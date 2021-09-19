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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 8'
Арсенал Саранди
0' 8'
1
Армани
Франко
31
Santiago
Simon
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Fabricio
Angileri
24
Перес
Энцо
8
Agustin
Palavecino
10
Карраскаль
Хорхе
11
Де
ла
Крус
Николас
30
Benjamin
Rollheiser
9
Альварес
Хулиан
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
18
Julian
Navas
5
Emiliano
Mendez
8
Dardo
Federico
Miloc
11
Nicolas
Castro1
20
Valentin
Larralde
12
Массола
Николас
Ривер Плейт
4-1-3-2
Арсенал Саранди
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 4 0.33
2. Braian Romero 4 0.33
3. Де ла Крус Николас 4 0.33
4. Суарес Матиас 3 0.25
5. Перес Энцо 2 0.17
6. Карраскаль Хорхе 2 0.17
7. Сукулини Бруно 1 0.08
8. Зидан Энцо 1 0.08
9. Диас Пауло 1 0.08
10. Fabricio Angileri 0 0
11. Каско Милтон 0 0
12. Agustin Palavecino 0 0
13. Пинола Хавьер II 0 0
14. Benjamin Rollheiser 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руис Алан 1 0.08
2. Bruno Christian Sepulveda 1 0.08
3. Mateo Carabajal 1 0.08
4. Leonel Picco 1 0.08
5. Brian Farioli 1 (1) 0.08
6. Lucas Albertengo 0 0
7. Alejo Antilef 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 4 0
2. Каско Милтон 3 0
3. Перес Энцо 3 0
4. Сукулини Бруно 3 0
5. Braian Romero 2 0
6. Армани Франко 2 0
7. Agustin Fontana 2 0
8. Диас Пауло 2 0
9. Jose Antonio Paradela 2 0
10. Alex Vigo 2 0
11. Суарес Матиас 1 0
12. Fabricio Angileri 1 0
13. Зидан Энцо 1 0
14. Де ла Крус Николас 1 0
15. Рохас Роберт 1 0
16. Benjamin Rollheiser 1 0
17. Мартинес Эктор II 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Jorge Ortiz IV 1 1
2. Mateo Carabajal 1 1
3. Эмилиано Папа 2 0
4. Emiliano Mendez 2 0
5. Lucas Albertengo 2 0
6. Gaston Suso 2 0
7. Dardo Federico Miloc 1 0
8. Alejandro Medina I 1 0
9. Julian Navas 1 0
10. Brian Farioli 1 0
11. Nicolas Castro1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 18.18% (4) 0 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 22.73% (5)
 Арсенал Саранди 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Арсенал Саранди 0:0 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Лига професиональ Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Кубок Диего Марадоны Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Суперлига Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт Суперлига
Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Кубок Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:4 Ривер Плейт Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
5. Ривер Плейт 0:0 12 6 4 2 22 - 9 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
15. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
17. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
18. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 0:0 12 1 6 5 5 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ривер Плейт 0:0 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
6. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
7. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
13. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
14. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
15. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
16. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
18. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
19. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 0:0 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Арсенал Саранди 0:0 6 0 2 4 1 - 12 2
26. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Арсенал Саранди
1.29
5.95
9.90
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