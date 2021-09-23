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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
3:0
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
6' Гол
Амоо Акинкунми
45' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
2:0
45' Гол
Мохаммед Азиз
45' Желтая карточка
Джазе Моханад
3:0
70' Гол
Родич Владимир
77' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
90'+3
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
11
Родич
Владимир
33
Амоо
Акинкунми
6
Боянич
Дарьян
32
Мохаммед
Азиз
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
19
Эрлингмарк
Огюст
3
Вилар
Бернардо
23
Якоб
Кевин
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Сёдер
Робин
33
Берг
Маркус
Хаммарбю
3-5-2
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

6'
Амоо Акинкунми
(Людвигсон Густав)
1:0
27'
Андерсен Йеппе
Боянич Дарьян
 
45'
 
Эрлингмарк Огюст
45'
Мохаммед Азиз
(Амоо Акинкунми)
2:0
45'
Джазе Моханад
 
56'
 
Айеш Хосам
Сёдер Робин
57'
 
Дальквист Исак
Вилар Бернардо
57'
 
Норлин Густаф
Якоб Кевин
62'
Сандберг Симон
Мадьяр Ричард
 
70'
Родич Владимир
(Фенгер Мадс)
3:0
77'
Bjoern Paulsen
 
78'
Лахдо Майкель
Амоо Акинкунми
 
78'
Матко Алёша
Родич Владимир
 
82'
 
Амброз Филип
Терн Симон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 10
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 8 0.4
2. Амоо Акинкунми 6 0.3
3. Сельмани Астрит 4 0.2
4. Халили Абдул 4 (1) 0.2
5. Андерсен Йеппе 2 0.1
6. Мохаммед Азиз 2 0.1
7. Джазе Моханад 1 0.05
8. Боянич Дарьян 1 0.05
9. Фенгер Мадс 1 0.05
10. Аккам Давид 1 0.05
11. Bjoern Paulsen 1 0.05
12. Williot Swedberg 1 0.05
13. Родич Владимир 1 0.05
14. Матко Алёша 1 0.05
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.25
2. Берг Маркус 5 0.25
3. Сигторссон Колбейнн 4 0.2
4. Якоб Кевин 2 0.1
5. Сёдер Робин 2 0.1
6. Терн Симон 1 0.05
7. Яллоу Александр 1 0.05
8. Гамшик Марек 1 0.05
9. Эрикссон Себастьян 1 0.05
10. Айеш Хосам 1 0.05
11. Юсуф Альхассан 0 0
12. Вендт Оскар 0 0
13. Норлин Густаф 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 4 0
4. Джазе Моханад 4 0
5. Сельмани Астрит 4 0
6. Мохаммед Азиз 4 0
7. Боянич Дарьян 3 0
8. Фенгер Мадс 2 0
9. Фьолусон Йон Гудни 2 0
10. Мадьяр Ричард 2 0
11. Аккам Давид 2 0
12. Сандберг Симон 2 0
13. Амоо Акинкунми 2 0
14. Bjoern Paulsen 1 0
15. Паулиньо II 1 0
16. Williot Swedberg 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 5 0
2. Эрлингмарк Огюст 5 0
3. Юханссон Карл II 3 0
4. Берг Маркус 2 0
5. Свенссон Густаф 2 0
6. Терн Симон 2 0
7. Айеш Хосам 2 0
8. Бьярсмюр Маттиас 2 0
9. Каллей Яхья 2 0
10. Вендт Оскар 1 0
11. Вернблум Понтус 1 0
12. Сана Тобиас 1 0
13. Сигторссон Колбейнн 1 0
14. Яллоу Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 14.71% (5) 8.82% (3) 14.71% (5) 14.71% (5) 23.53% (8) 23.53% (8)
 Гётеборг 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё Хаммарбю 3:1 Базель
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен
Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
АИК 3:1 Гётеборг Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС
Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 0:4 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
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