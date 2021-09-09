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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Мальорка

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 6 (1) 1.2
2. Винисиус Жуниор 5 1
3. Бэйл Гарет 1 0.2
4. Начо Фернандес 1 0.2
5. Карвахаль Даниэль 1 0.2
6. Камавинга Эдуардо 1 0.2
7. Модрич Лука 0 0
8. Азар Эден 0 0
9. Алаба Давид 0 0
10. Каземиро Карлос 0 0
11. Гутьеррес Мигель 0 0
12. Вальверде Федерико 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Даниэль 1 0.2
2. Оливан Бриан 1 0.2
3. Ниньо Фер 1 0.2
4. Сальва Севилья 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Начо Фернандес 2 0
3. Винисиус Жуниор 2 0
4. Родриго 2 0
5. Бэйл Гарет 1 0
6. Азар Эден 1 0
7. Куртуа Тибо 1 0
8. Гутьеррес Мигель 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
10. Камавинга Эдуардо 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Седлар Александр 2 0
2. Дьедью Амат 2 0
3. Родригес Даниэль 1 0
4. Фебас Алейкс 1 0
5. Маффео Пабло 1 0
6. Оливан Бриан 1 0
7. Састре Хуан 1 0
8. Баба Иддрису 1 0
9. Кубо Такефуса 1 0
10. Гарсия Луис 1 0
11. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 6.67% (1) 6.67% (1) 0 26.67% (4) 26.67% (4) 33.33% (5)
 Мальорка 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид
Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 5:2 Мальорка Примера Мальорка 0:5 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
2. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
9. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Реал Мадрид 100% (30)
    X 0% (0)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Мальорка
    1.30
    6.55
    13.49
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Реал Мадрид - Мальорка онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

    Исход игры
    Реал Мадрид
    100% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (13)
    Меньше
    56.67% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (8)
    Нет
    73.33% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    56.7% (17)
    3:1 Реал Мадрид
    16.7% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    16.7% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    6.7% (2)
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