  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 0.75
2. Эн-Несири Юссеф 2 (1) 0.5
3. Акунья Маркос 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 0.6
2. Гуэдеш Гонсалу 2 0.4
3. Васс Даниэль 1 0.2
4. Макси Гомес 1 0.2
5. Альдерете Омар 1 0.2
6. Дуро Уго 1 0.2
7. Черышев Денис 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Ракитич Иван 1 0
2. Гомес Алехандро 1 0
3. Фернандо Режес 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Оскар Родригес 1 0
6. Идрисси Уссама 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 3 0
2. Солер Карлос 2 0
3. Гильямон Уго 0 1
4. Васс Даниэль 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Джейсон 1 0
7. Габриэль Паулиста 1 0
8. Дьякаби Муктар 1 0
9. Макси Гомес 1 0
10. Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Валенсия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Севилья 3:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига
Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
2. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
9. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Севилья 61.8% (21)
    X 29.4% (10)
    Валенсия 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Валенсия
    1.76
    4.05
    5.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    61.8% (21)
    Ничья
    29.4% (10)
    Валенсия
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    41.2% (14)
    1:1 Ничья
    26.5% (9)
    1:0 Севилья
    14.7% (5)
    1:2 Валенсия
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     