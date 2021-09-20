Швеция: Аллсвенскан 2021
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Теле2 Арена
Варберг БоИС
18' Желтая карточкаМэтьюз Ташрик
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фенгер МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Боман АндреНападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
18'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|8
|0.42
|2.
|Сельмани Астрит
|4
|0.21
|3.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.21
|4.
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.21
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.11
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.05
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.05
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Аккам Давид
|1
|0.05
|10.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|11.
|Williot Swedberg
|1
|0.05
|12.
|Матко Алёша
|1
|0.05
|13.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.21
|2.
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.21
|3.
|Станисич Оливер
|4
|0.21
|4.
|Мун Райан
|4 (1)
|0.21
|5.
|Симович Робин
|2
|0.11
|6.
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|7.
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|8.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|9.
|Транберг Робин
|1
|0.05
|10.
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|11.
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|12.
|Фофана Адама
|0
|0
|13.
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|4
|0
|4.
|Мохаммед Азиз
|4
|0
|5.
|Боянич Дарьян
|3
|0
|6.
|Джазе Моханад
|3
|0
|7.
|Сельмани Астрит
|3
|0
|8.
|Фенгер Мадс
|2
|0
|9.
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|10.
|Аккам Давид
|2
|0
|11.
|Сандберг Симон
|2
|0
|12.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|13.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|14.
|Паулиньо II
|1
|0
|15.
|Williot Swedberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Закриссон Хампус
|6
|0
|3.
|Транберг Робин
|5
|0
|4.
|Винбо Альбин
|5
|0
|5.
|Симович Робин
|4
|0
|6.
|Менса Гидеон
|4
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|8.
|Эджупи Альберт
|3
|0
|9.
|Мун Райан
|3
|0
|10.
|Фофана Адама
|2
|0
|11.
|Станисич Оливер
|2
|0
|12.
|Мэтьюз Ташрик
|2
|0
|13.
|Лукич Стоян
|1
|0
|14.
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|15.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|16.
|Альфонси Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|13.33% (4)
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|26.67% (8)
|Варберг БоИС
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Хветланда 0:5 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Варберг БоИС: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 14
|40
|2.
|Юргорден
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|31 - 15
|38
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|34 - 20
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|5.
|Кальмар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|28 - 19
|30
|7.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|8.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 28
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 25
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|13 - 17
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 35
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 37
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 5
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|8.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|3.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|4.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|5.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|7.
|АИК
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0