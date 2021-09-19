Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
23' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
23' Желтая карточкаБертоло Николас
40' Желтая карточкаHernan Lamberti
83' Желтая карточкаMatias Tissera
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
23'
40'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Augusto Schott
|3
|0.25
|2.
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.25
|3.
|Куручет Факундо
|2
|0.17
|4.
|Matias Tissera
|2
|0.17
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.08
|6.
|Бертоло Николас
|1
|0.08
|7.
|Lucas Acevedo
|1
|0.08
|8.
|Ivan Gomez
|0
|0
|9.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|10.
|Florian Monzon
|0
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|0
|0
|12.
|Facundo Russo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|3
|0.25
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.08
|3.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.08
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|5.
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|6.
|Matias Romero1
|1
|0.08
|7.
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hernan Lamberti
|3
|0
|2.
|Facundo Cardozo
|3
|0
|3.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|4.
|Mauro Bogado
|2
|0
|5.
|Ivan Gomez
|2
|0
|6.
|Matias Tissera
|2
|0
|7.
|Augusto Schott
|2
|0
|8.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|9.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|10.
|Бертоло Николас
|1
|0
|11.
|Куручет Факундо
|1
|0
|12.
|Lucas Acevedo
|1
|0
|13.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|14.
|Tiago Palacios
|1
|0
|15.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|5
|0
|2.
|Kevin Mac Allister
|4
|0
|3.
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|4.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|5.
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|6.
|Luciano Gomez
|2
|0
|7.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|8.
|Cesar Florentin
|2
|0
|9.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|10.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|11.
|Elias Gomez
|1
|0
|12.
|Franco Moyano
|1
|0
|13.
|Matias Romero1
|1
|0
|14.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|15.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Платенсе
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Аргентинос Хуниорс
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|12
|5
|5
|2
|11 - 6
|20
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|15.
|Уракан
|0:0
|12
|2
|8
|2
|8 - 7
|14
|16.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|6.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Уракан
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0