Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
20' Желтая карточкаCristian Bernardi
26' Желтая карточкаOscar Salomon
1:0
33' ГолRodrigo Aliendro
41' Желтая карточкаCarlo Lattanzio
45' Желтая карточкаFacundo Farias
63' Желтая карточкаЛертора Федерико
90' Желтая карточкаКастро Алексис
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Eric Meza
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
26'
33'
1:0
41'
45'
63'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.25
|2.
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.17
|3.
|Cristian Ferreira2
|2
|0.17
|4.
|Wilson Morelo
|1
|0.08
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.08
|6.
|Eric Meza
|1
|0.08
|7.
|Мура Факундо
|0
|0
|8.
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.42
|2.
|Мелано Лукас
|2
|0.17
|3.
|Мартинес Алекс
|2
|0.17
|4.
|Pablo Arganaraz
|1
|0.08
|5.
|Рибас Себастьян
|1
|0.08
|6.
|Matias Mier
|0
|0
|7.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|8.
|Leonardo Sequeira
|0
|0
|9.
|Lucas Brochero
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Facundo Farias
|4
|0
|2.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Лертора Федерико
|3
|0
|4.
|Rafael Delgado
|3
|0
|5.
|Кастро Алексис
|3
|0
|6.
|Facundo Garces
|3
|0
|7.
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|8.
|Мура Факундо
|1
|1
|9.
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|10.
|Гольц Паоло
|0
|1
|11.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|12.
|Формика Мауро
|1
|0
|13.
|Cristian Bernardi
|1
|0
|14.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|15.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Salomon
|5
|0
|2.
|Alejandro Maciel
|3
|1
|3.
|Milton Gimenez
|4
|0
|4.
|Cristian Vega
|3
|0
|5.
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|6.
|Federico Andueza
|3
|0
|7.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|8.
|Jonathan Bay
|2
|0
|9.
|Mateo Montenegro
|2
|0
|10.
|Hernan Lopez
|0
|1
|11.
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|12.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|13.
|Jesus Soraire
|1
|0
|14.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|15.
|Juan Cruz III
|1
|0
|16.
|Pablo Arganaraz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Арсенал Саранди 0:0 Колон Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто
Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +4 =9 -7Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|12
|5
|5
|2
|11 - 6
|20
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|15.
|Уракан
|0:0
|12
|2
|8
|2
|8 - 7
|14
|16.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|6.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Уракан
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0