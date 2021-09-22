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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
1:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
3' Гол
Гомес Алехандро
4'
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
24
Гомес
Алехандро
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
28
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
3
Лато
Тони
23
Джейсон
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
19
Дуро
Уго
9
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
Севилья
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Ход матча

3'
Гомес Алехандро
(Ламела Эрик)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 0.6
2. Эн-Несири Юссеф 2 (1) 0.4
3. Акунья Маркос 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 0.5
2. Гуэдеш Гонсалу 2 0.33
3. Васс Даниэль 1 0.17
4. Макси Гомес 1 0.17
5. Альдерете Омар 1 0.17
6. Дуро Уго 1 0.17
7. Черышев Денис 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Ракитич Иван 1 0
2. Гомес Алехандро 1 0
3. Фернандо Режес 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Оскар Родригес 1 0
6. Идрисси Уссама 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 3 0
2. Солер Карлос 2 0
3. Гильямон Уго 0 1
4. Васс Даниэль 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Джейсон 1 0
7. Габриэль Паулиста 1 0
8. Дьякаби Муктар 1 0
9. Макси Гомес 1 0
10. Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Валенсия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Севилья 3:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига
Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
3. Севилья 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Валенсия 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
10. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Эспаньол 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Севилья 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
5. Валенсия 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эспаньол 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
11. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Эспаньол 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Хетафе Аленья Карлес 3 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
4. Алавес Дуарте Рубен 2 1
5. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Очень резво начала матча у нас, сразу же рвётся в атаку "Севилья".
  • Первый тайм
  • 4'
    Команда Севилья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 3'
    Ламела Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гомес Алехандро забивает с правой ноги!
  • 3'
    Ламела Эрик из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Севилья начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    2'
    Рекик Карим из команды Севилья заходит слишком далеко, он валит Джейсон.
  • 2'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Севилья контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 1:0 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Севилья 1:0 Валенсия

Исход игры
Севилья
68.2% (101)
Ничья
23.6% (35)
Валенсия
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
71.13% (101)
Нет
28.87% (41)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.2% (55)
1:0 Севилья
23.6% (35)
1:1 Ничья
18.2% (27)
2:2 Ничья
5.4% (8)
1:2 Валенсия
4.1% (6)
2:0 Севилья
2.7% (4)
3:2 Севилья
1.4% (2)
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