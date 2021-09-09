Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|3
|0.75
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2 (1)
|0.5
|3.
|Акунья Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.6
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.4
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.2
|4.
|Макси Гомес
|1
|0.2
|5.
|Альдерете Омар
|1
|0.2
|6.
|Дуро Уго
|1
|0.2
|7.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракитич Иван
|1
|0
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0
|3.
|Фернандо Режес
|1
|0
|4.
|Ламела Эрик
|1
|0
|5.
|Оскар Родригес
|1
|0
|6.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|3
|0
|2.
|Солер Карлос
|2
|0
|3.
|Гильямон Уго
|0
|1
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Джейсон
|1
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|9.
|Макси Гомес
|1
|0
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Валенсия
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|9.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
61.8% (21)
Ничья
29.4% (10)
Валенсия
8.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
82.35% (28)
Нет
17.65% (6)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.2% (14)
1:1 Ничья
26.5% (9)
1:0 Севилья
14.7% (5)
1:2 Валенсия
5.9% (2)
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