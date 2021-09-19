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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
1:2
Конец матча
Эстудиантес Касерос
0'
4' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:0
10' Гол
Sebastian Sosa II
1:0
36' Не забитый пенальти
Juan Apaolaza
1:1
36' Гол
Juan Apaolaza
1:2
39' Гол
Gustavo Del Prete
43' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
43' Желтая карточка
Oliver Paz Benitez
64' Желтая карточка
Matias Palavecino2
77' Желтая карточка
Juan Apaolaza
89' Желтая карточка
Nicolas Albarracin
90'+7
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
66
Охеда
Серхио
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
21
Martin
Garay
15
Fabio
Vazquez
29
Matias
Palavecino2
33
Matias
Pardo
10
Lautaro
Comas
9
Sebastian
Sosa
II
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
13
Агиррегарай
Матиас
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Кастро
Мануэль
10
Gustavo
Del
Prete
7
Пеллегрини
Матиас
16
Juan
Apaolaza
Патронато Парана
4-4-2
Эстудиантес Касерос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 3 0.25
2. Junior Arias 2 (1) 0.17
3. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.08
4. Марин Леандро 1 0.08
5. Oliver Paz Benitez 1 0.08
6. Franco Leys 1 0.08
7. Brian Nievas 1 0.08
8. Кантерос Гектор 0 0
9. Охеда Серхио 0 0
10. Rolando Garcia 0 0
11. Gabriel Gudino 0 0
12. Matias Pardo 0 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 6 0.5
2. Juan Apaolaza 4 0.33
3. Gustavo Del Prete 3 0.25
4. Ногера Фабьян 2 0.17
5. Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.17
6. Leonardo Godoy 1 0.08
7. Паскини Николас 1 0.08
8. Leandro Diaz III 1 0.08
9. Сукуи Фернандо 0 0
10. Санчес-Миньо Хуан 0 0
11. Эстевес Науэль 0 0
12. Jorge Rodriguez I 0 0
13. Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Патронато Парана
# Игрок      
1. Matias Pardo 3 1
2. Lautaro Geminiani 4 0
3. Brian Nievas 4 0
4. Oliver Paz Benitez 3 0
5. Gabriel Gudino 3 0
6. Tiago Banega 3 0
7. Lucas Kruspzky 2 0
8. Rolando Garcia 2 0
9. Охеда Серхио 0 1
10. Кантерос Гектор 1 0
11. Nicolas Albarracin 1 0
12. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
13. Facundo Cobos 1 0
14. Sebastian Sosa II 1 0
15. Matias Palavecino2 1 0
16. Hugo Magallanes 1 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Сукуи Фернандо 5 0
2. Juan Apaolaza 4 0
3. Ногера Фабьян 3 0
4. Айови Хайме 2 0
5. Санчес-Миньо Хуан 2 0
6. Паскини Николас 2 0
7. Jorge Rodriguez I 2 0
8. Пеллегрини Матиас 2 0
9. Leonardo Godoy 1 0
10. Gustavo Del Prete 1 0
11. Рохель Агустин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато Парана 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Эстудиантес Касерос 10% (2) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Эстудиантес Касерос 1:1 Агропекуарио Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго

Последние игры между собой

Патронато Парана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Эстудиантес Касерос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эстудиантес Касерос 1:0 Патронато Парана Суперлига Эстудиантес Касерос 1:0 Патронато Парана Суперлига Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 1:0 Патронато Парана Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
7. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
8. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
9. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
10. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
13. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
14. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
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