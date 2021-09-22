Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
1:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Валенсия
1:0
3' ГолГомес Алехандро
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
23
Джейсон
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 ХоседаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|3
|0.6
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2 (1)
|0.4
|3.
|Акунья Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.5
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.33
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Макси Гомес
|1
|0.17
|5.
|Альдерете Омар
|1
|0.17
|6.
|Дуро Уго
|1
|0.17
|7.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракитич Иван
|1
|0
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0
|3.
|Фернандо Режес
|1
|0
|4.
|Ламела Эрик
|1
|0
|5.
|Оскар Родригес
|1
|0
|6.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|3
|0
|2.
|Солер Карлос
|2
|0
|3.
|Гильямон Уго
|0
|1
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Джейсон
|1
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|9.
|Макси Гомес
|1
|0
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Валенсия
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|5.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|11.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Валенсия
Исход игры
Севилья
68.2% (101)
Ничья
23.6% (35)
Валенсия
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
71.13% (101)
Нет
28.87% (41)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.2% (55)
1:0 Севилья
23.6% (35)
1:1 Ничья
18.2% (27)
2:2 Ничья
5.4% (8)
1:2 Валенсия
4.1% (6)
2:0 Севилья
2.7% (4)
3:2 Севилья
1.4% (2)
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