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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
3' Гол
 3'
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
6
Ману
Морланес
20
Баре
Кейди
21
Рибаудо
Нико
23
Эмбарба
Адриан
10
Дардер
Серхи
11
Рауль
де
Томас
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
2
Тачи
3
Дуарте
Рубен
14
Гарсия
Мануэль
II
6
Н'Диайе
Лум
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
10
Гвидетти
Йон
Эспаньол
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

3'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рауль де Томас 1 0.2
2. Кабрера Леандро 1 0.2
3. Видаль Алеш 1 0.2
4. Эмбарба Адриан 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.25

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Серхи Гомес 1 1
2. Рауль де Томас 2 0
3. Ману Морланес 2 0
4. Рибаудо Нико 2 0
5. Гори 1 0
6. Кабрера Леандро 1 0
7. Вадильо Альваро 1 0
8. Видаль Алеш 1 0
9. Баре Кейди 1 0
10. Педроса Адриа 1 0
11. Хиль Оскар II 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 2 1
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Лагуардия Виктор 1 0
4. Химо Наварро 1 0
5. Пачеко Фернандо 1 0
6. Миазга Мэтт 1 0
7. Гарсия Мануэль II 1 0
8. Мойя Антонио 1 0
9. Н'Диайе Лум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал
Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Алавес 0:2 Осасуна Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид
Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Эспаньол 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 2:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 0:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Кубок Короля Алавес 0:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
3. Севилья 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Валенсия 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
10. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Эспаньол 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Севилья 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
5. Валенсия 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эспаньол 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
11. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Эспаньол 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Хетафе Аленья Карлес 3 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
4. Алавес Дуарте Рубен 2 1
5. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ Эспаньол забивает
  • 2'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хиль Оскар II
  • 1'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эспаньол начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эспаньол 83.7% (118)
X 11.3% (16)
Алавес 5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Алавес
1.87
3.66
5.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эспаньол 1:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Алавес

Исход игры
Эспаньол
83.7% (118)
Ничья
11.3% (16)
Алавес
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
31.65% (44)
Нет
68.35% (95)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
51.8% (73)
2:1 Эспаньол
16.3% (23)
2:0 Эспаньол
10.6% (15)
1:1 Ничья
7.8% (11)
1:2 Алавес
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Эспаньол
1.4% (2)
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