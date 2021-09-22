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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эльче
0'
1:0
5' Гол
Пино Йереми
1:1
19' Гол
Мохика Хоан
27' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
2:1
39' Гол
Тригерос Мануэль
40' Желтая карточка
Фидель Чавес
45'+2
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
15
Данджума
Арно
1
Касилья
Кико
17
Фернандес
Хосан
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
2
Гумбау
Херард
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
7
Каррильо
Гидо
12
Лукас
Перес
Вильярреал
4-3-3
Эльче
5-3-2

Ход матча

5'
Пино Йереми
(Алькасер Пако)
1:0
19'
1:1
Мохика Хоан
(Фернандес Хосан)
27'
Педраса Альфонсо
 
39'
Тригерос Мануэль
(Пино Йереми)
2:1
40'
 
Фидель Чавес

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тригерос Мануэль 2 0.4
2. Пино Йереми 1 0.2
3. Данджума Арно 1 0.2
4. Алькасер Пако 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 2 0.33
2. Мохика Хоан 1 0.17
3. Роко Энсо 1 0.17
4. Фидель Чавес 0 0
5. Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Фойт Хуан 1 1
2. Капу Этьен 2 0
3. Морено Херард 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Педраса Альфонсо 1 0
6. Манди Аисса 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Морено Альберто 1 0
9. Рульи Херонимо 1 0
10. Раба Даниэль 1 0
11. Диа Булайе 1 0
12. Пино Йереми 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 5 0
2. Гутьеррес Хосе 1 0
3. Бенедетто Дарио 1 0
4. Фидель Чавес 1 0
5. Маскарель Омар 1 0
6. Роко Энсо 1 0
7. Паласиос Элибельтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Эльче 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал
Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльче 1:1 Леванте Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче
Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Эльче 2:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Эльче Ла Лига Вильярреал 1:0 Эльче Примера Эльче 2:2 Вильярреал Примера
Эльче 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:2 Эльче Кубок Короля Эльче 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вильярреал Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 6 5 1 0 18 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Мальорка 1:3 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Вильярреал 2:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Эльче 1:2 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Вильярреал 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче 1:2 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Вильярреал 2:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Эльче 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 7 1 6
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вильярреал 90.6% (126)
X 9.4% (13)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Эльче
1.75
4.54
7.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 2:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Эльче

Исход игры
Вильярреал
90.6% (126)
Ничья
9.4% (13)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.54% (38)
Меньше
72.46% (100)
Обе команды забьют
Да
34.06% (47)
Нет
65.94% (91)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
33.8% (47)
2:0 Вильярреал
29.5% (41)
2:1 Вильярреал
21.6% (30)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:1 Вильярреал
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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