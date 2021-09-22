Хороший заброс прошёл на левый край штрафной площади на Родриго, который пробивал по воротам с острого угла, но бросившийся навстречу вратарь совершил сэйв.

Получил повреждение один из игроков "Мальорки", и на поле пришлось вызывать медицинскую бригаду.

Похоже, команды уже просто доигрывают первый тайм - никто не пытается предпринимать активных действий.

Преимущество "Реала" по владению мячом не такое уж подавляющее - 60 на 40 в процентном соотношении.

С дальней дистанции по воротам пробил Асенсио, но получилось прямо по центру ворот, и Рейна легко мяч поймал.

39' Винисиус потащил мяч по левому флангу, собрав вокруг себя четырёх соперников. Бразильцу удалось сохранить мяч у себя, но для этого пришлось повернуть назад.

38' Камавинга пока что не так ярок на поле, но достаточно полезен. 92% его пасов оказываются точными.

36' ОПАСНО! С правого фланга прошёл навес от Родриго на дальнюю штангу на Бензема, который головой выполнял скидку в центр на Асенсио, но под удар с лёту последнего с трёх метров успел броситься один из защитников.

35' Винисиус также решил взять инициативу в свои руки, но он пробивал по воротам метров с 32-х, но лишь запустил мяч на трибуны "Сантьяго Бернабеу".

34' Ещё одна попытка дриблинга от Родриго закончилась тем же результатом - потеря мяча.

32' Родриго с правого фланга пытался на скорости сместиться в чужую штрафную площадку, но сумели мяч из-под ног у него выбить.

31' 4:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту, а счёт 3:1. Удивительная эффективность атакующий футболистов.

29' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Марко Асенсио!!!

Долго в центре поля пасовались хозяева поля, усыпив бдительность соперников. Пошла передача вперёд на Бензема, который сделал мастерскую скидку на ход Асенсио, который вырвался 1 на 1 с вратарём, и не упустил свой шанс.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кан Ин Ли!!!

Ничего себе. Потеряли концентрацию мадридцы, и Ли через центр протащил мяч, и из полукружия штрафной площади пробил точно в левый нижний угол ворот.

25' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Марко Асенсио!!!

Винисиус с левого фланга прострелил вдоль ворот, и после двойного рикошета, от защитника и вратаря, Асенсио головой отправил мяч в ворота.

23' ОПАСНО! Ли выдал шикарный пас пяткой в штрафную площадку на Лаго, который с 15-ти метров палил по воротам без помех - мяч просвистел над правой "девяткой".

21' Спокойным выглядит даже Карло Анчелотти, несмотря на не самую активную игру своей команды.

20' Большим фаворитом перед матчем букмекеры видели "Реал", и пока что их прогнозы оправдываются - мадридцы ведут в счёте даже не вспотев.

18' Приблизились сейчас гости всё-таки к чужим владениям, но удар со средней дистанции был блокирован защитниками.

17' Совсем какой-то скучной игра стала в последние минуты. Мяч возят команды в районе центрального круга. У "Мальорки" не выходит уже находить свободные зоны для контратак.

15' Ещё одна фланговая подача от "бланкос" стала добычей вратаря, который уверенно сработал на выходе.

14' Асенсио с левого фланга выполнял прострельную передачу вдоль линии вратарской площади на Бензема, но не дошёл мяч до адресата, благодаря бдительности защитников.

13' Мадридцы особой агрессии в атаке проявлять не стремятся после быстрого гола. Спокойно они готовы просто выжидать новых возможностей для себя.

11' Хопп падал в борьбе в районе центрального круга, но, по мнению судьи, Милитао против нападающего правила не нарушал.

10' Достаточно активно стараются играть в атаку футболисты "Мальорки", не задерживаясь в середине поля, всякий раз рискуя нарваться на разящий контрвыпад.

8' ОПАСНО! Асенсио пробивал с углового, здорово закручивая мяч в ворота, но Рейне удалось всё-таки кулаками отбить мяч.

7' Проникающая передача прошла на Бензема, но на этот раз ему не удалось убежать от защитников, и удар был блокирован. Угловой будет.

6' По правому флангу в чужую штрафную площадку врывался Ли, который под прессингом опекуна пробивал по воротам, но не попал в дальний угол.

5' Ужасное начало для "Мальорки". Посмотрим, был ли у них какой-то план на подобное развитие событий.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!

Лихое начало от мадридцев! Просто подарили мяч у своей штрафной площади гости Бензема, который тут же набрал скорость, и пробил с правого края в дальний нижний угол.

2' Алаба сразу получил повреждение, но перетерпел боль, не став обращаться за медицинской помощью.