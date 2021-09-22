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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
3:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
3' Гол
Бензема Карим
2:0
24' Гол
Асенсио Марко
2:1
25' Гол
Ли Кан Ин
3:1
29' Гол
Асенсио Марко
45'+1
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Фернандес
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
35
Гутьеррес
Мигель
11
Асенсио
Марко
15
Вальверде
Федерико
25
Камавинга
Эдуардо
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
29
Гайя
Хосеп
3
Оливан
Бриан
6
Фебас
Алейкс
16
Батталья
Родриго
19
Ли
Кан
Ин
17
Кубо
Такефуса
11
Лаго
Жуниор
25
Хопп
Мэттью
Реал Мадрид
4-3-3
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

3'
Бензема Карим
1:0
24'
Асенсио Марко
2:0
25'
2:1
Ли Кан Ин
(Хопп Мэттью)
29'
Асенсио Марко
(Бензема Карим)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 7 (1) 1.17
2. Винисиус Жуниор 5 0.83
3. Асенсио Марко 2 0.33
4. Бэйл Гарет 1 0.17
5. Начо Фернандес 1 0.17
6. Карвахаль Даниэль 1 0.17
7. Камавинга Эдуардо 1 0.17
8. Модрич Лука 0 0
9. Азар Эден 0 0
10. Алаба Давид 0 0
11. Каземиро Карлос 0 0
12. Гутьеррес Мигель 0 0
13. Вальверде Федерико 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Даниэль 1 0.17
2. Фернандо Ниньо 1 0.17
3. Оливан Бриан 1 0.17
4. Ли Кан Ин 1 0.17
5. Сальва Севилья 0 0
6. Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Начо Фернандес 2 0
3. Винисиус Жуниор 2 0
4. Родриго 2 0
5. Бэйл Гарет 1 0
6. Азар Эден 1 0
7. Куртуа Тибо 1 0
8. Гутьеррес Мигель 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
10. Камавинга Эдуардо 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Седлар Александр 2 0
2. Дьедью Амат 2 0
3. Фернандо Ниньо 1 0
4. Родригес Даниэль 1 0
5. Фебас Алейкс 1 0
6. Маффео Пабло 1 0
7. Оливан Бриан 1 0
8. Састре Хуан 1 0
9. Баба Иддрису 1 0
10. Кубо Такефуса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 6.67% (1) 6.67% (1) 0 26.67% (4) 26.67% (4) 33.33% (5)
 Мальорка 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид
Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 5:2 Мальорка Примера Мальорка 0:5 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 6 5 1 0 18 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Мальорка 1:3 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Вильярреал 2:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Эльче 1:2 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Вильярреал 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче 1:2 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Мальорка 1:3 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Вильярреал 2:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Эльче 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 7 1 6
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    С дальней дистанции по воротам пробил Асенсио, но получилось прямо по центру ворот, и Рейна легко мяч поймал.
  • 44'
    Преимущество "Реала" по владению мячом не такое уж подавляющее - 60 на 40 в процентном соотношении.
  • 43'
    Похоже, команды уже просто доигрывают первый тайм - никто не пытается предпринимать активных действий.
  • Травма, повреждение
    41'
    Получил повреждение один из игроков "Мальорки", и на поле пришлось вызывать медицинскую бригаду.
  • Опасный момент
    40'
    Хороший заброс прошёл на левый край штрафной площади на Родриго, который пробивал по воротам с острого угла, но бросившийся навстречу вратарь совершил сэйв.
  • 39'
    Винисиус потащил мяч по левому флангу, собрав вокруг себя четырёх соперников. Бразильцу удалось сохранить мяч у себя, но для этого пришлось повернуть назад.
  • 38'
    Камавинга пока что не так ярок на поле, но достаточно полезен. 92% его пасов оказываются точными.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! С правого фланга прошёл навес от Родриго на дальнюю штангу на Бензема, который головой выполнял скидку в центр на Асенсио, но под удар с лёту последнего с трёх метров успел броситься один из защитников.
  • 35'
    Винисиус также решил взять инициативу в свои руки, но он пробивал по воротам метров с 32-х, но лишь запустил мяч на трибуны "Сантьяго Бернабеу".
