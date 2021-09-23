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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Хальмстад
0'
25' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
33'
13
Эрикссон
Карлйохан
17
Грасия
Карлос
4
Ватсон
Макс
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
12
Лёфквист
Дэвид
96
Андерссон
Элиас
26
Перссон
Ноа
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Мьельбю
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

25'
 
Аль-Аммари Амир

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.15
2. Моро Мамудо 3 0.15
3. Сарр Амин 3 0.15
4. Нильссон Джоэл 2 0.1
5. Ходжич Кадир 1 0.05
6. Бьёркандер Эрик 1 0.05
7. Лёфквист Дэвид 0 0
8. Аду Энох 0 0
9. Блумквист Андреас 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.25
2. Карим Садат 2 0.1
3. Боман Микаэль 2 0.1
4. Аль-Аммари Амир 2 0.1
5. Кроон Самуэль 1 0.05
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0
10. Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 6 0
2. Густавссон Йеспер 5 0
3. Лёфквист Дэвид 4 0
4. Аду Энох 2 1
5. Ватсон Макс 3 0
6. Ходжич Кадир 3 0
7. Густафссон Виктор 3 0
8. Моро Мамудо 2 0
9. Бергстрем Якоб 2 0
10. Эрикссон Карлйохан 1 0
11. Андерссон Элиас 1 0
12. Нильссон Джоэл 1 0
13. Грасия Карлос 1 0
14. Карлиус Людвиг 1 0
15. Сарр Амин 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Аль-Аммари Амир 6 0
2. Баффо Джозеф 5 0
3. Боаки Томас 2 1
4. Алланссон Йоэль 3 0
5. Лундевалль Симон 2 0
6. Куртулус Эдвин 2 0
7. Юханссон Андреас 1 0
8. Нильссон Малькольм 1 0
9. Бенгтссон Андреас 1 0
10. Ахльстранд Эрик 1 0
11. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)
 Хальмстад 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хеккен 0:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю Юргорден 0:0 Мьельбю
Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Мьельбю 1:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Мьельбю Суперэттан
Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 20 12 5 3 29 - 15 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар 0:0 Заявка 20 8 7 5 21 - 20 31
8. Варберг БоИС 1:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 24 29
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен 0:1 Заявка 20 6 5 9 29 - 30 23
11. Гётеборг 0:1 Заявка 20 5 7 8 24 - 27 22
12. Хальмстад 0:0 Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю 1:0 Заявка 11 7 3 1 20 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Варберг БоИС 1:0 Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
7. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
8. Кальмар 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
10. Хеккен 0:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг 0:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад 0:0 Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю 0:0 Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар 0:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
7. Варберг БоИС 1:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг 0:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
10. Хальмстад 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
11. Хеккен 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
12. Хаммарбю 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хальмстад
2.78
3.08
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Хальмстад онлайн




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