Швеция: Аллсвенскан 2021
Хаммарбю
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Теле2 Арена
Гётеборг
1:0
6' ГолАмоо Акинкунми
13
Фенгер
Мадс
23
Якоб
Кевин
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
6'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|8
|0.4
|2.
|Амоо Акинкунми
|6
|0.3
|3.
|Сельмани Астрит
|4
|0.2
|4.
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.2
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.1
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.05
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.05
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Аккам Давид
|1
|0.05
|10.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|11.
|Williot Swedberg
|1
|0.05
|12.
|Матко Алёша
|1
|0.05
|13.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.25
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.25
|3.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.2
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.1
|5.
|Сёдер Робин
|2
|0.1
|6.
|Терн Симон
|1
|0.05
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|8.
|Гамшик Марек
|1
|0.05
|9.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.05
|10.
|Айеш Хосам
|1
|0.05
|11.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|12.
|Вендт Оскар
|0
|0
|13.
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|4
|0
|4.
|Сельмани Астрит
|4
|0
|5.
|Мохаммед Азиз
|4
|0
|6.
|Боянич Дарьян
|3
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Фенгер Мадс
|2
|0
|9.
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|10.
|Мадьяр Ричард
|2
|0
|11.
|Аккам Давид
|2
|0
|12.
|Сандберг Симон
|2
|0
|13.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|14.
|Паулиньо II
|1
|0
|15.
|Williot Swedberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|0
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Свенссон Густаф
|2
|0
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Айеш Хосам
|2
|0
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|9.
|Каллей Яхья
|2
|0
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0
|11.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|12.
|Сана Тобиас
|1
|0
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|14.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|Гётеборг
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё Хаммарбю 3:1 Базель
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен
Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8АИК 3:1 Гётеборг Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС
Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|29 - 15
|41
|2.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|21 - 20
|31
|8.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 24
|29
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 30
|23
|11.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|12.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 19
|18
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|3 - 5
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|12.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0