  • 34'
    Ещё одна попытка дриблинга от Родриго закончилась тем же результатом - потеря мяча.
  • 32'
    Родриго с правого фланга пытался на скорости сместиться в чужую штрафную площадку, но сумели мяч из-под ног у него выбить.
  • 31'
    4:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту, а счёт 3:1. Удивительная эффективность атакующий футболистов.
  • 2 гола - дубль!
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Марко Асенсио!!!
    Долго в центре поля пасовались хозяева поля, усыпив бдительность соперников. Пошла передача вперёд на Бензема, который сделал мастерскую скидку на ход Асенсио, который вырвался 1 на 1 с вратарём, и не упустил свой шанс.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кан Ин Ли!!!
    Ничего себе. Потеряли концентрацию мадридцы, и Ли через центр протащил мяч, и из полукружия штрафной площади пробил точно в левый нижний угол ворот.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Марко Асенсио!!!
    Винисиус с левого фланга прострелил вдоль ворот, и после двойного рикошета, от защитника и вратаря, Асенсио головой отправил мяч в ворота.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Ли выдал шикарный пас пяткой в штрафную площадку на Лаго, который с 15-ти метров палил по воротам без помех - мяч просвистел над правой "девяткой".
  • 21'
    Спокойным выглядит даже Карло Анчелотти, несмотря на не самую активную игру своей команды.
  • 20'
    Большим фаворитом перед матчем букмекеры видели "Реал", и пока что их прогнозы оправдываются - мадридцы ведут в счёте даже не вспотев.
  • 18'
    Приблизились сейчас гости всё-таки к чужим владениям, но удар со средней дистанции был блокирован защитниками.
  • 17'
    Совсем какой-то скучной игра стала в последние минуты. Мяч возят команды в районе центрального круга. У "Мальорки" не выходит уже находить свободные зоны для контратак.
  • 15'
    Ещё одна фланговая подача от "бланкос" стала добычей вратаря, который уверенно сработал на выходе.
  • 14'
    Асенсио с левого фланга выполнял прострельную передачу вдоль линии вратарской площади на Бензема, но не дошёл мяч до адресата, благодаря бдительности защитников.
  • 13'
    Мадридцы особой агрессии в атаке проявлять не стремятся после быстрого гола. Спокойно они готовы просто выжидать новых возможностей для себя.
  • Судья
    11'
    Хопп падал в борьбе в районе центрального круга, но, по мнению судьи, Милитао против нападающего правила не нарушал.
  • 10'
    Достаточно активно стараются играть в атаку футболисты "Мальорки", не задерживаясь в середине поля, всякий раз рискуя нарваться на разящий контрвыпад.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Асенсио пробивал с углового, здорово закручивая мяч в ворота, но Рейне удалось всё-таки кулаками отбить мяч.
  • Угловой
    7'
    Проникающая передача прошла на Бензема, но на этот раз ему не удалось убежать от защитников, и удар был блокирован. Угловой будет.
  • 6'
    По правому флангу в чужую штрафную площадку врывался Ли, который под прессингом опекуна пробивал по воротам, но не попал в дальний угол.
  • 5'
    Ужасное начало для "Мальорки". Посмотрим, был ли у них какой-то план на подобное развитие событий.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!
    Лихое начало от мадридцев! Просто подарили мяч у своей штрафной площади гости Бензема, который тут же набрал скорость, и пробил с правого края в дальний нижний угол.
  • 2'
    Алаба сразу получил повреждение, но перетерпел боль, не став обращаться за медицинской помощью.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 3:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:1 Мальорка

Исход игры
Реал Мадрид
93.9% (153)
Ничья
4.9% (8)
Мальорка
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
30.5% (43)
Нет
69.5% (98)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.8% (73)
3:1 Реал Мадрид
14.7% (24)
3:0 Реал Мадрид
12.3% (20)
2:1 Реал Мадрид
7.4% (12)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Реал Мадрид
1.8% (3)
1:0 Реал Мадрид
1.2% (2)
4:1 Реал Мадрид
1.2% (2)
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