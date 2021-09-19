  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
23' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
23' Желтая карточка
Бертоло Николас
40' Желтая карточка
Hernan Lamberti
83' Желтая карточка
Matias Tissera
90'+4
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
30
Facundo
Cardozo
6
Luciano
Leonel
Recalde
10
Franco
Baldassarra
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
25
Куручет
Факундо
9
Мансилья
Брайан
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
10
Cesar
Florentin
24
Elias
Gomez
25
Mateo
Agustin
Coronel
32
Nicolas
Reniero
27
Ауче
Габриэль
Атлетико Платенсе
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Augusto Schott 3 0.25
2. Мансилья Брайан 3 (1) 0.25
3. Куручет Факундо 2 0.17
4. Matias Tissera 2 0.17
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.08
6. Бертоло Николас 1 0.08
7. Lucas Acevedo 1 0.08
8. Ivan Gomez 0 0
9. Nicolas Zalazar 0 0
10. Florian Monzon 0 0
11. Franco Baldassarra 0 0
12. Facundo Russo 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 3 0.25
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.08
3. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.08
4. Jonathan David Gomez 1 0.08
5. Lucas Villalba 1 0.08
6. Matias Romero1 1 0.08
7. Cesar Florentin 1 (1) 0.08

Карточки

Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Hernan Lamberti 3 0
2. Facundo Cardozo 3 0
3. Мансилья Брайан 3 0
4. Mauro Bogado 2 0
5. Ivan Gomez 2 0
6. Matias Tissera 2 0
7. Augusto Schott 2 0
8. Pablo Gerzel 2 0
9. Де Оливера Хорхе 0 1
10. Бертоло Николас 1 0
11. Куручет Факундо 1 0
12. Lucas Acevedo 1 0
13. Franco Baldassarra 1 0
14. Tiago Palacios 1 0
15. Nadir Zeineddin 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Lucas Villalba 5 0
2. Kevin Mac Allister 4 0
3. Miguel Angel Torren 3 0
4. Jonathan David Gomez 3 0
5. Кабрера Хавьер 1 1
6. Luciano Gomez 2 0
7. Nicolas Reniero 2 0
8. Cesar Florentin 2 0
9. Ауче Габриэль 1 0
10. Gabriel Carabajal 1 0
11. Elias Gomez 1 0
12. Franco Moyano 1 0
13. Matias Romero1 1 0
14. Marco Di Cesare 1 0
15. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Платенсе 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Аргентинос Хуниорс 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Лига професиональ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 12 5 5 2 11 - 6 20
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
15. Уракан 0:0 12 2 8 2 8 - 7 14
16. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
6. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
8. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
9. Уракан 0:0 7 2 4 1 6 - 4 10
10. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
14. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
17. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Эрнан Ламберти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Мигель Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 