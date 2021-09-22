Испания: Ла Лига 2021-2022
Эспаньол
1:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Алавес
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
2
Тачи
11
Риоха
Луис
10
Гвидетти
Йон
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
32 ГориЗащитник
- Защитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Годой АланНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рауль де Томас
|1
|0.2
|2.
|Кабрера Леандро
|1
|0.2
|3.
|Видаль Алеш
|1
|0.2
|4.
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Серхи Гомес
|1
|1
|2.
|Рауль де Томас
|2
|0
|3.
|Ману Морланес
|2
|0
|4.
|Рибаудо Нико
|2
|0
|5.
|Гори
|1
|0
|6.
|Кабрера Леандро
|1
|0
|7.
|Вадильо Альваро
|1
|0
|8.
|Видаль Алеш
|1
|0
|9.
|Баре Кейди
|1
|0
|10.
|Педроса Адриа
|1
|0
|11.
|Хиль Оскар II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|3.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|4.
|Химо Наварро
|1
|0
|5.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|6.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|7.
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|8.
|Мойя Антонио
|1
|0
|9.
|Н'Диайе Лум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =8 -6Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал
Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +7 =3 -10Алавес 0:2 Осасуна Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид
Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|5.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|11.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Алавес
Исход игры
Эспаньол
83.7% (118)
Ничья
11.3% (16)
Алавес
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
31.65% (44)
Нет
68.35% (95)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
51.8% (73)
2:1 Эспаньол
16.3% (23)
2:0 Эспаньол
10.6% (15)
1:1 Ничья
7.8% (11)
1:2 Алавес
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Эспаньол
1.4% (2)
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