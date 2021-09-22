Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Мадрид
3:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Мальорка
1:0
3' ГолБензема Карим
2:0
24' ГолАсенсио Марко
2:1
25' ГолЛи Кан Ин
3:1
29' ГолАсенсио Марко
21
Родриго
29
Гайя
Хосеп
19
Ли
Кан
Ин
11
Лаго
Жуниор
25
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
25 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
28 Кармона МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
24'
2:0
25'
2:1
29'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|7 (1)
|1.17
|2.
|Винисиус Жуниор
|5
|0.83
|3.
|Асенсио Марко
|2
|0.33
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.17
|5.
|Начо Фернандес
|1
|0.17
|6.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.17
|8.
|Модрич Лука
|0
|0
|9.
|Азар Эден
|0
|0
|10.
|Алаба Давид
|0
|0
|11.
|Каземиро Карлос
|0
|0
|12.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|13.
|Вальверде Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Даниэль
|1
|0.17
|2.
|Фернандо Ниньо
|1
|0.17
|3.
|Оливан Бриан
|1
|0.17
|4.
|Ли Кан Ин
|1
|0.17
|5.
|Сальва Севилья
|0
|0
|6.
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Начо Фернандес
|2
|0
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|4.
|Родриго
|2
|0
|5.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|6.
|Азар Эден
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Седлар Александр
|2
|0
|2.
|Дьедью Амат
|2
|0
|3.
|Фернандо Ниньо
|1
|0
|4.
|Родригес Даниэль
|1
|0
|5.
|Фебас Алейкс
|1
|0
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0
|7.
|Оливан Бриан
|1
|0
|8.
|Састре Хуан
|1
|0
|9.
|Баба Иддрису
|1
|0
|10.
|Кубо Такефуса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|Мальорка
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид
Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 8
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|1:3 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|11.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Эльче
|1:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|1:3 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|1:2 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Мальорка
|1:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Эльче
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|7
|1
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|3.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|4
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:1 Мальорка
Исход игры
Реал Мадрид
93.9% (153)
Ничья
4.9% (8)
Мальорка
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
30.5% (43)
Нет
69.5% (98)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.8% (73)
3:1 Реал Мадрид
14.7% (24)
3:0 Реал Мадрид
12.3% (20)
2:1 Реал Мадрид
7.4% (12)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Реал Мадрид
1.8% (3)
1:0 Реал Мадрид
1.2% (2)
4:1 Реал Мадрид
1.2% (2)
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