ла Крус Николас
|4
|0.33
|4.
|Суарес Матиас
|3
|0.25
|5.
|Перес Энцо
|2
|0.17
|6.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0.17
|7.
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|8.
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|9.
|Диас Пауло
|1
|0.08
|10.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|11.
|Каско Милтон
|0
|0
|12.
|Agustin Palavecino
|0
|0
|13.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|14.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руис Алан
|1
|0.08
|2.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|3.
|Mateo Carabajal
|1
|0.08
|4.
|Leonel Picco
|1
|0.08
|5.
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.08
|6.
|Lucas Albertengo
|0
|0
|7.
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|2.
|Каско Милтон
|3
|0
|3.
|Перес Энцо
|3
|0
|4.
|Сукулини Бруно
|3
|0
|5.
|Braian Romero
|2
|0
|6.
|Армани Франко
|2
|0
|7.
|Agustin Fontana
|2
|0
|8.
|Диас Пауло
|2
|0
|9.
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|10.
|Alex Vigo
|2
|0
|11.
|Суарес Матиас
|1
|0
|12.
|Fabricio Angileri
|1
|0
|13.
|Зидан Энцо
|1
|0
|14.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|15.
|Рохас Роберт
|1
|0
|16.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|17.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|2.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|3.
|Эмилиано Папа
|2
|0
|4.
|Emiliano Mendez
|2
|0
|5.
|Lucas Albertengo
|2
|0
|6.
|Gaston Suso
|2
|0
|7.
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|8.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|9.
|Julian Navas
|1
|0
|10.
|Brian Farioli
|1
|0
|11.
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|18.18% (4)
|0
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|Арсенал Саранди
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +4 =9 -7Арсенал Саранди 0:0 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Кубок Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:4 Ривер Плейт Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 9
|22
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|17.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|12
|1
|6
|5
|5 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ривер Плейт
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|15.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Арсенал Саранди
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 12
|2
|26.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0