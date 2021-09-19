Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато Парана
1:2
Конец матча
Эстудиантес Касерос
4' Желтая карточкаСукуи Фернандо
1:0
10' ГолSebastian Sosa II
1:0
36' Не забитый пенальтиJuan Apaolaza
1:1
36' ГолJuan Apaolaza
1:2
39' ГолGustavo Del Prete
43' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
43' Желтая карточкаOliver Paz Benitez
64' Желтая карточкаMatias Palavecino2
77' Желтая карточкаJuan Apaolaza
89' Желтая карточкаNicolas Albarracin
66
Охеда
Серхио
21
Martin
Garay
33
Matias
Pardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
-
-
-
27 Juan Guasone
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
10'
36'
1:0
36'
1:1
39'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|3
|0.25
|2.
|Junior Arias
|2 (1)
|0.17
|3.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.08
|4.
|Марин Леандро
|1
|0.08
|5.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.08
|6.
|Franco Leys
|1
|0.08
|7.
|Brian Nievas
|1
|0.08
|8.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|9.
|Охеда Серхио
|0
|0
|10.
|Rolando Garcia
|0
|0
|11.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|12.
|Matias Pardo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|6
|0.5
|2.
|Juan Apaolaza
|4
|0.33
|3.
|Gustavo Del Prete
|3
|0.25
|4.
|Ногера Фабьян
|2
|0.17
|5.
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.17
|6.
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|7.
|Паскини Николас
|1
|0.08
|8.
|Leandro Diaz III
|1
|0.08
|9.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|11.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|12.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|13.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matias Pardo
|3
|1
|2.
|Lautaro Geminiani
|4
|0
|3.
|Brian Nievas
|4
|0
|4.
|Oliver Paz Benitez
|3
|0
|5.
|Gabriel Gudino
|3
|0
|6.
|Tiago Banega
|3
|0
|7.
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|8.
|Rolando Garcia
|2
|0
|9.
|Охеда Серхио
|0
|1
|10.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|11.
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|12.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|13.
|Facundo Cobos
|1
|0
|14.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|15.
|Matias Palavecino2
|1
|0
|16.
|Hugo Magallanes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|2.
|Juan Apaolaza
|4
|0
|3.
|Ногера Фабьян
|3
|0
|4.
|Айови Хайме
|2
|0
|5.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|6.
|Паскини Николас
|2
|0
|7.
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|8.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|9.
|Leonardo Godoy
|1
|0
|10.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|11.
|Рохель Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато Парана
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Эстудиантес Касерос
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:1 Банфилд
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +5 =10 -5Эстудиантес Касерос 1:1 Агропекуарио Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго
Последние игры между собой
Патронато Парана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Эстудиантес Касерос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|8.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|9.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|10.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|13.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0