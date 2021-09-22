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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14254
Алавес
0'
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Рауль де Томас
53' Желтая карточка
Дуарте Рубен
1:0
54' Пенальти
Рауль де Томас
90' Желтая карточка
Кабрера Леандро
90' Желтая карточка
Лопес Диего
90'+8
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
6
Ману
Морланес
20
Баре
Кейди
23
Эмбарба
Адриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
11
Рауль
де
Томас
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
2
Тачи
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
11
Риоха
Луис
6
Н'Диайе
Лум
8
Пина
Томас
14
Гарсия
Мануэль
II
9
Хоселу
Санмартин
10
Гвидетти
Йон
Эспаньол
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

18'
Рауль де Томас
 
53'
 
Дуарте Рубен
54'
Рауль де Томас
1:0
60'
 
Силла Мамаду
Гвидетти Йон
66'
Лэй У
Рибаудо Нико
 
66'
Мерида Фран
Ману Морланес
 
72'
 
Пельистри Факундо
Пина Томас
74'
Давид Лопес
Баре Кейди
 
75'
Димата Ландри
Рауль де Томас
 
86'
 
Миазга Мэтт
Агиррегабириа Мартин
86'
 
Мойя Антонио
Гарсия Мануэль
86'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Тачи
88'
Мелендо Оскар
Дардер Серхи
 
90'
Кабрера Леандро
 
90'
Лопес Диего
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рауль де Томас 2 (1) 0.33
2. Кабрера Леандро 1 0.17
3. Видаль Алеш 1 0.17
4. Эмбарба Адриан 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.2

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Серхи Гомес 1 1
2. Кабрера Леандро 2 0
3. Рауль де Томас 2 0
4. Ману Морланес 2 0
5. Рибаудо Нико 2 0
6. Гори 1 0
7. Вадильо Альваро 1 0
8. Видаль Алеш 1 0
9. Баре Кейди 1 0
10. Педроса Адриа 1 0
11. Хиль Оскар II 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 3 1
2. Лагуардия Виктор 2 0
3. Лежён Флорьян 2 0
4. Химо Наварро 1 0
5. Пачеко Фернандо 1 0
6. Миазга Мэтт 1 0
7. Гарсия Мануэль II 1 0
8. Мойя Антонио 1 0
9. Н'Диайе Лум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал
Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Алавес 0:2 Осасуна Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид
Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Эспаньол 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 2:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 0:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Кубок Короля Алавес 0:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 6 5 1 0 18 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Мальорка 1:3 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Вильярреал 2:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Эльче 1:2 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Вильярреал 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче 1:2 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Вильярреал 2:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Эльче 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 7 1 6
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эспаньол 83.7% (118)
X 11.3% (16)
Алавес 5% (7)
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Где смотреть матч Эспаньол 1:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Алавес

Исход игры
Эспаньол
83.7% (118)
Ничья
11.3% (16)
Алавес
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
31.65% (44)
Нет
68.35% (95)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
51.8% (73)
2:1 Эспаньол
16.3% (23)
2:0 Эспаньол
10.6% (15)
1:1 Ничья
7.8% (11)
1:2 Алавес
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Эспаньол
1.4% (2)
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