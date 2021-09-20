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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
2:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
5' Гол
Бауи Набиль
2:0
13' Гол
Бауи Набиль
15'
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
14
Норлин
Густаф
23
Якоб
Кевин
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
АИК
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

5'
Бауи Набиль
(Люстиг Микаэль)
1:0
13'
Бауи Набиль
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.26
2. Бауи Набиль 4 0.21
3. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.16
4. Милошевич Александер 3 0.16
5. Радулович Боян 3 0.16
6. Гойтом Хенок 2 0.11
7. Юлятупа Саку 1 0.05
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
9. Рогич Филип 1 0.05
10. Хуссейн Билаль 1 0.05
11. Страннегорд Том 1 0.05
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.26
2. Берг Маркус 5 0.26
3. Сигторссон Колбейнн 4 0.21
4. Якоб Кевин 2 0.11
5. Сёдер Робин 2 0.11
6. Яллоу Александр 1 0.05
7. Гамшик Марек 1 0.05
8. Эрикссон Себастьян 1 0.05
9. Айеш Хосам 1 0.05
10. Терн Симон 0 0
11. Юсуф Альхассан 0 0
12. Норлин Густаф 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Милошевич Александер 2 0
5. Яношевич Будимир 2 0
6. Юлятупа Саку 2 0
7. Хуссейн Билаль 2 0
8. Люстиг Микаэль 1 0
9. Карлссон Пер 1 0
10. Бауи Набиль 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 5 0
2. Эрлингмарк Огюст 4 0
3. Юханссон Карл II 3 0
4. Берг Маркус 2 0
5. Свенссон Густаф 2 0
6. Айеш Хосам 2 0
7. Бьярсмюр Маттиас 2 0
8. Каллей Яхья 2 0
9. Вендт Оскар 1 0
10. Вернблум Понтус 1 0
11. Сана Тобиас 1 0
12. Сигторссон Колбейнн 1 0
13. Терн Симон 1 0
14. Яллоу Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7)
 Гётеборг 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК
Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК
Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг
Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Гётеборг 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 19 12 4 3 28 - 14 40
2. Юргорден Заявка 19 11 5 3 31 - 15 38
3. Эльфсборг Заявка 19 11 3 5 34 - 20 36
4. Мальмё Заявка 19 10 5 4 39 - 23 35
5. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
6. Норрчёпинг Заявка 19 9 3 7 28 - 19 30
7. Хаммарбю 0:0 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
9. Сириус Заявка 19 7 5 7 20 - 28 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг 0:2 Заявка 19 5 7 7 23 - 25 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс Заявка 19 5 3 11 19 - 35 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 19 3 4 12 12 - 37 13
16. Эстерсунд Заявка 19 3 3 13 19 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 11 9 2 0 19 - 5 29
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
4. Эльфсборг Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг 0:2 Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру Заявка 9 1 4 4 6 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
3. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
4. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
5. Варберг БоИС 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
6. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
7. АИК 2:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг 0:2 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Гётеборг
1.92
5.50
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 2:0 Гётеборг онлайн




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