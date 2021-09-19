  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
20' Желтая карточка
Cristian Bernardi
26' Желтая карточка
Oscar Salomon
1:0
33' Гол
Rodrigo Aliendro
41' Желтая карточка
Carlo Lattanzio
45' Желтая карточка
Facundo Farias
63' Желтая карточка
Лертора Федерико
90' Желтая карточка
Кастро Алексис
90'+5
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
16
Cristian
Ferreira2
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
11
Кастро
Алексис
35
Facundo
Farias
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
27
Carlo
Lattanzio
7
Leonardo
Sequeira
21
Lucas
Brochero
45
Milton
Gimenez
Колон
4-1-4-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 3 (3) 0.25
2. Rodrigo Aliendro 2 0.17
3. Cristian Ferreira2 2 0.17
4. Wilson Morelo 1 0.08
5. Yeiler Goez 1 0.08
6. Eric Meza 1 0.08
7. Мура Факундо 0 0
8. Gonzalo Piovi 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 5 (2) 0.42
2. Мелано Лукас 2 0.17
3. Мартинес Алекс 2 0.17
4. Pablo Arganaraz 1 0.08
5. Рибас Себастьян 1 0.08
6. Matias Mier 0 0
7. Gonzalo Bettini 0 0
8. Leonardo Sequeira 0 0
9. Lucas Brochero 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Facundo Farias 4 0
2. Rodrigo Aliendro 2 1
3. Лертора Федерико 3 0
4. Rafael Delgado 3 0
5. Кастро Алексис 3 0
6. Facundo Garces 3 0
7. Gonzalo Piovi 1 1
8. Мура Факундо 1 1
9. Bruno Felix Bianchi 2 0
10. Гольц Паоло 0 1
11. Santiago Pierotti 0 1
12. Формика Мауро 1 0
13. Cristian Bernardi 1 0
14. Lucas Beltrain 1 0
15. Cristian Ferreira2 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Oscar Salomon 5 0
2. Alejandro Maciel 3 1
3. Milton Gimenez 4 0
4. Cristian Vega 3 0
5. Carlo Lattanzio 3 0
6. Federico Andueza 3 0
7. Gonzalo Bettini 2 0
8. Jonathan Bay 2 0
9. Mateo Montenegro 2 0
10. Hernan Lopez 0 1
11. Ригамонти Сесар 1 0
12. Мартинес Алекс 1 0
13. Jesus Soraire 1 0
14. Juan Daniel Galeano 1 0
15. Juan Cruz III 1 0
16. Pablo Arganaraz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
Сентраль Кордоба Росарио 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Арсенал Саранди 0:0 Колон Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто
Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд

Последние игры между собой

Колон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Колон Лига професиональ Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Колон Кубок Диего Марадоны Колон 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Колон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 12 5 5 2 11 - 6 20
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
15. Уракан 0:0 12 2 8 2 8 - 7 14
16. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
6. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
8. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
9. Уракан 0:0 7 2 4 1 6 - 4 10
10. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
14. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
17. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
Весь список
Где смотреть матч Колон 1:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 