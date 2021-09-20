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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Варберг БоИС
0'
18' Желтая карточка
Мэтьюз Ташрик
25'
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
23
Фьолусон
Йон
Гудни
7
Матко
Алёша
13
Фенгер
Мадс
33
Амоо
Акинкунми
6
Боянич
Дарьян
11
Родич
Владимир
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
2
Биркфельдт
Йон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
23
Лильенбэк
Антон
17
Мэтьюз
Ташрик
12
Карлссон
Аджей
Симон
7
Транберг
Робин
Хаммарбю
3-5-2
Варберг БоИС
3-4-3

Ход матча

18'
 
Мэтьюз Ташрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 8 0.42
2. Сельмани Астрит 4 0.21
3. Амоо Акинкунми 4 0.21
4. Халили Абдул 4 (1) 0.21
5. Андерсен Йеппе 2 0.11
6. Джазе Моханад 1 0.05
7. Боянич Дарьян 1 0.05
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Аккам Давид 1 0.05
10. Bjoern Paulsen 1 0.05
11. Williot Swedberg 1 0.05
12. Матко Алёша 1 0.05
13. Мохаммед Азиз 1 0.05
Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэтьюз Ташрик 4 0.21
2. Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.21
3. Станисич Оливер 4 0.21
4. Мун Райан 4 (1) 0.21
5. Симович Робин 2 0.11
6. Линднер Йоаким 1 0.05
7. Йоханссон Александр 1 0.05
8. Мёрфельт Альбин 1 0.05
9. Транберг Робин 1 0.05
10. Альфонси Оливер 1 0.05
11. Салес Жеан Карлос 0 0
12. Фофана Адама 0 0
13. Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 4 0
4. Мохаммед Азиз 4 0
5. Боянич Дарьян 3 0
6. Джазе Моханад 3 0
7. Сельмани Астрит 3 0
8. Фенгер Мадс 2 0
9. Фьолусон Йон Гудни 2 0
10. Аккам Давид 2 0
11. Сандберг Симон 2 0
12. Амоо Акинкунми 2 0
13. Мадьяр Ричард 1 0
14. Паулиньо II 1 0
15. Williot Swedberg 1 0
Варберг БоИС
# Игрок      
1. Ле Ру Люк 5 2
2. Закриссон Хампус 6 0
3. Транберг Робин 5 0
4. Винбо Альбин 5 0
5. Симович Робин 4 0
6. Менса Гидеон 4 0
7. Салес Жеан Карлос 3 0
8. Эджупи Альберт 3 0
9. Мун Райан 3 0
10. Фофана Адама 2 0
11. Станисич Оливер 2 0
12. Мэтьюз Ташрик 2 0
13. Лукич Стоян 1 0
14. Лильенбэк Антон 1 0
15. Мёрфельт Альбин 1 0
16. Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 13.33% (4) 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 26.67% (8)
 Варберг БоИС 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Хветланда 0:5 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Варберг БоИС: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Аллсвенскан Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Кубок
Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Кубок Хаммарбю 3:3 Варберг БоИС Кубок Варберг БоИС 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:0 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 0:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 2:2 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 19 12 4 3 28 - 14 40
2. Юргорден Заявка 19 11 5 3 31 - 15 38
3. Эльфсборг Заявка 19 11 3 5 34 - 20 36
4. Мальмё Заявка 19 10 5 4 39 - 23 35
5. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
6. Норрчёпинг Заявка 19 9 3 7 28 - 19 30
7. Хаммарбю 0:0 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
9. Сириус Заявка 19 7 5 7 20 - 28 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг 0:2 Заявка 19 5 7 7 23 - 25 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс Заявка 19 5 3 11 19 - 35 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 19 3 4 12 12 - 37 13
16. Эстерсунд Заявка 19 3 3 13 19 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 11 9 2 0 19 - 5 29
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
4. Эльфсборг Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг 0:2 Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру Заявка 9 1 4 4 6 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
3. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
4. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
5. Варберг БоИС 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
6. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
7. АИК 2:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг 0:2 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Мэтьюз Ташрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Варберг БоИС
1.64
4.35
5.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС онлайн




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