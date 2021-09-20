Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
2:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Френдс Арена
Гётеборг
1:0
5' ГолБауи Набиль
2:0
13' ГолБауи Набиль
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
17
Вендт
Оскар
20
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
5'
1:0
13'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.26
|2.
|Бауи Набиль
|4
|0.21
|3.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.16
|4.
|Милошевич Александер
|3
|0.16
|5.
|Радулович Боян
|3
|0.16
|6.
|Гойтом Хенок
|2
|0.11
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.05
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|9.
|Рогич Филип
|1
|0.05
|10.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|11.
|Страннегорд Том
|1
|0.05
|12.
|Оума Эрик
|0
|0
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.26
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.26
|3.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.21
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.11
|5.
|Сёдер Робин
|2
|0.11
|6.
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|7.
|Гамшик Марек
|1
|0.05
|8.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.05
|9.
|Айеш Хосам
|1
|0.05
|10.
|Терн Симон
|0
|0
|11.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|12.
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Милошевич Александер
|2
|0
|5.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|6.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|7.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|9.
|Карлссон Пер
|1
|0
|10.
|Бауи Набиль
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|0
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Свенссон Густаф
|2
|0
|6.
|Айеш Хосам
|2
|0
|7.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|8.
|Каллей Яхья
|2
|0
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0
|10.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|11.
|Сана Тобиас
|1
|0
|12.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|13.
|Терн Симон
|1
|0
|14.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Гётеборг
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК
Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг
Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 14
|40
|2.
|Юргорден
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|31 - 15
|38
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|34 - 20
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|5.
|Кальмар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|28 - 19
|30
|7.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|8.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 28
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 25
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|13 - 17
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 35
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 37
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 5
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|8.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|3.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|4.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|5.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|7.
|АИК
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0