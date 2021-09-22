Второй тайм

98' Эспаньол заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Удар от ворот произведет Эспаньол

96' Лопес Диего получил желтую карточку от судьи

95' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Игрок Димата Ландри из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Удар от ворот произведет Эспаньол

92' Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи

91' Судья подбегает и показывает Лагуардия Виктор из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Лэй У нанес удар, мяч был парирован, но Фернандо Пачеко не удержал его в руках.

91' ШАНС! Лэй У вышел один на один с голкипером...

90' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

89' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тачи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Тачи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эспаньол выполняет удар от ворот.

80' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Алавес

77' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Алавес

77' Мерида Фран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Плохо сыграл Силла Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Баре Кейди получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Баре Кейди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Алавес выполняет удар от ворот.

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Алавес выполняет удар от ворот.

69' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Эспаньол

67' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эспаньол выполняет удар от ворот.

57' Дуарте Рубен из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Г О О О О О Л - Рауль де Томас из команды Эспаньол забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фернандо Пачеко прыгнул не в ту сторону.

53' Дуарте Рубен получает желтую карточку за игру рукой

52' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 14254 болельщиков

49' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля