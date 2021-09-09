Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Мальорка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|6 (1)
|1.2
|2.
|Винисиус Жуниор
|5
|1
|3.
|Бэйл Гарет
|1
|0.2
|4.
|Начо Фернандес
|1
|0.2
|5.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.2
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.2
|7.
|Модрич Лука
|0
|0
|8.
|Азар Эден
|0
|0
|9.
|Алаба Давид
|0
|0
|10.
|Каземиро Карлос
|0
|0
|11.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|12.
|Вальверде Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Даниэль
|1
|0.2
|2.
|Оливан Бриан
|1
|0.2
|3.
|Ниньо Фер
|1
|0.2
|4.
|Сальва Севилья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Начо Фернандес
|2
|0
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|4.
|Родриго
|2
|0
|5.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|6.
|Азар Эден
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Седлар Александр
|2
|0
|2.
|Дьедью Амат
|2
|0
|3.
|Родригес Даниэль
|1
|0
|4.
|Фебас Алейкс
|1
|0
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0
|6.
|Оливан Бриан
|1
|0
|7.
|Састре Хуан
|1
|0
|8.
|Баба Иддрису
|1
|0
|9.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|10.
|Гарсия Луис
|1
|0
|11.
|Ниньо Фер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|Мальорка
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид
Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|9.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка
Исход игры
Реал Мадрид
100% (30)
Ничья
0% (0)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (13)
Меньше
56.67% (17)
Обе команды забьют
Да
26.67% (8)
Нет
73.33% (22)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
56.7% (17)
3:1 Реал Мадрид
16.7% (5)
3:0 Реал Мадрид
16.7% (5)
2:1 Реал Мадрид
6.7% (2)
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